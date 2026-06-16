Truco para hacer las papas a la francesa más crujientes, sin usar doble fritura

Como guarnición o simple antojo, las papas a la francesa son una de las formas más famosas de comer este tubérculo. Todos tenemos nuestras favoritas de algún restaurante, pero no cualquiera sabe hacerlas de cero, aquí te damos el truco para hacer las mejores.

Para sorpresa de algunos, la cuna de las papas a la francesa no es Francia, sino Bélgica. Fueron los estadounidenses quienes le dieron el nombre durante la Primera Guerra Mundial, pues en Bélgica se hablaba francés, lo que creó la confusión.

Independientemente de esto, es una de las comidas que encuentras en todo el mundo. Sin embargo, no siempre resultan como queremos: suaves por dentro y extracrujientes por fuera; para lograrlo debemos controlar la humedad, almidón y temperatura.

La solución para algunas personas es darle una doble fritura. En la primera usamos la temperatura más baja para cocinar el interior y en la segunda la elevamos para darle una textura crujiente. Esto requiere tiempo y precisión, la buena noticia es que hay una alternativa.

Las papas a la francesa son una botana clásica para cualquier ocasión Canva

¿Cómo hacer papas a la francesa crujientes sin doble fritura?

Ingredientes:

4 papas grandes

1 litro de agua

1 cucharada de sal

Aceite suficiente para freír

1 taza de maicena

Sal al gusto

Preparación:

Después de lavar las papas, sécalas muy bien y córtalas en bastones medianos. Cuida que sean del mismo tamaño para que se cocinen parejas. Tip: la cáscara les da un toque rústico, pero si prefiere, pela las papas antes de cortarlas. Vierte el agua en una olla amplia y agrega la sal. Mezcla y lleva al fuego; cuando hierva, apaga el fuego e introduce las papas. Tapa la olla y déjalas reposar 5 minutos. Esto ayudará a precocerlas y liberar el exceso de almidón. Escurre las papas y pásalas a una rejilla para que se evapore el exceso de agua. También puedes secarlas con papel de cocina para que queden sin humedad. En una cacerola, calienta suficiente aceite para freír las papas. Cuando alcance los 180 °C o cuando al introducir la punta de un palillo de madera, salgan burbujas alrededor, estará listo. Mantén el fuego a temperatura media. Coloca las papas en un tazón y cúbrelas con la maicena. Mezcla con las manos para que todos los bastones queden cubiertos. Retira el exceso de maicena e introduce las papas por tandas en el aceite. Fríe hasta que estén doradas por fuera; al haber pasado por una precocción, el riesgo de que queden crudas por dentro se elimina. Saca las papas del aceite y escúrrelas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de grasa. Espera un par de minutos antes de servir. Disfruta las papas a la francesa más crujientes. Son perfectas para acompañar hamburguesas, alitas, boneless o simplemente para botanear.

A la hora de hacer papas a la francesa el aceite es clave Canva

Trucos para papas a la francesa perfectas

Elige la papa correcta . Las favoritas son las que tienen un alto contenido de almidón, pues dan una textura más ligera y crujiente. Las papas Russet y Alpha son las mejores opciones.

. Las favoritas son las que tienen un alto contenido de almidón, pues dan una textura más ligera y crujiente. Las papas Russet y Alpha son las mejores opciones. Controla la temperatura del aceite. Si preparas papas a la francesa seguido, es mejor conseguir un termómetro de cocina, así evitas que el aceite esté frío o muy caliente.

En el primer caso, las papas absorberán más grasa sin quedar como deseamos, en el segundo, se quemarán por fuera y quedarán crudas por dentro.

seguido, es mejor conseguir un termómetro de cocina, así evitas que el aceite esté frío o muy caliente. En el primer caso, las papas absorberán más grasa sin quedar como deseamos, en el segundo, se quemarán por fuera y quedarán crudas por dentro. Cocina las papas por tandas . Evita sobrecargar la freidora, pues esto baja la temperatura del aceite, afectando la textura.

. Evita sobrecargar la freidora, pues esto baja la temperatura del aceite, afectando la textura. Evita reciclar el aceite. La recomendación es siempre usar aceite limpio, así evitamos alterar el sabor y la calidad de nuestras papas a la francesa.

Utiliza la freidora de aire para una versión con menos grasa. Simplemente, precalienta el aparato a 200 °C y cocina las papas por 15 o 20 minutos, agitando a la mitad de la preparación.

Ahora sí, ya no necesitas ir a ningún restaurante para disfrutar las mejores papas a la francesa. Sigue esta receta y quedarán extracrujientes y deliciosas.