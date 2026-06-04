Aprende cómo hacer nachos con carne y queso amarillo, ¡el rey de la comida tex-mex en una receta fácil! Su versatilidad permite que pasen de ser una simple botana a una comida completa que puedes adaptar para botanear en el Mundial.

Los nachos con carne y queso son el centro de gravedad de cualquier reunión, partido de fútbol o tarde de antojo. Este ícono de la gastronomía Tex-Mex ha conquistado paladares alrededor del mundo gracias a su perfecta combinación de texturas crujientes y sabores intensos.

Si quieres una botana espectacular, puedes aplicar esta receta y, sin necesidad de acudir al supermercado, ¡preparar una salsa de queso amarillo casera transforma la experiencia por completo!

Cocinar los nachos con carne y queso amarillo nos permite controlar la calidad de la carne, el nivel de picante de los chiles y la frescura de los vegetales, ¡prepárate para dominar la receta!

Receta de nachos con carne y queso amarillo

Ingredientes:

Para la carne:

500 g de carne molida de res

1 cebolla blanca mediana, finamente picada

2 dientes de ajo, picados finamente

1 cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de paprika

½ cucharadita de chile en polvo

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

1 cucharada de aceite

Para la salsa de queso:

200 g de queso Cheddar, rallado

100 g de queso Monterey Jack o Gouda, rallado

1 cucharada de mantequilla sin sal

1 cucharada de harina de trigo de todo uso

1 taza de leche entera tibia

½ cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de cebolla en polvo

¼ cucharadita de cúrcuma en polvo

2 cucharadas del vinagre de los chiles jalapeños en escabeche

Para el montaje:

1 bolsa grande de totopos de maíz gruesos y crujientes

1 taza de frijoles negros o bayos, enteros y previamente cocidos

2 jitomates medianos, sin semillas y cortados en cubos pequeños

½ taza de chiles jalapeños en escabeche, rodajados

¼ de taza de cilantro fresco, picado

Crema ácida al gusto

Guacamole casero para acompañar

Preparación:

Calienta la cucharada de aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Agrega la cebolla picada y sofríe durante unos 3 o 4 minutos hasta que se vuelva translúcida. Añade el ajo y cocina por un minuto adicional cuidando que no se queme. Incorpora la carne molida de res; utiliza una espátula de madera para romper los bloques de carne en trozos pequeños a medida que se cocina. Cuando la carne empiece a perder su color rosa, espolvorea el comino, la paprika, el chile en polvo, la sal y la pimienta. Mezcla vigorosamente para que los condimentos se distribuyan de manera uniforme. Reduce el fuego a medio-bajo y cocina durante 8 a 10 minutos, permitiendo que la carne absorba los jugos y se dore ligeramente. Reserva la carne caliente. Para la salsa: en una cacerola pequeña a fuego medio, derrite la mantequilla por completo. Agrega la harina de trigo y bate constantemente con un batidor de globo durante un minuto. Esta mezcla (llamada roux) debe burbujear suavemente y tomar un color ligeramente dorado; este paso cocina la harina para que la salsa no tenga sabor a crudo. Vierte la leche tibia poco a poco, sin dejar de batir con fuerza para evitar la formación de grumos. Continúa cocinando y moviendo la mezcla hasta que rompa a hervor y comience a espesar notablemente (aproximadamente 3 o 4 minutos). Baja el fuego al mínimo e integra el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la cúrcuma y el vinagre de los jalapeños. Apaga el fuego por completo; agrega los quesos rallados en tandas pequeñas, batiendo continuamente hasta que se incorporen por completo y obtengas una salsa completamente lisa, brillante y sedosa. Utiliza una bandeja grande para horno o un plato extendido apto para calor; coloca una primera capa generosa de totopos cubriendo la base. Distribuye la mitad de los frijoles calientes y la mitad de la carne molida sazonada sobre esta primera capa. Vierte una cantidad generosa de la salsa de queso amarillo caliente. Coloca una segunda capa de totopos encima y repite el proceso con el resto de la carne, los frijoles y más salsa de queso. Corona la preparación distribuyendo los cubos de jitomate fresco, las rodajas de jalapeño y el cilantro picado. Sirve los nachos con carne y queso amarillo, acompañados de crema ácida y guacamole en recipientes contiguos o justo en el centro del plato.

Cómo evitar que los nachos se aguaden:

Elige los totopos comerciales de consistencia gruesa o, idealmente, elabora tus propios totopos friendo cuartos de tortillas de maíz del día anterior; las tortillas un poco secas absorben menos aceite y resultan mucho más resistentes a la humedad.

Crea una barrera protectora horneando ligeramente los totopos solos durante 5 minutos a 180°C antes de montar el plato.

Al armar los nachos, asegúrate de que los frijoles estén bien escurridos de su caldo y que la carne no se sirva con un exceso de líquido flotante.

Distribuir el queso fundido primero también ayuda a impermeabilizar la superficie del totopo antes de añadir los elementos más acuosos como el jitomate.

Maridaje para los nachos con carne

En el mundo de los nachos con carne y queso, las opciones idóneas de cervezas son las de estilo Lager americanas o mexicanas claras, servidas muy frías.

americanas o mexicanas claras, servidas muy frías. Para los entusiastas de la cerveza artesanal, una India Pale Ale (IPA) con notas cítricas y un amargor marcado puede ser una excelente combinación.

(IPA) con notas cítricas y un amargor marcado puede ser una excelente combinación. Si prefieres opciones sin alcohol, las aguas frescas tradicionales como la de jamaica poseen una acidez natural astringente que equilibra perfectamente el queso graso.

Ya sea para tus noches de películas, celebraciones o el Mundial, ¡goza de estos nachos con carne legendarios de la comida tex-mex!