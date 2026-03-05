¿La avena regula el colesterol? Comer el cereal solo dos días mejora la salud, revela un estudio

Reducir el colesterol es fundamental para mantenerse saludable, y la avena representa un aliado valioso para lograrlo. Este cereal funciona como un combustible para el bienestar metabólico al activar un proceso natural que limpia las arterias.

La ciencia ha comenzado a comprender cómo este grano mejora la salud y la forma en que interactúa con los microorganismos del estómago. Consumir este alimento habitualmente podría ser la respuesta para mantener los niveles de grasa en la sangre bajo control.

Comer avena durante dos días podría mejorar la salud. Canva

¿Cómo la avena reduce el colesterol?



Una dieta intensiva de avena durante solo dos días reduce el colesterol total y el de baja densidad, conocido comúnmente como "malo". Este efecto veloz supera las expectativas médicas y no depende únicamente de la fibra, sino de una transformación química profunda en el organismo.

Esto sucede al ingerir este cereal, según el estudio publicado en Nature Communications:

Bacterias y fenoles: Los microorganismos transforman el grano en compuestos fenólicos con propiedades curativas.

Los microorganismos transforman el grano en compuestos fenólicos con propiedades curativas. Bloqueo de grasas: Estos nuevos elementos impiden que el cuerpo fabrique más colesterol.

Estos nuevos elementos impiden que el cuerpo fabrique más colesterol. Acción metabólica: El proceso actúa de forma rápida sobre el funcionamiento general del cuerpo.

Al ingerir 300 gramos de avena por solo dos días, se observa una disminución del colesterol LDL. Estas raciones se dividen en tres comidas de 100 gramos cada una.

Por otro lado, consumir 80 gramos diarios integrados en una sola comida durante seis semanas ayuda a estabilizar el metabolismo a largo plazo.

El intestino interpreta el código nutricional de este alimento y fabrica sustancias que desactivan el mecanismo celular encargado de producir grasas perjudiciales.

Comer avena por dos días en grandes cantidades mejora los niveles de colesterol. Canva

¿La avena beneficia la sangre?



El consumo de este grano inunda el plasma sanguíneo con antioxidantes. Tras ingerir porciones abundantes, los niveles de ácido ferúlico en el torrente aumentan, lo que convierte a la sangre en un vehículo de reparación celular.

Protección inmediata: Eleva los antioxidantes que resguardan la integridad de las células.

Eleva los antioxidantes que resguardan la integridad de las células. Freno a la inflamación: Disminuye la hinchazón interna y detiene la oxidación en los vasos sanguíneos.

Disminuye la hinchazón interna y detiene la oxidación en los vasos sanguíneos. Transporte de beneficios: Reparte los compuestos generados en el intestino por todo el sistema circulatorio.

Los nutrientes protectores viajan por el organismo, reparan daños en los tejidos y optimizan la circulación de manera constante.

La avena aporta antioxidantes necesarios en la sangre. Canva

¿Cuál es la reacción de las bacterias intestinales?

La flora intestinal aprovecha este cereal de manera positiva. Al recibir el grano, la familia bacteriana Erysipelotrichaceae se multiplica para proteger el entorno digestivo, funcionando como un ecosistema microscópico en plena actividad.

Crecimiento positivo: Las poblaciones de bacterias benéficas aumentan su número rápidamente.

Las poblaciones de bacterias benéficas aumentan su número rápidamente. Liberación de ácidos: Los microorganismos digieren el alimento y emiten ácidos grasos saludables.

Los microorganismos digieren el alimento y emiten ácidos grasos saludables. Ambiente hostil para lípidos: El microbioma crea un entorno que dificulta la permanencia de grasas nocivas.

Este trabajo en equipo es biológicamente preciso: el cuerpo ofrece el alimento y los inquilinos microscópicos fabrican derivados que relajan las arterias.

La avena también ayuda a proteger el corazón. Canva

¿Cómo beneficia la avena al cuerpo?



Este alimento reinicia el metabolismo, controla la presión arterial y frena la tendencia a la obesidad. Su consumo representa un escudo para quienes enfrentan el síndrome metabólico, pues brinda un equilibrio integral al sistema.

Así favorece la avena al metabolismo:

Estabilidad energética: Nivela el azúcar en la sangre y aporta energía constante.

Nivela el azúcar en la sangre y aporta energía constante. Protección cardíaca: Resguarda el corazón contra enfermedades crónicas de forma permanente.

Resguarda el corazón contra enfermedades crónicas de forma permanente. Control de peso: Mejora la digestión y ayuda a mantener una complexión saludable.

La fibra soluble de la avena forma un gel que atrapa las sales y reduce la absorción de lípidos en un 10%. Por ello, integrar este cereal en la dieta diaria detiene la fabricación de grasas desde la raíz celular.