Cremosa tarta de higo con queso de cabra y miel, un postre de temporada

Con septiembre, llegan frutas como la granada, la tuna, la ciruela y el higo. Este último no tiene tanta popularidad, pero sí mucho sabor y versatilidad. Prepara un postre delicioso con esta tarta de higo con queso de cabra y miel.

Aunque es un clásico en los dulces cristalizados, la versión fresca del higo no es tan común encontrarla en las cocinas mexicanas. Principalmente, porque tiene una temporada corta, pero también, porque se deteriora rápidamente.

Sin embargo, se trata de una fruta con una pulpa carnosa y un sabor dulce que recuerda a la miel y el caramelo, lo que permite usarlo en recetas dulces y saladas. Justo estas características hacen que vaya bien con ingredientes con carácter.

Las nueces y frutos secos son un gran compañero, pero también quesos de sabor intenso, como el brie, camembert, quesos azules y el de cabra. Este último aporta acidez y cremosidad.

Para una versión diferente del clásico cheesecake, prepara esta sencilla receta de tarta de higo con queso de cabra y miel, un postre elegante y delicioso.

Los higos son versátiles, funcionan en recetas dulces y saladas Canva

¿Cómo hacer una tarta de higo y queso de cabra?

Ingredientes para la base:

200 gramos de harina de trigo

100 gramos de mantequilla fría, cortada en cubos

50 gramos de azúcar glas

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Ingredientes para el relleno y cobertura:

150 gramos de queso de cabra suave

150 gramos de queso crema a temperatura ambiente

60 gramos de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de crema para batir

6 higos frescos cortados en rebanadas

2 cucharadas de miel de abeja

2 cucharadas de nueces picadas

Preparación:

En un recipiente amplio, mezcla la harina con el azúcar glas y la sal. Agrega la mantequilla y trabaja con las yemas de los dedos o un tenedor, hasta integrar y tener una mezcla similar a arena. Incorpora el huevo junto con la vainilla y mezcla con las manos para unir los ingredientes y conseguir una masa homogénea. Tip: para lograr la textura quebradiza de las tartas, evita trabajarla demasiado. Forma una bola con la masa, envuélvela en plástico de cocina y refrigérala por 30 minutos para que la mantequilla ayude a que esté más firme. Coloca la masa sobre una superficie limpia y ligeramente enharinada; extiéndela con ayuda de un rodillo hasta conseguir un disco de 3 o 4 milímetros de grosor. Cubre un molde para tarta con la masa y presiona suavemente contra el fondo y las paredes para mantener la forma. Si sobresale masa del molde, córtala y pincha el fondo con un tenedor para que no se infle. Recorta un disco de papel para horno y colócalo sobre la base. Agrega frijoles secos para hacer peso. Lleva al horno precalentado a 180 °C y hornea por 12 minutos. Retira los frijoles y el papel y hornea por 5 minutos más o hasta que tome un ligero tono dorado. En un tazón, bate el queso de cabra junto con el queso crema y el azúcar glas hasta tener una mezcla cremosa. Incorpora el huevo, la vainilla y la crema para batir y mezcla ligeramente para integrar. Debe tener una consistencia suave, no muy líquida. Cuando la base esté lista, vierte el relleno, distribuyéndolo de forma uniforme con una espátula. Acomoda los higos por toda la superficie y regresa al horno de 25 a 30 minutos. El relleno debe estar firme en las orillas y ligeramente suave en el centro. Vierte el relleno de queso sobre la base precocida y distribúyelo de manera uniforme. Coloca encima los higos, procurando distribuirlos para que cada porción tenga fruta. Saca la tarta de higo con queso de cabra del horno y deja enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerarla por al menos 2 horas para que el relleno esté firme. Deja reposar a temperatura ambiente por 15 minutos antes de servir. Distribuye la miel en forma de hilo por encima de los higos y decora con la nuez picada antes de cortar.

La combinación de sabores dulces, ácidos y la mezcla de texturas, hacen de esta tarta un postre gourmet, ideal para tus reuniones.