Frentes Políticos / 2 de septiembre de 2026

1. Balance. Claudia Sheinbaum llegó a sus dos años de gobierno con cifras como prueba transformadora, con más ingresos públicos, 200 mmdp menos en gasto corriente y 42.8 millones de beneficiarios en los programas del Bienestar. En seguridad, el gobierno logró una reducción de homicidios con una estrategia que privilegia la atención a las causas. Guardia Nacional. Pemex, CFE, infraestructura ferroviaria y soberanía energética completan el tablero. Frente a Estados Unidos, Sheinbaum mantiene la colaboración sin ceder autonomía. “Que nadie se equivoque, aquí no hay división”, finalizó. Mensaje para Morena. ¿Escucharon?

2. Un resultado irrefutable. Durante el mensaje en Palacio Nacional por su Segundo Informe de Gobierno, una parte destacada fue cuando la jefa del Ejecutivo federal respaldó la labor del Gabinete de Seguridad. En el cierre de su mensaje en la materia, la presidenta Claudia Sheinbaum externó un agradecimiento al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, así como al secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la consejera jurídica Luisa María Alcalde, por el trabajo coordinado para alcanzar los objetivos de paz en el país. Reconocido aquí y más allá del Bravo.

3. Eficacia legislativa. La operación política de la dupla Ricardo Monreal-Bolaños Cacho Cué funcionó. La entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión se llevó a cabo sin gritos, pancartas e intentos de tomas de tribuna. Los posicionamientos de los partidos políticos sobre la gestión de la presidenta Sheinbaum se escucharon en el recinto de San Lázaro, donde, lamentablemente, el respeto y la civilidad en los debates no ha sido la moneda corriente en los últimos años. Ojalá que éste sea el inicio de un debate más civilizado por el bien del país.

4. Penumbra. Américo Villarreal ve el retiro de visas estadunidenses como una tendencia “masiva” y hasta ironiza con que pronto será meritorio no tener una. Sobre los señalamientos contra Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, por presuntos vínculos y financiamiento relacionado con Sergio Carmona, el tamaulipeco se lava las manos y pide que Estados Unidos pruebe sus acusaciones. Villarreal habla de la visa como si fuera una medalla de resistencia política, cuando en realidad es un asunto serio que involucra confianza bilateral y escrutinio internacional, justo de lo que carece Nayarit. Sobre Miguel Ángel Navarro lo que abundan son sombras.

5. Soberbio. Enrique Inzunza volvió al Senado después de 125 días y lo hizo como si regresara a casa propia, con saludos, abrazos y respaldo de buena parte del morenismo. Sólo Lilly Téllez y Paloma Sánchez le recordaron que sobre su escaño pesan acusaciones mucho más graves que una ausencia. Ya sin bancada, pero todavía con fuero, Inzunza hasta llegó regañando a reporteros que buscaban explicaciones. Ignacio Mier y Adán Augusto López ni siquiera cruzaron mirada con él. Los de arriba marcaron distancia; los de abajo lo arropan. Y él, soberbio, como si el cuestionamiento fuera la ofensa y no al revés. Esperemos la cuenta regresiva.