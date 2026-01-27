Prepara un atole de galletas María con esta receta sencilla y con pocos ingredientes

Una de las grandes ventajas del atole, es que lo podemos preparar de una infinidad de sabores, incluyendo algunos menos comunes. ¿Habías escuchado sobre el atole de galleta María? Prepararlo es facilísimo y queda delicioso.

Las galletas María son las primeras que probamos de niños, básicamente, porque son firmes y ligeramente dulces. Además, a diferencia de otras, no son muy mantequillosas ni contienen ingredientes como chispas de chocolate, nueces o frutas secas.

El sabor suave a vainilla y su textura, las vuelven perfectas para comerlas solas o chopeadas en leche o café, pero también, para preparar diferentes recetas. La más popular es la carlota de limón, pero también se usan en bases para pay y cheesecakes.

Sin embargo, lo que pocos saben es que, al licuarlas y agregarlas a líquidos como la leche o crema, funcionan como espesante. Así es como podemos preparar natillas y atole. Si buscas una alternativa al atole de masa, prepara este con galletas María.

Las galletas María son muy populares para preparar postres, por su textura Canva

¿Cómo hacer atole de galletas María?

Ingredientes:

200 gramos de galletas María

1 litro de leche entera

1 raja de canela

2-3 cucharadas de leche condensada

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Preparación:

Trocea las galletas María y licúalas con 1 taza de leche hasta que tengas una mezcla uniforme, similar a una papilla. Puedes usar un poco más de leche si es necesario. En una olla, calienta el resto de la leche junto con la canela a fuego medio-bajo, cuidando que no hierva. Cuando la leche este caliente, vierte la mezcla de galleta, poco a poco, mientras mueves con un batidor de globo o molinillo para integrar. Agrega la leche condensada, la pizca de sal y la vainilla. Mezcla y cocina, moviendo constantemente, por 10 minutos o hasta que espese. Tip: ajusta la cantidad de endulzante según desees, comienza con dos cucharadas y agrega más si es necesario. Retira la canela y sirve el atole de galletas María caliente. Sentirás un apapacho que te regresará a tu infancia.

Las galletas María funcionan como espesante, básicamente, porque están hechas a base de harina de trigo, rica en almidón. Este, al entrar en contacto con el líquido caliente, absorbe líquido y se hincha, provocando que el líquido se vuelva denso y viscoso.

Por lo tanto, no necesitas añadir otros espesantes como masa o fécula de maíz para preparar este atole. Pero, si deseas que quede más espeso, diluye 2 cucharadas de maicena en ¼ taza de agua fría e incorpórala después de la galleta.

Si lo que quieres, es darle más sabor a tu bebida, puedes agregar 1 tablilla de chocolate de mesa o 2 cucharaditas de café soluble disuelto previamente en un poco de leche o agua caliente.

Prepara atole de galleta María sin necesidad de espesantes Canva

¿Las galletas María son mexicanas?

Las galletas María están arraigadas en la cultura mexicana, que es fácil creer que nacieron en nuestro país, mas no es así. Es más, ni siquiera son de España, como algunos aseguran. Según expertos, su origen se asocia con Reino Unido.

Fue en Londres, durante el siglo XIX, donde se creó la Marie biscuit para la boda de la gran duquesa María Alexandrovna con el duque de Edimburgo.

A diferencia de otras galletas victorianas, la principal característica de esta era su bajo contenido de grasa. De esta forma, eran perfectas para mojarlas en el té, pero también fáciles de digerir.

Esto, sumado a su sabor neutro, debido a su bajo contenido de azúcar, la convirtieron en una galleta de mesa, es decir, de uso cotidiano, cuya popularidad se expandió a otros países, donde adoptó nombres locales, siendo el más popular: María.

A México llegó a través de la Conquista, pero se popularizó al grado de volverse un ícono en el país, donde se produce a gran escala y forma parte de la dieta habitual de los mexicanos, incluso cuando estamos a dieta.

Si amas chopear las galletas María en la leche, transforma este gusto en un delicioso atole de galleta María. Hacerlo es facilísimo y necesitas muy pocos ingredientes.