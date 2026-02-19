¿Se puede comer pollo en Viernes de Cuaresma? Lo que nadie te dijo de esta carne

A partir del Miércoles de Ceniza, quienes forman parte de la religión católica se olvidan de la carne durante los viernes. Sin embargo, hay una duda popular: ¿qué tipo de carne está prohibida? Y, más específicamente: ¿podemos comer pollo en Cuaresma?

En la fe cristiana, la Cuaresma va más allá del viernes sin carne. Se trata de un periodo de preparación para la Semana Santa, que dura 40 días. Estos recuerdan el tiempo que Jesús pasó en el desierto en ayuno y oración antes de iniciar su vida pública.

De acuerdo al Código de Derecho Canónico, son dos las penitencias obligatorias que debemos realizar durante este periodo: ayuno y abstinencia del consumo de carne.

La última es la más conocida y debe realizarse tanto el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma. Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles establecieron días específicos para recordar la pasión y muerte de Cristo.

Pero, ¿por qué no se debe comer carne los viernes y cuáles entran en esta abstinencia?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma y la abstinencia de carne Canva

¿Por qué no se come carne los viernes de Cuaresma?

El viernes tiene un significado central en la tradición cristiana. Según los Evangelios, fue el día en que Jesús murió en la cruz, por eso, los cristianos reservaron ese día como jornada de penitencia y recuerdo de la Pasión.

El Catecismo señala que los tiempos y días de penitencia en la Iglesia universal son todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma.

Pero, ¿qué tiene que ver la carne? La carne no es considerada mala en la iglesia católica, de hecho, no se trata solo de no comer carne, sino de asumir un gesto visible que acompañe una actitud interior de conversión.

¿Cómo ayuda esta abstinencia a la conversión? En la antigüedad, la carne, especialmente la de res o cordero, no era un alimento cotidiano, sino que se reservaba para fiestas, celebraciones y banquetes importantes.

Renunciar a ella implicaba dejar algo considerado especial o placentero. Por eso se convirtió en un gesto de sacrificio.

La abstinencia de carne no solo aplica para la roja, también las aves Canva

¿Cuáles son las carnes que no se pueden comer en Cuaresma?

Aunque el Código de Derecho Canónico de la Iglesia católica no detalla especies específicas de las cuales no se deba consumir carne, la tradición eclesiástica ha interpretado que la abstinencia aplica a la carne de animales terrestres de sangre caliente.

Esto incluye tanto a los de carne roja, como res, cordero, cerdo y cabra, como a los de carne blanca, como pollo y pavo.

¿Qué tiene que ver la sangre con esta abstinencia? En diversas culturas antiguas la sangre simboliza la vida. Por lo tanto, teólogos han explicado que evitar la carne de animales de sangre caliente tiene un valor simbólico.

Esto representa una renuncia a aquello que culturalmente se ha considerado más “sustancioso” o festivo. Al ser voluntario, funciona como recordatorio corporal de que la Cuaresma es un tiempo distinto dentro del calendario litúrgico.

¿Por qué el pescado no entra en la abstinencia? La principal razón es que fue históricamente un alimento más accesible en comunidades costeras o ribereñas.

Además, tiene un profundo simbolismo cristiano, pues el pez fue uno de los primeros signos de identificación de los cristianos perseguidos en los primeros siglos.

Aunque el pollo se catalogue como carne blanca, sigue siendo carne para la iglesia Canva

¿Por qué no se puede comer pollo en Cuaresma?

El pollo está clasificado como carne blanca, por eso, nace la confusión de si se puede comer o no, pues muchos creen que la abstinencia aplica únicamente a la carne roja. Sin embargo, para la iglesia sigue siendo carne.

Por lo tanto, según la tradición y práctica arraigada, la abstinencia durante la Cuaresma también incluye el pollo y el pavo, ya que se trata de animales terrestres de sangre caliente.

El fundamento no se basa en el color de la carne, sino con la naturaleza del animal. Las normas tradicionales distinguen entre animales terrestres, cuyo consumo se abstiene, y animales acuáticos, los únicos que están permitidos.

¿Qué pasa si como pollo en viernes de Cuaresma?

Aunque la abstinencia de carne en Cuaresma no es un mandato bíblico directo, sí es una norma eclesiástica. Por lo tanto, no cumplirla podría considerarse una falta mora, aunque eso no significa que sea un pecado mortal o grave.

Por lo tanto, en caso de comer pollo u otro tipo de carne un viernes de Cuaresma, ya sea por olvido, accidente o una cuestión que no estuvo en tu poder, puedes sustituirlo por otra práctica penitencial, incluyendo obras de caridad.

Esto tiene que ver con que el sentido de la Cuaresma va mucho más allá de comer o no carne. Recordemos que se trata de un momento de reflexión donde reconocemos nuestros errores y nos comprometemos a cambiarlos para estar en comunión con la fe cristiana.

¿Sabías que no se puede comer pollo en viernes de Cuaresma? Ahora que sabes el por qué, tú decides si seguir o no esta penitencia cuaresmal.