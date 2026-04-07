Prepara un frappé de caramel macchiato al estilo de tu cafetería favorita

Aunque muchos digan que el café se debe beber negro y sin azúcar, la realidad es que es un ingrediente tan rico y versátil que queda bien de diferentes formas, hasta en postres. Si eres fan del frappé de caramelo con café de la cafetería de la sirena, sigue esta receta.

¿Sabías que el café frappé no es tan nuevo como creemos? Sus primeras apariciones llegaron a mediados del siglo XIX, aunque su éxito llegó a la cima en 1957 durante la Feria Internacional de Tesalónica, Grecia.

Según la historia, un representante de una empresa suiza de alimentos y bebidas, después de una demostración de bebida de chocolate, tuvo antojo de un café. Al no haber agua caliente, decidió preparar el café con agua fría y cubos de hielo agitándolo en una coctelera.

Así nació la primera versión del frappé, que después se perfeccionó licuando los ingredientes para tener una versión similar al granizado. Pese a su historia, esta bebida alcanzó su boom con la llegada del Frappuccino.

Fue en 1995 cuando Starbucks lanzó su línea de bebidas heladas bajo este nombre. El punto extra fue la adición de jarabes y la creación de otras recetas sin café. Tal ha sido su éxito, que ningún negocio puede usar el nombre frappuccino, pues es marca registrada.

Entre la gran variedad de frappuccinos, el caramel macchiato es uno de los más populares, pues suaviza el sabor del expreso con el caramelo. Si también eres fan, aprende a prepararlo en casa.

El frappé de caramelo con café es uno de los más populares Canva

¿Cómo hacer frappé de caramelo estilo Starbucks?

Ingredientes:

1 taza de hielo

½ taza de café frío (expreso o café soluble concentrado)

1 taza de leche (de vaca o vegetal)

3 cucharadas de jarabe de caramelo

1 cucharadita de azúcar morena (opcional)

¼ cucharadita de extracto de vainilla

Preparación:

Coloca en la licuadora el hielo, el café, la leche, la vainilla y dos cucharadas de jarabe de caramelo. Si prefieres las bebidas más dulces, puedes agregar azúcar morena o más caramelo. Licúa todos los ingredientes a velocidad media hasta obtener una consistencia espesa y homogénea. Evita licuar demasiado o quedará líquido. Con el caramelo restante, decora las paredes internas del vaso alto donde servirás la bebida. Vierte el frappé de caramelo en el vaso y, para que luzca como de cafetería, decora con crema batida y otro poco de jarabe de caramelo.

Para preparar un frappé de caramelo perfecto, al estilo de Starbucks, el secreto está en usar los mejores ingredientes y en la proporción exacta.

Por ejemplo, si te excedes en el hielo, pueden diluirse mucho los sabores, pero si usas poco, te quedará más como un café helado que frappé. De igual modo, es importante comprar un jarabe de caramelo de calidad o prepararlo en casa.

Finalmente, el café es esencial. Este debe ser intenso para que no se pierda en la bebida. Para eso, lo ideal es usar un expreso, pero si solo tienes café instantáneo, hay forma de resolverlo.

La clave para un buen frappé de caramelo es el café cargado Canva

¿Cómo preparar café cargado con café instantáneo?

El secreto para preparar un café cargado sin usar café de grano, está en agregar más café instantáneo de lo que normalmente usamos. En general, la medida es de 1 cucharadita por taza; incrementa esta cantidad a 2 o 3 cucharaditas por cada 200 mililitros de agua.

Ojo, al preparar café instantáneo la temperatura del agua también importa. La recomendación es que no hierva por completo o podría quemarlo y amargarlo.

Si eres fan de los frappuccinos de Starbucks, sigue esta receta para preparar en casa su versión de frappé caramel macchiato cada que se te antoje.