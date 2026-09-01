5 lugares imperdibles para devorar los mejores sopes de la CDMX

¿Tienes ganas de disfrutar un antojito en el mes de septiembre? Te compartimos dónde comer sopes en CDMX para que cambies la famosa “vitamina T” por la “S”: un disco perfecto de masa con los bordes pellizcados a mano para contener una cascada de frijoles refritos, salsa recién martajada, queso fresco y guisados.

La magia del sope chilango radica en su versatilidad y en ese contraste de texturas que logra enamorar a cualquier paladar: una base crujiente en el exterior gracias al toque de manteca o aceite caliente, pero suave en su corazón de maíz.

En la CDMX, comer un sope no es solo saciar el hambre; es un ritual social que tanto oficinistas, estudiantes y turistas pueden consumir por igual.

Si te has preguntado a dónde acudir para probar las versiones más legendarias del antojito en la capital del país, prepara el paladar y aflójate el cinturón para no perderte estos sitios donde comer sopes en la CDMX se convierte en una experiencia memorable.

¿Dónde comer sopes en CDMX? Canva

¿Dónde comer los mejores sopes en CDMX?

Sopes La Nueva

¿Dónde? Mercado de la Merced

Los legendarios sopes gigantes que han alimentado a generaciones de capitalinos. Se sirven discos enormes cocinados a fuego lento sobre comales gigantescos; los puedes pedir sencillos o cargados con bistec, cecina, chicharrón prensado o picadillo, todo bañado en una salsa verde martajada con tomate verde y chile de árbol.

Son tan famosos por su relación calidad-precio y su sabor casero que es habitual ver filas desde mediodía.

Sopes de la Obrera

¿Dónde? Fernando Ramírez 49, Obrera, Cuauhtémoc

Calificados con 4.5 estrellas en Google Maps, son los auténticos sopecitos de barrio donde atienden rápido, están bien servidos y se disfrutan de principio a fin.

Representan la esencia del antojito de calle chilango: salsas picantes y potentes, porciones abundantes y una base de maíz con sazón inigualable.

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Mercado de antojitos de Coyoacán

¿Dónde? Higuera 30, La Candelaria, Coyoacán

Un lugar característico de la CDMX para comer todo tipo de antojitos mexicanos, entre ellos, los sopes. En el pasillo de la comida, encuentras la sazón de hogar en cualquiera de los puestos.

Así podrás elegir los sopes tradicionales pellizcados al instante, con toppings como chorizo con papas, picadillo a la mexicana, moronga o tinga de res. La salsa verde o roja le da el balance fresco necesario para contrarrestar el calor de la masa recién salida del comal.

Antojitos mexicanos Magos

¿Dónde? Canal de Miramontes s/n esquina Acoxpa mercado Villa Coapa local 71, Narciso Mendoza, Tlalpan

Si estás en la zona sur de la capital, aquí encuentras sopes, pero también quesadillas y pambazos. Si buscas llevar el antojo garnachero a tu casa, también puedes hacerlo o consumir en el lugar.

Su masa tiene el grosor perfecto para aguantar semejante banquete sin romperse. El contraste entre lo recién hecho, la crema de rancho densa y el queso cotija es un clásico imperdible.

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Los sopes de la Nueve

¿Dónde? Luis Spota 85, San Simón, Benito Juárez

Con años de tradición, este establecimiento tiene los mejores sopes de la CDMX, calificados con 4.1 estrellas. Su menú incluye sopes gigantes en forma ovalada (estilo huarache tradicional) rellenos con abundante chicharrón prensado en salsa roja o tinga de res casera.

Son toda una institución del barrio. La masa es nixtamalizada diariamente y el dorado final en manteca les otorga una crocancia exterior legendaria; ideales para los comensales que buscan sabor tradicional a precio de mercado.

Encuentra dónde comer sopes en CDMX en los lugares más tradicionales de la capital, ¿cuál será tu primera parada?