Prepara un coctel de camarón digno de Acapulco, con el secreto de las marisquerías

Si hay un plato estrella en las marisquerías, capaz de transportarnos a la playa, sin duda es el coctel de camarón. Para que no tengas que salir de casa cada que tengas antojo, te enseñamos a prepararlo con esta receta, te quedará igual de rico.

De la enorme variedad de mariscos que existen en el mundo (alrededor de 80 mil, entre moluscos y crustáceos), el camarón es uno de los más consumidos y no es casualidad. Básicamente, se debe a su sabor delicado, textura firme y versatilidad.

A diferencia de algunos pescados, el camarón tiene un sabor neutro y ligeramente dulce, pero, sobre todo, es capaz de absorber los condimentos que le agreguemos. De ahí la diversidad de platillos con camarones.

Simplemente en México, es común consumirlos al mojo de ajo, al ajillo, a la diabla, en aguachile y, la estrella de las marisquerías: en coctel. Este se caracteriza por una mezcla de camarón cocido con jitomate, cebolla, jugo de limón y una salsa tipo cátsup.

El resultado es un plato fresco con un equilibrio entre sabores dulces, ácidos y picantes, si le agregas chile, perfecto para una entrada o una comida ligera. Para que no te quedes con el antojo, aprende a preparar coctel de camarones en casa.

El secreto del coctel de camarón de las marisquerías, es la salsa Canva

¿Cómo hacer coctel de camarón?

Ingredientes:

1 kilo de camarones sin cabeza, pelados

1 taza de salsa de marisquería

½ taza de jugo de limón

¼ taza de aceite de oliva

2 piezas de jitomate picados, sin semillas

½ pieza de cebolla picada

1-2 piezas de chile serrano picadas

1 aguacate cortado en cubos

2 cucharadas de salsa inglesa (opcional)

Sal

Pimienta

Ingredientes para la salsa de marisquería:

2 tazas de cátsup

1 taza de refresco de naranja

½ taza de salsa picante (al gusto)

Preparación:

Vierte 1 litro de agua en una olla amplia, agrega 1 cucharadita de sal de grano y lleva al fuego. Cuando comience a hervir, introduce los camarones limpios y sin cabeza (no olvides retirar la vena negra del lomo). Espera a que vuelva a hervir el agua y toma uno o dos minutos de tiempo. Sácalos del agua cuando tengan un tono rosado y estén ligeramente enroscados. Introdúcelos en una fuente con agua fría con hielos, para romper la cocción, y espera a que se enfríen. Escúrrelos y reserva. Prepara la salsa de marisquería que le dará el toque a tu coctel: en un recipiente, mezcla la cátsup con el jugo de naranja y la salsa picante. Aparta una taza y, el resto, guárdalo en un frasco con tapa en el refrigerador. Consúmelo en un corto tiempo. Para el coctel de camarones: en un tazón amplio, mezcla la salsa de marisquería con el jugo de limón, aceite de oliva y, si lo deseas, salsa inglesa. Agrega los camarones, el cilantro, cebolla, jitomate, chile serrano y mezcla. Prueba y agrega sal y pimienta al gusto. Incorpora el aguacate y revuelve suavemente para no batirlo. Cubre el recipiente con plástico de cocina y refrigera por dos horas para integrar los sabores. Sirve tu coctel de camarón acompañado de galletas saladas o tostadas, es una opción perfecta para la Cuaresma o un fin de semana en casa.

La diferencia entre ceviche y coctel de camarón, es que en uno el camarón va cocido y en el otro no Canva

¿Coctel y ceviche de camarón son lo mismo?

Algunas personas usan coctel y ceviche como sinónimo, sin embargo, aunque comparten algunas similitudes, como el uso de vegetales frescos, no son lo mismo. La principal diferencia se base en la cocción del camarón.

Mientras que el coctel de camarón cuece brevemente estos crustáceos en agua, previamente, el ceviche los “cuece” en jugo de limón. Si bien, este no es un método de cocción en sí, se le conoce así porque el ácido desnaturaliza las proteínas del camarón, cambiando su textura y color.

Otra diferencia está en la salsa. Aunque tanto el coctel como el ceviche, llevan jitomate, cebolla y chile, el ceviche usa únicamente jugo de limón y, en ocasiones, un toque de aceite de oliva para aderezar.

En cambio, el coctel lleva como protagonista una salsa preparada a base de cátsup, jugo de limón y salsa picante, aunque también hay versiones con refresco de naranja o jugo de tomate con almeja. De esta forma, resulta más líquido y ligeramente dulce que el ceviche.

Pero, más allá de las diferencias, tanto el ceviche como el coctel de camarones son dos platillos que permite comer el camarón de forma sencilla sin recetas complicadas, perfectos para los días de calor.

Si eres fan del toque dulzón del coctel de camarón de las marisquerías, sigue esta receta y prepáralo en casa cuando se te antoje.