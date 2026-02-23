La Universidad México 475

Hay que celebrar que la UNAM se asuma como continuadora de la Real y Pontificia Universidad de México, fundada por cédula real de 1551, aunque inició actividades hasta junio de 1553. Don Justo Sierra, liberal de cepa, al inaugurar las actividades de la Universidad Nacional de México en 1910, negó todo parentesco con la Real y Pontificia, a la que apenas si reconoció como precursora, pero dejó claro que para él no era “el antepasado, es el pasado”. Ese intento de borrar todo parentesco no impidió que la naciente Universidad Nacional quedara en poder de los bienes materiales de la Real y Pontificia, continuara con carreras instauradas en la vieja casa de estudios, como derecho y medicina, y que incluso hiciera suyos no pocos procesos, ceremonias, grados, indumentarias hasta hoy en uso y los anillos de graduación que, orgullosamente, muchos egresados suelen llevar consigo hasta la muerte.

¿No habrá traslado a Aztlán?

La agrupación Defendamos el Museo Dolores Olmedo informó ayer que se canceló el proyecto de trasladar las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo al llamado Parque Aztlán, en el nuevo Chapultepec, con lo cual se salvaguarda la colección del citado museo, al que los vecinos declararon Patrimonio Histórico y Cultural de Xochimilco, apoyados en una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lamentablemente, la CNDH no es autoridad cultural y lo más probable es que el litigio continúe en otros escenarios. Habrá que esperar lo que digan las secretarías de Cultura federal y de la Ciudad de México, que, si se contrapone al interés de los vecinos, dará pie a una renovada resistencia de quienes defienden el legado de doña Dolores Olmedo, groseramente violado por sus descendientes.

Therian, derechos y deberes

Los therians, dice Fabrizio Mejía Madrid, son “una comunidad virtual” cuyos integrantes “se identifican con rasgos animales”, pues ther es bestia en griego y an, antropoide. El propósito, agrega Fabrizio, “es ridiculizar la cultura identitaria” y “proteger a quien se reivindica como fuera de la especie” (la humana, suponemos). El auge de esta ideología, ocurrencia o como se quiera llamar, es el surgimiento de manifestaciones donde los therians se muestran disfrazados de animales, como ocurrió la semana pasada en la Ciudad Universitaria, e incluso se presentó al Congreso de Nuevo León una Ley Therian, mientras la derecha pregona que todo es “resultado de políticas públicas de izquierda… que han inyectado ideología en lugar de valores, ciencia y responsabilidad de (en) nuestros jóvenes”. Que sea menos.

Silencio en Música-UNAM

Hace una semana denunciamos es este espacio diversas irregularidades que debería aclarar el titular de la Dirección General de Música de la UNAM, José Julio Díaz Infante, pues se trata de recursos financieros que aportan los contribuyentes y de la forma cómo se emplean, con una política que se muestra generosa con solistas y grupos de una firma francesa –Halac– mientras se discrimina a los artistas nacionales con pagos miserables. Desde luego, tan curiosos manejos financieros no son algo nuevo. Hay una empresa, Torre de Viento, que hizo grandes negocios hasta que los atrilistas de la OFUNAM protestaron y la señora Valeria Palomino tuvo que dejar la coordinación ejecutiva de la Dirección General de Música, después de favorecer con largueza a sus amigos. Resta esperar las debidas aclaraciones del señor Díaz Infante.

Breviario…

Hoy, a la una de la tarde, en el Salón de Firmas del Palacio de Minería, se presenta el libro 40 entrevistas. Memoria e historia del periodismo mexicano a través de la revista Así (1940-1945), de Antonio Sierra García. @@@ Ayer se cumplieron cien años del nacimiento de don Miguel León Portilla, autor de ese libro indispensable que es Visión de los vencidos.