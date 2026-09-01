¿Antojo de comida casera? Prepara este pollo encacahuatado que sabe a receta de abuelita

El pollo encacahuatado es uno de esos platillos tradicionales que conquistan por su sabor y que, para muchas familias, forman parte de las recetas que pasan de generación en generación. Si todavía no sabes cómo prepararlo, aquí te contamos cómo hacerlo de manera fácil y sencilla para disfrutarlo en casa.

Su combinación de pollo con una salsa cremosa de cacahuate, chiles y especias lo convierte en una preparación llena de sabor. Además, forma parte de la riqueza de la gastronomía mexicana y es una de esas recetas que pueden recordarnos a la cocina de las abuelitas y a esos momentos alrededor de la mesa.

Quizá ya lo has probado en algún restaurante o durante una comida familiar, pero si quieres llevar este tradicional sabor mexicano a tu propia cocina, toma nota, porque prepararlo es más sencillo de lo que parece.

¿Cómo se prepara el pollo encacahuatado?

Para preparar este delicioso platillo necesitarás algunos ingredientes básicos que, juntos, darán como resultado una salsa llena de sabor.

Ingredientes

Piezas de pollo, como pierna y muslo

Agua, suficiente para cubrir el pollo

½ cebolla

2 a 4 dientes de ajo

2 o 3 hojas de laurel

Sal de grano al gusto

Caldo de pollo, opcional

Cacahuates sin sal

2 cucharadas de ajonjolí

3 chiles guajillo

2 chiles chipotle secos

1 chile de árbol seco

1 tortilla de maíz frita

2 dientes de ajo

Jitomates

¼ de cucharadita de canela molida

Caldo de pollo en polvo

Pimienta gorda al gusto

1 clavo de olor

Sal de grano al gusto

Receta de pollo encacahuatado: fácil y tradicional Foto: Canva

Preparación

Coloca las piezas de pollo en una olla con suficiente agua para cubrirlas. Agrega media cebolla, ajo, sal y las hojas de laurel. Cocina a fuego alto hasta que el pollo esté completamente cocido. Mientras el pollo se cocina, tuesta ligeramente los cacahuates sin sal y sofríe los chiles previamente desvenados junto con la otra mitad de la cebolla, los ajos, el ajonjolí y los jitomates. Una vez que estos ingredientes estén ligeramente tostados, retíralos del fuego y deja que se enfríen un poco. Coloca los ingredientes tostados en la licuadora y agrega la tortilla de maíz frita, la canela molida, el caldo de pollo en polvo, la sal, la pimienta gorda y el clavo de olor. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y con una textura uniforme. Calienta un sartén y sofríe la salsa a fuego lento. Si deseas una textura más tersa, puedes pasarla previamente por una coladera. Agrega las piezas de pollo cocido a la salsa y deja que se integren los sabores durante unos minutos.

Receta de pollo encacahuatado: fácil y tradicional Foto: Canva

¡Listo! Ya puedes servir tu pollo encacahuatado y acompañarlo con arroz, frijoles o la guarnición que más te guste.

El pollo encacahuatado es una deliciosa muestra de la variedad de sabores que existen dentro de la cocina mexicana. Su combinación de cacahuate, chiles y especias puede convertir una comida cotidiana en una preparación especial, de esas que nos recuerdan los sabores de casa. Y tú, ¿ya probaste este tradicional platillo mexicano?