¿Cómo cocinar huauzontles? Tips para hacerlos de diferentes formas en casa

Los huauzontles forman parte de la cocina tradicional mexicana y, aunque no siempre son tan conocidos fuera del país, tienen una historia muy antigua dentro de la alimentación nacional. Se preparan en diversos platillos caseros y son especialmente populares en temporada de Cuaresma, aunque pueden consumirse en otros momentos del año cuando están frescos.

Aprender cómo cocinar huauzontles implica conocer varios pasos importantes: identificar qué son, limpiarlos correctamente, darles una cocción previa y elegir la receta adecuada. También es importante saber cómo conservarlos para que no pierdan calidad.

¿Qué son los huauzontles?

Los huauzontles son la parte comestible de una planta originaria de México llamada Chenopodium nuttalliae. Su nombre proviene del náhuatl huauhtzontli, que hace referencia a su parecido con el amaranto y a su forma similar a pequeños cabellos agrupados.

Desde la época prehispánica, los huauzontles formaban parte de la alimentación en distintas regiones de México. Con el paso del tiempo continuaron presentes en la cocina tradicional y hoy se siguen vendiendo frescos en mercados locales, principalmente en el centro del país.

Su consumo se ha mantenido gracias a recetas familiares que se transmiten de generación en generación, especialmente en preparaciones caseras que incluyen salsa y queso.

Los huauzontles están formados por tallos verdes delgados que sostienen pequeños racimos de flores también verdes. A simple vista parecen ramitas cubiertas de bolitas pequeñas. No se trata de hojas grandes, sino de inflorescencias compactas que se cocinan completas después de limpiarlas.

Los huauzontles aportan fibra, proteínas y minerales como calcio, hierro y fósforo. También contienen vitaminas como la A y la C. Estos componentes los convierten en una opción nutritiva dentro de una dieta equilibrada. Además, su contenido de fibra puede favorecer la digestión y ayudar a generar sensación de saciedad.

¿Cómo cocinar huauzontles? Canva

¿Cómo limpiar los huauzontles?

Antes de preparar cualquier receta, es indispensable saber cómo limpiar huauzontles, ya que, al crecer en el campo, pueden contener tierra o pequeños residuos entre sus ramificaciones. Sigue el paso a paso para limpiar huauzontles:

Busca huauzontles de color verde brillante y evita los que tengan partes amarillas o marchitas.

La parte más dura del tallo principal puede recortarse para que el resultado final sea más suave al comerlo.

Colócalos en un recipiente amplio con agua y muévelos suavemente para desprender cualquier resto de tierra.

Si lo consideras necesario, puedes usar desinfectante para verduras siguiendo las instrucciones del envase.

Es importante retirar el exceso de agua antes de cocinarlos, sobre todo si se van a freír o mezclar con huevo.

En muchas recetas se recomienda hervir los huauzontles antes de prepararlos de forma definitiva.

¿Cómo cocer los huauzontles?

Una vez limpios, así es como puedes cocinarlos:

Coloca agua en una olla y agrega un poco de sal.

Cuando el agua hierva, incorpora los huauzontles.

Cocina entre cinco y diez minutos hasta que se suavicen.

Escurre y deja enfriar.

Este paso ayuda a que queden más tiernos y reduce cualquier sabor fuerte.

¿Cómo se pueden cocinar los huauzontles?

Después de limpiarlos y darles una cocción inicial, los huauzontles pueden prepararse de varias maneras tradicionales.

Huauzontles capeados

La versión más conocida en México es la de huauzontles capeados, que suelen rellenarse con queso y servirse con salsa. Se hierven previamente los huauzontles, forma pequeños manojos y coloca un trozo de queso en el centro. Bate claras de huevo hasta que estén firmes e incorpora las yemas con cuidado.

Pasa los manojos por harina y luego por el huevo batido. Fríe en aceite caliente hasta que estén dorados. Sirve con salsa de jitomate o de chile. Este método da como resultado una textura crujiente por fuera y suave por dentro, con el queso derretido en el centro.

Huauzontles con salsa de jitomate

Otra opción más ligera es prepararlos directamente en salsa. Licúa jitomate con ajo y cebolla. Cocina la salsa en una olla hasta que espese ligeramente, agrega los huauzontles ya cocidos y deja que se integren los sabores. Esta forma evita la fritura y conserva el sabor natural del vegetal.

Tortitas de huauzontle con distintas salsas

También pueden mezclarse con huevo para formar pequeñas tortitas que se cocinan en sartén y se acompañan con salsa roja o verde. Es una versión práctica para comidas caseras.

¿Cómo conservar los huauzontles?

Además de saber cómo prepararlos, es importante conocer la mejor manera de guardarlos para que se mantengan en buen estado.

Huauzontles frescos: Guárdalos sin lavar dentro del refrigerador, envueltos en papel absorbente y colocados en una bolsa con pequeñas perforaciones. Pueden mantenerse en buenas condiciones hasta cinco días.

Guárdalos sin lavar dentro del refrigerador, envueltos en papel absorbente y colocados en una bolsa con pequeñas perforaciones. Pueden mantenerse en buenas condiciones hasta cinco días. Huauzontles cocidos: Una vez preparados, colócalos en un recipiente con tapa y refrigéralos. Se recomienda consumirlos en un plazo de dos a tres días.

Una vez preparados, colócalos en un recipiente con tapa y refrigéralos. Se recomienda consumirlos en un plazo de dos a tres días. Congelación: Si deseas almacenarlos por más tiempo, hiérvelos previamente. Escúrrelos y deja que se enfríen por completo; guárdalos en bolsas bien cerradas dentro del congelador. Pueden conservarse así durante aproximadamente dos meses.

No deben consumirse si presentan olor desagradable, textura pegajosa o cambios notorios de color hacia tonos amarillos u oscuros.

Ya sabes cómo cocinar huauzontles; puedes hacerlos en su versión tradicional capeada con queso, en salsa de jitomate o como tortitas sencillas. Los huauzontles ofrecen distintas posibilidades para preparar comidas caseras y es posible disfrutar de este vegetal de temporada de manera segura y sabrosa en el hogar.