Cómo hacer la rosca de papas de Costco, ¡más rica y con sabor casero!

Sacamos la receta más original y divertida de la temporada: la rosca de papas y botanas, más rica que la del Costco y fundamental a la hora de ver un partido, disfrutar de una película o celebrar un cumpleaños.

La comida que se comparte al centro de la mesa define la energía del momento y es por eso que el universo de las botanas en México no puede encasillarse en una sola categoría; además, encontramos tanta variedad de ingredientes como de presentaciones.

En los últimos años, un platillo ha capturado el antojo colectivo de miles de consumidores: la famosa rosca de papas y botanas que se comercializa en Costco. Esta monumental estructura circular combina el crujido de las frituras con la acidez del chamoy y el picor del chile en polvo, convirtiéndose en el centro de atención de cualquier mesa.

Disfruta de la versión casera de esta rosca de papas y botanas; selecciona las marcas de papitas, balacea el nivel de picor y, lo más importante, elabora un jarabe agridulce natural que sirve como el pegamento perfecto. ¡Superará con creces a la de cualquier centro comercial!

Rosca de papas y botanas Instagram @mercaditodemama

Cómo hacer rosca de papas y botanas

Ingredientes:

Para la base:

3 tazas de papas fritas onduladas o estilo casero

3 tazas de churritos de maíz (con chile y limón)

2 tazas de frituras de maíz estilo Fritos o Doritos

1 ½ tazas de cacahuates japoneses

1 taza de cacahuates enchilados o salados

Para el jarabe:

1 ¼ tazas de jarabe de maíz transparente (miel de maíz)

½ taza de chamoy líquido

¼ taza de salsa picante líquida (estilo Valentina o Botanera)

4 cucharadas de concentrado natural de tamarindo (sin azúcar añadida)

4 cucharadas de chile en polvo acidito (tipo Tajín o Miguelito)

Para decoración:

2 tazas de jícama picada en cubos pequeños

2 tazas de pepino picado en cubos pequeños (sin semillas)

1 taza de gomitas enchiladas o tiras de tamarindo suave

Jugo de 4 limones

Chile en polvo extra y chamoy fluido al gusto

Preparación:

En una cacerola pequeña a fuego medio, vierte el jarabe de maíz, el chamoy líquido, la salsa picante de mesa y el concentrado de tamarindo. Mezcla continuamente. Una vez que comience a hervir de forma suave, añade las 4 cucharadas de chile en polvo. Cocina por aproximadamente 6 a 8 minutos, moviendo constantemente para evitar que los azúcares se quemen en el fondo. Retira del fuego y permite que repose durante 5 minutos para que baje su temperatura, pero cuidando que no se solidifique. En un tazón de acero inoxidable o de plástico, combina las papas fritas de tu elección, los churritos de maíz, las frituras adicionales y las dos variedades de cacahuates. Utiliza tus manos limpias o dos cucharas grandes para mezclar todo suavemente. Intenta romper ligeramente (solo un poco) las papas más grandes para que las dimensiones de los ingredientes sean homogéneas. Toma un molde clásico para rosca de tamaño mediano (aproximadamente de 22 a 24 centímetros de diámetro). Aplica una capa ligera de aceite vegetal en aerosol o una película delgada de aceite de cocina con ayuda de una servilleta de papel absorbente por toda la superficie interior, incluyendo el tubo central. Vierte el jarabe agridulce tibio sobre el tazón de los ingredientes secos de manera uniforme, tratando de cubrir la mayor superficie posible. Con una espátula, realiza movimientos envolventes rápidos pero cuidadosos para impregnar cada pieza. Transfiere la mezcla de botanas impregnadas al molde previamente engrasado, distribuyéndola por secciones para que quede nivelada. Utiliza el dorso de una cuchara de metal firme, una pala plana o un trozo de papel encerado para presionar la superficie con fuerza constante hacia abajo. Debes compactar vigorosamente la mezcla dentro del molde para eliminar burbujas de aire internas y asegurar que los ingredientes se unan sólidamente. Pon atención a los bordes y a la zona pegada al cono central. Coloca el molde relleno dentro del refrigerador y deja reposar por tres horas. Pasado el tiempo, saca la rosca de papas del refrigerador. Pasa la punta de un cuchillo delgado o una espátula por los bordes; coloca un platón o charola grande boca abajo sobre el molde y, en un solo movimiento firme y seguro, dale la vuelta completa.

Rosca de papas y botanas Facebook Samantha GaMo

Tips para una rosca de papas más saludable:

Sustituye las papas fritas por láminas de camote, betabel o jícama deshidratadas u horneadas en freidora de aire.

En lugar de utilizar churritos de harina de maíz frita, se pueden emplear churritos a base de nopal o amaranto soplado.

Reemplaza el jarabe de maíz por una reducción espesa a base de miel de agave pura mezclada con goma xantana y chile seco molido sin sal.

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¿Cómo guardar la rosca?

Si te sobra una porción de la rosca, guárdala en un recipiente hermético con una pequeña bolsa de gel de sílice de grado alimenticio para controlar la humedad ambiental del refrigerador.

Preparar esta deliciosa rosca de papas y botanas de forma completamente casera no solo eleva la calidad de cada bocado, sino que transforma la experiencia por completo. ¡Haz la prueba!