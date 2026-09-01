Dónde Ver Toluca vs León EN VIVO: Horario y Transmisión de la Semifinal de Leagues Cup

Los Diablos Rojos del Toluca llegan a la Semifinal de la Leagues Cup 2026 con buen ritmo y la confianza de haber eliminado a Austin FC por 2-0 en cuartos de final.

Los dirigidos por Antonio Mohamed, han mostrado solidez en el torneo y combina esa forma con un sólido rendimiento en la Liga MX. Con un plantel competitivo y la capacidad de generar peligro ofensivo, los escarlatas buscan dar el siguiente paso hacia el título.

El Toluca vence 2-0 al Austin FC en la Leagues Cup Mexsport

Por su parte, el Club León de Javier Gandolfi se ha convertido en una de las sorpresas positivas del semestre.

Los Esmeraldas clasificaron a semifinales tras un contundente 3-0 sobre Real Salt Lake, con un Diber Cambindo inspirado, y han mostrado una recuperación notable tanto en la Leagues Cup como en la Liga MX. León llega con la moral alta, un estilo intenso y la convicción de que puede dar la sorpresa ante un rival histórico.

Ambos equipos llegan con objetivos claros: el ganador se medirá en la final del 6 de septiembre y, de paso, peleará por un lugar en la Concacaf Champions Cup 2027.

Último partido entre Toluca y León fue una victoria escarlata

El pasado 25 de abril de 2026, en la jornada 17 del Clausura, Toluca recibió a León en el Estadio Nemesio Díez y se impuso con autoridad por 4-1.

Los Diablos Rojos, con uno menos en la cancha, terminaron goleando a los Esmeraldas. El resultado no solo le dio a los escarlatas la victoria, sino también un cierre de fase regular con 30 puntos y el boleto a la Liguilla, mientras que León terminó el torneo lejos de los primeros lugares.

¿A qué hora pasan el Toluca vs León de Leagues Cup?

Partido: Toluca vs León (Semifinal Leagues Cup 2026)

Partido: Toluca vs León (Semifinal Leagues Cup 2026) Estadio: Shell Energy Stadium (Houston, Texas)

Día: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión del Toluca vs León de Leagues Cup

Transmisión: Imagen Televisión (TV Abierta), Apple TV (Streaming)

Historial de enfrentamientos entre Toluca y León