Cremoso espagueti verde poblano para una guarnición muy mexicana

En México, la pasta es una de nuestras guarniciones favoritas, pues funciona bien tanto para fiestas y celebraciones especiales, como para el día a día. Si amas el espagueti verde picosito, sigue esta receta, es rica, rendidora y fácil de preparar.

Dicen que los mexicanos no sabemos cocinar sin chile y algo hay de cierto. Sin embargo, no todos los chiles son iguales. Por ejemplo, el poblano, uno de los más populares en nuestra cocina, no se caracteriza por ser picante, sino más bien suave y con sabor ahumado.

Es por eso que existen múltiples preparaciones que han ganado el título “a la poblana”. Estas consisten en diferentes ingredientes bañados con una salsa cremosa hecha a base de chile poblano y crema, a la cual se pueden incorporar rajas y/o elote.

El espagueti verde poblano es un excelente ejemplo, pues da un toque mexicano a la tradicional pasta italiana. Esta guarnición va muy bien con pollo, cerdo o como una comida completa sin carne, acompañada de queso

El chile poblano es uno de los chiles favoritos por su sabor ligeramente picante y ahumado Canva

¿Cómo hacer espagueti verde poblano?

Ingredientes:

400 gramos de espagueti seco

4 chiles poblanos, asados, limpios y desvenados

1 taza de crema ácida

½ taza de leche

100 gramos de queso crema

½ taza de queso tipo Manchego o mozzarella, rallado

¼ cebolla blanca en trozo

1 diente de ajo

1 cucharada de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En una olla amplia calienta abundante agua con una pizca de sal. Cuando comience a hervir, agrega el espagueti y deja cocer según las instrucciones. El tiempo aproximado es de 8 a 12 minutos para una pasta al dente. Para la salsa: licúa los chiles limpios y desvenados junto con la crema, la leche, el queso crema, la cebolla y el ajo. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. En una sartén grande, derrite la mantequilla y vierte la salsa. Cocina a fuego medio durante 5 minutos o hasta que espese ligeramente; mueve constantemente para evitar que se pegue. Incorpora el espagueti cocido y escurrido; mezcla con cuidado para que se impregne completamente con la crema. Espolvorea el queso rallado por encima y tapa. Espera a que se derrita y apaga el fuego. Sirve tu espagueti verde poblano como guarnición para pollo, cerdo o lo que más te guste.

Tip: si deseas dar más sabor a tu pasta, agrega 1 o 2 chiles poblanos limpios y cortados en raja, y una taza de elote cocido.

Esta receta de espagueti verde es muy fácil de preparar, pero queda cremosa y deliciosa. Además, puede hacerse en grandes cantidades para servir en ocasiones especiales.