¿Qué son las guasanas? Conoce cómo se consume el garbanzo fresco

En toda la República Mexicana hay una gran variedad de botanas: dulces, saladas, bebibles y agridulces. Estas botanas se caracterizan, dependiendo de la región del país de la que estemos hablando.

En estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, se consumen botanas más naturales, como papas hervidas, chayotes, coliflor, guasanas y zanahorias. Si todavía no conoces qué son las guasanas o cómo se consumen, aquí te contamos más sobre esta botana y de qué otras formas se consumen.

Garbanzos frescos

Las guasanas son las vainas del garbanzo cuando el grano todavía está verde y suave, antes de secarse. En México, este nombre se utiliza para referirse al garbanzo fresco que se consume directamente después de la cosecha, cuando aún conserva una textura tierna y un sabor ligero.

El garbanzo pertenece a la especie Cicer arietinum, una leguminosa cultivada en distintas partes del mundo desde hace miles de años. Esta planta produce pequeñas vainas que generalmente contienen uno o dos granos en su interior.

A diferencia del garbanzo seco que se comercializa comúnmente en bolsas y requiere remojo antes de cocinarse, las guasanas se consumen en su etapa fresca. Esto significa que no han pasado por un proceso de secado, por lo que su sabor y textura son distintos: más suaves y ligeramente dulces.

En México, el consumo de guasanas está ligado a regiones donde el cultivo del garbanzo es importante. En estados como Jalisco, Guanajuato y Nayarit, así como en zonas del norte del país, su presencia forma parte de la vida cotidiana durante la temporada de cosecha.

El garbanzo llegó a América después de la conquista española, y con el paso del tiempo se adaptó a diversas regiones del país. Actualmente, México es productor de garbanzo tanto para consumo nacional como para exportación, y parte de esa producción se aprovecha en su versión fresca para preparar guasanas.

¿Cómo se consume el garbanzo fresco?

Las guasanas solo pueden encontrarse cuando el garbanzo está en su etapa verde. Esto ocurre antes de que el grano madure por completo y se seque en la planta. Por ello, su disponibilidad es limitada y depende del ciclo agrícola.

En distintas regiones del país, la temporada suele ubicarse entre los meses de primavera y principios de verano, aunque puede variar según el clima y el tipo de siembra. Esta característica estacional hace que muchas personas esperen su llegada cada año.

Al tratarse de un producto fresco, su venta se concentra principalmente en mercados locales, tianguis y puestos ambulantes durante el periodo de cosecha. La manera más común de preparar guasanas es muy sencilla. Se colocan las vainas completas en una olla con agua y sal y se dejan hervir hasta que el grano esté blando.

Otra forma de cocinarlas es al vapor, aunque el método más popular sigue siendo el hervido. El objetivo es lograr que el interior quede suave, pero sin que la vaina se deshaga.

Después de cocidas, se escurren y se sirven calientes o tibias. Para comerlas, se toma la vaina con los dedos, se abre y se extrae el grano. Este proceso manual es parte de la experiencia de consumirlas.

Las guasanas se consideran una botana tradicional. Muchas personas las acompañan con jugo de limón, chile en polvo o salsa picante para intensificar su sabor. En algunas regiones, se venden en bolsas o vasos preparados con estos condimentos. Aunque también pueden agregarse a ensaladas u otros platillos, lo más habitual es comerlas solas, recién cocidas.

Beneficios de los garbanzos frescos

El garbanzo es una legumbre reconocida por su aporte nutricional. Contiene proteínas de origen vegetal, carbohidratos y fibra. Estos componentes forman parte de una alimentación equilibrada. También aporta minerales como hierro, magnesio y fósforo, además de vitaminas del grupo B. Estos nutrientes participan en distintas funciones del cuerpo.

En comparación con el garbanzo seco, el fresco contiene más agua, lo que hace que sus nutrientes estén menos concentrados por peso. Sin embargo, conserva las características propias de la legumbre.

Como ocurre con otras legumbres, algunas personas pueden experimentar inflamación o gases si no están acostumbradas a consumirlas. Por ello, se recomienda incorporarlas de manera gradual. Consumidas como parte de una dieta diversa, las guasanas pueden formar parte de un patrón alimentario saludable.

Importancia de las guasanas en la gastronomía mexicana

Más allá de su valor nutricional, las guasanas tienen un lugar especial dentro de la cultura alimentaria de distintas regiones mexicanas. En estados como Jalisco y Nayarit, su venta en la vía pública forma parte del paisaje urbano durante la temporada. Se pueden encontrar en mercados, tianguis y puestos callejeros, donde se ofrecen recién cocidas.

El acto de abrir la vaina y comer el grano convierte su consumo en una experiencia compartida. Muchas personas las disfrutan mientras conversan o caminan, lo que refuerza su carácter social. Además, representan una forma directa de aprovechar la cosecha del garbanzo antes de que el producto se seque y se comercialice en su versión tradicional.

Con el auge de la gastronomía regional y el interés por ingredientes de temporada, las guasanas han comenzado a ser más conocidas fuera de sus zonas habituales. Sin embargo, siguen siendo principalmente una botana asociada a contextos locales y familiares.

Su sencillez es parte de su identidad; no requieren recetas complejas ni ingredientes elaborados. Basta con agua, sal y el producto fresco para disfrutar de su sabor. Conocer qué son las guasanas permite valorar no solo su sabor, sino también el vínculo que mantienen con el campo y las prácticas agrícolas tradicionales.