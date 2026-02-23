Prepara cubitos de salmón glaseados, al estilo asiático, ideales para poke bowls

Si buscas una receta sencilla, rápida y, sobre todo, nutritiva, estos cubitos de salmón al estilo asiático son la respuesta. Los puedes comer solos, acompañados de arroz, fideos o en un delicioso poke bowl para una comida completa.

El salmón es uno de los pescados más apreciados, y no solo por considerarse “gourmet”, sino por ser un superalimento. Esto tiene que ver con sus proteínas de alta calidad, pero, especialmente, con sus ácidos grasos omega-3, vitaminas D y B12, además de minerales.

Sin embargo, por muy saludable que sea, resulta aburrido comer todos los días salmón asado o al horno. Por suerte, no necesitas resignarte; existen recetas que añaden sabor, sin necesidad de freír, empanizar o capear.

Prueba estos cubos de salmón glaseados. Son perfectos para un poke bowl, un plato hawaiano que mezcla trozos de pescado con arroz y otros toppings, principalmente vegetales. De esta forma, logras una comida balanceada, sin sacrificar el sabor.

El salmón glaseado es una forma diferente de disfrutar este pescado sin sacrificar sus beneficios Canva

¿Cómo hacer salmón glaseado?

Ingredientes:

600 gramos de filete de salmón sin piel

1 cucharada de aceite de ajonjolí

Pimienta, al gusto

4 cucharadas de salsa de soya

2 cucharadas de mirin (vino de arroz dulce)

1–2 cucharadas de azúcar o miel

1 cucharada de sake o agua

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1 diente de ajo rallado

1 cucharadita de fécula de maíz

2 cucharadas de agua

Preparación:

Corta el salmón en cubos de 2 o 3 cm. Es importante que queden del mismo tamaño para que se cocinen parejo. Sécalos muy bien con papel de cocina. Para el glaseado, mezcla en una olla pequeña la soya con el mirin, azúcar, sake o agua, jengibre y ajo. Calienta a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.

Tip: si no tienes mirin, puedes sustituirlo mezclando 1 cucharada de vinagre de arroz con 1 cucharada de azúcar. Cocina, moviendo ocasionalmente, hasta que se reduzca. Cuando comience a verse más brillante estará listo, esto puede llevar entre 3 y 6 minutos. Para agregarle espesor, disuelve la fécula de maíz en 2 cucharadas de agua y añádela al glaseado. Mezcla por 30 segundos más o hasta que espese. Apaga el fuego y reserva. Calienta el aceite de ajonjolí en una sartén amplia a fuego medio-alto. Dora los cubos de salmón de uno a dos minutos por lado, dependiendo su tamaño y qué tan cocido los desees. Cuando estén listos, baja la temperatura a fuego medio y vierte el glaseado, moviendo la sartén para que se cubran sin romperse. Para darle un toque más asiático, termina el plato con un poco de ajonjolí tostado y cebollín.

Ahora sí, tus cubos de salmón glaseados, al estilo oriental, están listos para disfrutarlos. Para tener una comida completa sin complicaciones, úsalos para un poke bowl.

Los poke bowls combinan en un solo plato carbohidratos, proteínas y vegetales Canva

¿Cómo armar un poke bowl?

Paso 1: Elige tu base. Esta suele ser arroz, pero puedes elegir entre blanco, jazmín o integral, si deseas añadir más fibra. Asimismo, para versiones más ligeras, puedes optar por arroz de coliflor o un mix de hojas verdes.

Paso 2: Añade toppings. Estos no solo dan sabor, también son una oportunidad de agregar otros nutrientes. Entre las opciones más populares están el pepino, edamames, zanahoria rallada, aguacate, alga nori en tiras, rábanos u otras verduras encurtidas, además de frutas como mango o piña para añadir un contraste dulce.

Paso 3: Finaliza con una salsa. Las salsas añaden un extra de sabor, además de aportar humedad y ayudar a unir todos los ingredientes. Puedes usar desde salsa de soya mezclada con un toque de aceite de ajonjolí, hasta salsa ponzu o mayo con sriracha.

¿Quién dijo que no se puede armar una comida rápida y deliciosa? Prepara estos cubos de salmón glaseados, al estilo oriental, y olvídate de siempre comer pescado de la misma forma.