Dónde Ver Toluca vs León EN VIVO: Horario y Transmisión de la Semifinal de Leagues Cup
La primera Semifinal de la Leagues Cup 2026 se vivirá a través de las pantallas de Imagen Televisión. El Toluca de Mohamed se enfrentará al Club León de Gandolfi
Los Diablos Rojos del Toluca llegan a la Semifinal de la Leagues Cup 2026 con buen ritmo y la confianza de haber eliminado a Austin FC por 2-0 en cuartos de final.
Los dirigidos por Antonio Mohamed, han mostrado solidez en el torneo y combina esa forma con un sólido rendimiento en la Liga MX. Con un plantel competitivo y la capacidad de generar peligro ofensivo, los escarlatas buscan dar el siguiente paso hacia el título.
Por su parte, el Club León de Javier Gandolfi se ha convertido en una de las sorpresas positivas del semestre.
Los Esmeraldas clasificaron a semifinales tras un contundente 3-0 sobre Real Salt Lake, con un Diber Cambindo inspirado, y han mostrado una recuperación notable tanto en la Leagues Cup como en la Liga MX. León llega con la moral alta, un estilo intenso y la convicción de que puede dar la sorpresa ante un rival histórico.
Ambos equipos llegan con objetivos claros: el ganador se medirá en la final del 6 de septiembre y, de paso, peleará por un lugar en la Concacaf Champions Cup 2027.
Último partido entre Toluca y León fue una victoria escarlata
El pasado 25 de abril de 2026, en la jornada 17 del Clausura, Toluca recibió a León en el Estadio Nemesio Díez y se impuso con autoridad por 4-1.
Los Diablos Rojos, con uno menos en la cancha, terminaron goleando a los Esmeraldas. El resultado no solo le dio a los escarlatas la victoria, sino también un cierre de fase regular con 30 puntos y el boleto a la Liguilla, mientras que León terminó el torneo lejos de los primeros lugares.
¿A qué hora pasan el Toluca vs León de Leagues Cup?
- Partido: Toluca vs León (Semifinal Leagues Cup 2026)
- Estadio: Shell Energy Stadium (Houston, Texas)
- Día: Miércoles 2 de septiembre de 2026
- Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión del Toluca vs León de Leagues Cup
- Transmisión: Imagen Televisión (TV Abierta), Apple TV (Streaming)
Historial de enfrentamientos entre Toluca y León
- Partidos totales jugados: 43
- Victorias Toluca: 17
- Victorias León: 15
- Empates: 11