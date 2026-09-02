¿No sabes qué hacer de comida? Esta sopa de papa es fácil, rica y reconfortante

La sopa de papa es uno de esos platillos que muchas mamás y abuelitas preparan en casa y que, desde el primer bocado, nos recuerda a la comida hecha con cariño y a esos sabores que saben a hogar.

Además de ser sencilla y económica, la sopa de papa blanca es una opción reconfortante para disfrutar en familia. Si no sabes cómo prepararla o simplemente estás buscando una comida fácil y rápida para hoy, aquí te contamos cómo hacerla en pocos pasos.

¿Cómo se prepara la sopa de papa blanca?

Para preparar esta receta de sopa de papa necesitas pocos ingredientes y, seguramente, algunos de ellos ya los tienes en la cocina. Se trata de una preparación sencilla, pero con mucho sabor, que puedes adaptar según lo que tengas disponible en casa.

Ingredientes

Papas

Papas 4 jitomates

Caldo de pollo o agua

1 diente de ajo

½ cebolla

Epazote fresco o seco, o cilantro, al gusto

Aceite vegetal

Sal

Pimienta

Tocino, opcional

Receta de sopa de papa blanca fácil y rápida Foto: Canva

Preparación

Corta las papas en tiras, como si fueran papas a la francesa. Coloca en la licuadora los jitomates, agua, caldo de pollo, el epazote o cilantro y el ajo. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Si decidiste agregar tocino, este paso es para ti: coloca un sartén a fuego bajo, añade un poco de aceite y fríe el tocino junto con la cebolla cortada en cuadros o tiras. Agrega las papas y muévelas durante unos minutos junto con el tocino y la cebolla, para que se mezclen sus sabores. Después, vierte sobre las papas la salsa de jitomate que preparaste en la licuadora. Añade pimienta al gusto y mezcla todos los ingredientes. Deja cocinar durante unos minutos hasta que comience a hervir. Si notas que le falta caldo, agrega media taza de agua, tapa el sartén y deja cocinar hasta que las papas estén suaves y bien cocidas.

¡Y listo! Ya tienes una sopa de papa caliente y deliciosa para compartir en familia. Una receta sencilla que puede convertirse en una de esas comidas caseras que todos esperan volver a probar.

Receta de sopa de papa blanca fácil y rápida Foto: Canva

¿Qué puedo combinar con la sopa de papa?

Si quieres darle un toque diferente a esta receta, puedes acompañar la sopa de papa con aguacate, que le dará un sabor fresco y delicioso. También puedes agregar queso panela para complementar el platillo.

Además de hacer que la presentación se vea más apetecible, estos ingredientes pueden convertir la sopa en una alternativa diferente, especialmente si en casa son fanáticos de la papa.

Y si estás buscando con qué acompañarla para tener una comida más completa, puedes optar por algún platillo crujiente o seco, como tacos dorados, o preparar un guisado con pollo o carne.

Receta de sopa de papa blanca fácil y rápida Foto: Canva

Esta receta de sopa de papa es una buena opción cuando quieres preparar algo rico, casero y rápido, pero ya no sabes qué hacer de comida. Con pocos ingredientes puedes tener un platillo reconfortante que, quién sabe, quizá termine convirtiéndose en el favorito de tu familia.