Receta de ate enchilado, ideal para botanas

El ate es uno de los dulces tradicionales mexicanos más populares; no solo se consume como una “botana”, sino que forma parte de platillos dulces y salados, además de ser una pieza clave en la tradicional rosca de reyes, en donde corona a la perfección con sus vibrantes colores.

Hacer ate en casa es mucho más sencillo de lo que te imaginas; no necesitas ingredientes complejos o utensilios poco comunes; con un par de cosas tendrás lista esta deliciosa receta de ate enchilado, una variación ideal para compartir.

¿Qué es el ate?

El ate es un dulce tradicional elaborado con pulpa de fruta y azúcar. Se cocina hasta que la mezcla espesa y, al enfriarse, adquiere una textura firme que permite cortarlo en rebanadas o cubos. También puede encontrarse bajo nombres como pasta de fruta o bocadillo de fruta, aunque en México el término más utilizado es “ate”.

Las preparaciones similares al ate tienen antecedentes en España, donde se elaboraba dulce de membrillo con una técnica parecida: cocer fruta con azúcar hasta obtener una pasta firme. Esta forma de preparar fruta llegó a México durante la época colonial y se adaptó con ingredientes locales como guayaba, tejocote y otras frutas de temporada.

La fruta utilizada influye en el nombre del producto. Cuando se prepara con guayaba, en algunos lugares se le conoce como “guayabate”, aunque con el tiempo el nombre general “ate” se popularizó para diferentes versiones.

¿Cómo hacer ate enchilado?

Ingredientes para 500 gramos de ate:

Para el ate:

1 kilo de guayabas

1 taza de agua

2 tazas de azúcar

Para enchilar:

½ taza de chile piquín en polvo

½ taza de chamoy en polvo

¼ taza de sal

¼ taza de azúcar glass

Procedimiento:

Corta las puntas de la guayaba y corta en 4 partes. Coloca en una cacerola las guayabas y el agua. Cocina a fuego mínimo hasta que la fruta esté completamente cocida. Deja enfriar las guayabas y procesa en la licuadora; pasa la mezcla resultante por un colador y elimina las semillas. Regresa la mezcla a una sartén amplia, agrega el azúcar y cocina sin dejar de mover a fuego mínimo. Sabrás que la mezcla está lista cuando, al pasar una cuchara, la mezcla se despegue del fondo. En un recipiente de plástico, unta una ligera capa de aceite; esto ayudará a desmoldar fácilmente. Agrega la mezcla del ate y alisa. Es más sencillo si agregas esto a una mezcla rectangular. Deja enfriar a temperatura ambiente y después lleva al refrigerador. Después de un mínimo de 4 horas tendrás el ate listo. Desmolda el ate y corta en cubitos de un centímetro. En un tazón mezcla azúcar glass, sal, chile piquín y chamoy en polvo. Agrega los cubos de ate y revuelca sobre la mezcla de polvos. Saca para retirar el exceso de polvo y disfruta.

Puedes hacer estos cubitos del ate de tu preferencia; recuerda utilizar frutas con alto contenido en pectina, como la manzana, pera, membrillo o tejocote. En México existe una amplia tradición de dulces regionales que se disfrutan tanto como postre como en forma de botana.

El ate enchilado de guayaba es un ejemplo claro de esta combinación: un dulce firme y frutal que se mezcla con chile en polvo para lograr un contraste entre lo dulce y lo picoso. Esta preparación se consume sola o como parte de una mesa de antojitos.

Receta de ate enchilado, ideal para botanas Cortesía Instagram @tierrarojamexico

Tips para hacer ate en casa

Hacer ate en casa es sencillo, pero es una tarea que requiere de mucha paciencia; sigue estos consejos para obtener el mejor resultado:

Elige frutas con alto contenido en pectina; esto ayuda a que el resultado final quede firme y se desmolde mucho mejor.

Usa solo la cantidad necesaria de agua para procesar la fruta; entre menos, es mejor.

Si añades pectina, porque la fruta no tiene la suficiente cantidad; esta la puedes encontrar en tiendas especializadas en repostería y de materias primas.

Guarda el ate enchilado en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco. Puede mantenerse en buen estado entre 3 y 5 días si no está expuesto al calor directo.

Si la temperatura ambiente es alta, es recomendable refrigerarlo. En frío puede durar hasta dos semanas. Antes de servir, déjalo reposar unos minutos fuera del refrigerador para que recupere suavidad.

El ate enchilado puede presentarse de distintas formas:

En vasos pequeños para reuniones.

En bolsitas individuales para venta.

Como parte de una tabla de botanas dulces.

En brochetas con frutas.

En tazones de papas.

Como topping de helados y nieves.

Receta de ate enchilado, ideal para botanas Cortesía Instagram @gremacari

La receta de ate enchilado es una opción sencilla que une tradición y sabor intenso. Siguiendo los pasos y recomendaciones anteriores, podrás disfrutar de un producto equilibrado y listo para compartir en cualquier ocasión.