Aprende a preparar tacos de piña, un pan dulce al estilo de los Bisquets Obregón

El aroma dulce del pan recién horneado y el toque frutal de una mermelada artesanal despiertan la nostalgia en cada mordida. Preparar estas delicias en casa transforma las tardes de café en una experiencia culinaria irresistible para toda la familia.

La panadería tradicional mexicana destaca por su textura crujiente y rellenos vibrantes que conquistan el paladar. La combinación de una masa fina con fruta natural horneada garantiza un postre balanceado y lleno de sabor casero.

receta tacos de piña pan estilo Bisquets Obregón Canva

¿Qué ingredientes lleva la receta de tacos de piña?

Lograr el acabado exacto de la famosa cadena mexicana requiere precisión en los componentes de la masa y el relleno. Para esta preparación casera, utilizaremos elementos estándar que aseguran una consistencia suave y dorada.

Medidas exactas para la preparación

Harina de trigo : 500 gramos.

: 500 gramos. Mantequilla sin sal a temperatura ambiente: 200 gramos.

200 gramos. Azúcar estándar: 100 gramos.

100 gramos. Huevo entero: 1 pieza (más una pieza extra batida para barnizar).

1 pieza (más una pieza extra batida para barnizar). Mermelada de piña artesanal (espesa) : 300 gramos.

: 300 gramos. Polvo para hornear: 10 gramos.

10 gramos. Leche entera : 50 mililitros.

: 50 mililitros. Pizca de sal fina: 3 gramos.

receta tacos de piña pan estilo Bisquets Obregón Canva

¿Cómo hacer la masa crujiente para tacos de piña horneados?

El secreto de este pan dulce reside en el método de mezclado para evitar el desarrollo excesivo de gluten. Sigue estas instrucciones paso a paso para obtener una textura hojaldrada y quebradiza perfecta.

Cernir y arenar: Tamiza la harina con el polvo para hornear y la sal. Incorpora la mantequilla fría en cubos usando los dedos hasta obtener una textura arenosa. Integrar líquidos: Agrega el azúcar, el huevo y la leche fría gradualmente a la mezcla arenosa. Une los ingredientes firmemente sin amasar en exceso para no calentar la grasa. Reposo y estirado: Envuelve la masa en plástico adherente y refrigera por 15 minutos. Extiende con un rodillo sobre una superficie enharinada hasta lograr 5 milímetros de grosor. Cortar y rellenar: Corta círculos de 10 centímetros de diámetro con un cortador redondo. Coloca una cucharada generosa de mermelada artesanal en el centro de cada círculo. Doblar y sellar:Dobla el círculo a la mitad en forma de taco sin presionar los bordes. Acomoda las piezas en una charola con papel para hornear. Barnizado y horneado: Barniza la superficie con el huevo batido para obtener un brillo dorado intenso. Hornea a 180°C durante 18 o 20 minutos hasta que luzcan crujientes.

Pro-Tip de panadería: Elige una mermelada de consistencia muy densa o agrega una cucharadita de fécula de maíz antes de rellenar. Esto evita que el calor del horno licúe el dulce y provoque desbordamientos.

receta tacos de piña pan estilo Bisquets Obregón Canva

¿Por qué el pan dulce tradicional mantiene su textura perfecta?

La técnica del arenado es fundamental en las masas quebradas utilizadas en la panadería clásica mexicana. Al recubrir las partículas de harina con grasa, se impide que el líquido active el gluten por completo.

El resultado final es una costra dorada que se deshace en la boca, contrastando con el centro frutal. Servir estas piezas recién salidas del horno potencia sus notas aromáticas y su frescura característica.

Disfruta el proceso de hornear y comparte estas delicias crujientes con tus seres queridos en tu próxima reunión. ¡Prepara tu café y deléitate con esta maravillosa joya de la repostería casera!