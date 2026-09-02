¿Antojo de nogada? Prepara esta carlota cremosa y sin horno para celebrar septiembre

La gastronomía mexicana se disfruta durante todo el año; sin embargo, en septiembre, con las fiestas patrias y los platillos típicos, los sabores tradicionales cobran especial protagonismo.

Uno de los platillos más populares durante el mes patrio son los chiles en nogada. No obstante, la nuez de Castilla, la granada y las frutas de temporada también aparecen en distintas preparaciones que acompañan las celebraciones de esta época.

Estos ingredientes pueden convertirse en un postre diferente. La carlota de nogada toma como inspiración los sabores de esta salsa y los combina con galletas, una crema de nuez y frutas para crear una preparación fría que no necesita horno.

La propuesta resulta atractiva para quienes buscan una alternativa sencilla para una comida familiar o una reunión durante septiembre. Además, permite aprovechar ingredientes característicos de la temporada en una presentación distinta.

Ingredientes para una carlota de nogada fácil y sin horno

Los ingredientes pueden variar según la receta, pero algunos ayudan a conservar el perfil de sabor asociado con la nogada.

Para preparar una carlota de aproximadamente ocho porciones puedes utilizar:

2 tazas de nuez de Castilla sin cáscara y sin piel

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

190 g de queso crema untable

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de canela en polvo

2 paquetes de galletas Marías

½ taza de leche para humedecer las galletas

Ralladura de 1 limón para decorar

Granos de granada fresca

Un chorrito de jerez

También puedes reservar algunas nueces para añadirlas como parte de la decoración o para aportar una textura diferente al postre.

Receta de carlota de nogada Inteligencia Artificial.

Paso a paso para preparar una carlota de nogada cremosa

1. Prepara la crema de nogada

En la licuadora, incorpora la nuez de Castilla o pecana junto con la leche condensada, la leche evaporada, el jerez, el queso crema, la vainilla y la canela. Procesa todos los ingredientes hasta obtener una preparación cremosa, uniforme y con cierta consistencia.

2. Prueba el sabor

Si notas que la mezcla quedó demasiado espesa, puedes añadir un poco más de leche evaporada hasta alcanzar la textura deseada. Para darle un acabado más casero y con mayor textura, reserva algunas nueces, pícalas finamente y agrégalas al final.

3. Forma la primera capa

Coloca las galletas María en el fondo de un molde. Procura cubrir toda la superficie para que cada porción tenga una base uniforme.

4. Agrega la crema

Extiende una capa de la mezcla de nogada sobre las galletas. No necesitas colocar una cantidad demasiado gruesa; lo importante es mantener una proporción equilibrada entre galletas y crema.

5. Repite las capas

Continúa con otra capa de galletas y después agrega otra de crema. Repite el proceso hasta llenar el recipiente o terminar los ingredientes.

6. Refrigera

Cubre el recipiente y refrigera durante al menos cuatro horas. Si buscas una carlota con mayor firmeza y quieres que las galletas absorban mejor los sabores de la crema, déjala reposar durante toda la noche.

7. Decora antes de servir

Justo antes de servir, añade un poco de ralladura fina de limón sobre la superficie. Para completar la presentación, incorpora algunos granos de granada y nuez de Castilla picada, elementos que evocan los colores y sabores de los tradicionales chiles en nogada.

Receta de carlota de nogada Inteligencia Artificial.

El secreto para darle a la carlota el sabor tradicional de la nogada

Aunque la carlota de nogada está inspirada en una preparación mexicana tradicional, no debe confundirse con la receta de los chiles en nogada. Se trata de una reinterpretación dulce que lleva algunos de los sabores característicos de la salsa a un postre frío.

La elección de la nuez es uno de los puntos más importantes. La nuez de Castilla es uno de los ingredientes más utilizados para preparar la nogada y destaca por su presencia en distintas recetas de esta salsa. El queso también contribuye al perfil de sabor de la crema.

Otro elemento importante es el equilibrio. La preparación no debe resultar excesivamente dulce, porque la nuez y el queso necesitan conservar su presencia. El jerez puede utilizarse en poca cantidad para aportar aroma sin dominar el conjunto.

Receta de carlota de nogada Inteligencia Artificial.

El reposo también favorece el resultado. Es recomendable preparar la carlota con anticipación para permitir que los sabores se integren y las galletas adquieran una textura suave gracias a la crema de nuez.

Si buscas un sabor más cercano al de la nogada tradicional, utiliza nuez de Castilla como ingrediente principal. La nuez pecana puede incorporarse como complemento, pero no debería desplazar por completo a la nuez de Castilla.

La carlota de nogada encuentra su mejor momento durante septiembre, cuando la gastronomía mexicana pone especial atención en los ingredientes asociados con los chiles en nogada.

La temporada también favorece la disponibilidad de productos como la nuez de Castilla y la granada. La nuez de Castilla coincide con los meses de julio, agosto y septiembre, mientras que la granada también forma parte de los ingredientes que acompañan las preparaciones de esta época.

Por eso, esta carlota puede convertirse en una opción para cerrar una comida mexicana sin recurrir a un postre demasiado complicado. Su preparación no requiere horno y permite aprovechar algunos de los sabores más representativos de septiembre.