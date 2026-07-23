Aprende cómo hacer cerdo agridulce estilo restaurante chino, ¡con el sabor auténtico! Es una receta tradicional, conocida en la gastronomía cantonesa como Gù Lǎoròu (咕噜肉), que representa uno de los pilares más reconocibles e influyentes de la cocina china a nivel internacional.

Su origen se remonta a la provincia de Cantón, donde los cocineros locales perfeccionaron el arte de contrastar sabores intensos mediante la combinación de vinagre, azúcar y frutas con cortes de carne jugosos.

A lo largo de las décadas, este plato viajó a través de las migraciones cantonesas hacia occidente, adaptándose a las cocinas locales, pero manteniendo su esencia: un exterior dorado y crujiente que envuelve una carne suave, recubierta por una salsa brillante y sedosa.

La comida china es sumamente popular, que logra combinar texturas, sabores y una armonía que ofrece una experiencia en cada bocado.

Recrea en tu casa esta receta de cerdo agridulce estilo restaurante chino; no requiere ingredientes inalcanzables, sino el dominio de un puñado de técnicas culinarias ancestrales.

Receta de cerdo agridulce estilo restaurante chino Canva

Receta de cerdo agridulce estilo restaurante chino

Ingredientes:

Para el cerdo y el marinado:

500 g de lomo o cabecero de cerdo, cortado en cubos de unos 2.5 cm

1 cucharada de salsa de soya clara

1 cucharada de vino de arroz Shaoxing (o jerez seco)

1/2 cucharadita de sal fina

1/4 cucharadita de pimienta blanca molida

1 yema de huevo

Para el rebozado crujiente:

100 g de fécula de maíz

30 g de harina de trigo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

100 ml de agua helada

1 cucharada de aceite vegetal neutro (para la masa)

1 litro de aceite vegetal de alto punto de humo (girasol, canola o cacahuate) para freír

Para la salsa agridulce:

4 cucharadas de catsup de tomate

3 cucharadas de vinagre de arroz (o vinagre blanco de manzana)

3 cucharadas de azúcar blanco refinado

1 cucharada de salsa de soya clara

1 cucharada de jugo de piña natural o del almíbar

1/2 cucharadita de sal

100 ml de caldo de ave desgrasado o agua

1 cucharadita de fécula de maíz disuelta en 2 cucharadas de agua fría (lechada para espesar)

Para el salteado de verduras:

1/2 pimiento rojo, cortado en cuadrados de 2 cm

1/2 pimiento verde, cortado en cuadrados de 2 cm

1/2 cebolla mediana, cortada en pétalos o cuadrados

1/2 taza de piña natural o en almíbar, cortada en trozos

2 dientes de ajo, finamente picados

1 trozo (1 cm) de jengibre fresco, finamente picado

Preparación:

Coloca los cubos de cerdo en un tazón amplio; agrega la salsa de soya clara, el vino Shaoxing, la sal, la pimienta blanca y la yema de huevo. Mezcla vigorosamente con las manos durante 2 minutos hasta que la carne haya absorbido los líquidos y la superficie se sienta pegajosa. Cubre el tazón y deja reposar en la refrigeradora durante al menos 20 a 30 minutos. En un tazón pequeño, combina la catsup, el vinagre de arroz, el azúcar, la salsa de soya clara, el jugo de piña, la sal y el caldo de ave. Remueve hasta que el azúcar se disuelva por completo y reserva. Prepara la mezcla espesante mezclando la cucharadita de fécula de maíz con dos cucharadas de agua en un vaso pequeño. Lava y corta los pimientos, la cebolla, el ajo, el jengibre y la piña. Mantén todos los vegetales listos cerca de la zona de cocción. En un tazón profundo, mezcla los 100 g de fécula de maíz, los 30 g de harina y el polvo para hornear. Vierte el agua helada gradualmente mientras bates hasta obtener una pasta densa pero fluida, similar a la consistencia de una nata pesada. Añade la cucharada de aceite vegetal a la mezcla e incorpórala bien; esto aportará un brillo extra y aireación a la cubierta frita. Vuelca los trozos de cerdo marinados en la masa y asegúrate de que cada pieza quede totalmente cubierta. Calienta el litro de aceite en un wok o sartén profunda hasta alcanzar los 160 °C; introduce los trozos de cerdo uno a uno para evitar que se peguen. Fríe en tandas durante 3 a 4 minutos hasta que el rebozado esté firme y ligeramente dorado. Retira el cerdo con una espumadera y colócalo sobre una rejilla para escurrir durante 5 minutos. Eleva la temperatura del aceite a 190 °C - 200 °C. Vuelve a introducir todo el cerdo frito al mismo tiempo. Fríe durante 1 a 2 minutos adicionales hasta que la superficie adquiera un color dorado intenso y una textura rígida al tacto. Retira inmediatamente y reserva sobre la rejilla. Calienta un wok limpio a fuego alto y añade una cucharada de aceite. Agrega el ajo y el jengibre picados, salteando durante 10 segundos hasta que liberen su aroma sin quemarse. Incorpora la cebolla y los pimientos; saltea a fuego vivo durante 1 minuto para que mantengan su textura crocante. Vierte la mezcla de la salsa agridulce en el wok y deja que rompa a hervir. Remueve la lechada de fécula de maíz e incorpórala poco a poco a la salsa hirviendo, mezclando constantemente hasta que la salsa espese y adquiera un aspecto brillante y translúcido. Añade los trozos de piña y, de inmediato, incorpora el cerdo extracrujiente. Saltea y salpica todo el cerdo agridulce con movimientos rápidos durante no más de 20 a 30 segundos, asegurando que la salsa napa cada pieza sin ablandar el empanado.

Receta de cerdo agridulce estilo restaurante chino Canva

¿Qué lleva la técnica del marinado chino?

Salsa de soya o sal: Altera la estructura proteica de las miofibrillas musculares de la carne, permitiéndoles retener mayor cantidad de agua durante la aplicación de calor.

Altera la estructura proteica de las miofibrillas musculares de la carne, permitiéndoles retener mayor cantidad de agua durante la aplicación de calor. Un componente alcalino o proteico (yema o clara de huevo / bicarbonato): Crea una fina película aislante alrededor de cada fibra muscular que sella los jugos naturales dentro del corte.

El vino de cocina (Shaoxing): Penetra en el tejido conectivo, neutralizando los olores intensos de la grasa animal y ablandando suavemente la fibra muscular a nivel enzimático.

Al masajear la carne con la marinada hasta que todo el líquido sea reabsorbido, se logra un equilibrio.

Receta de cerdo agridulce estilo restaurante chino Canva

Tips extra para el cerdo agridulce:

El salteado final en el wok debe durar entre 20 y 30 segundos como máximo.

La salsa debe funcionar como un fino barniz ( glaze ); si los trozos de cerdo flotan en una sopa de salsa, el empanado absorberá el líquido y se volverá blando de inmediato.

); si los trozos de cerdo flotan en una sopa de salsa, el empanado absorberá el líquido y se volverá blando de inmediato. Se debe freír siempre en tandas pequeñas.

Mantén una uniformidad de 2.5 cm para garantizar un tiempo de cocción idéntico para todas las piezas.

Es indispensable utilizar aceites refinados con alto punto de humo como girasol, maíz o canola.

Disfruta de un irresistible cerdo agridulce que combina la rigidez del rebozado, la jugosidad de la carne y el frescor vegetal de pimientos y cebollas.