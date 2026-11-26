Prepara un frappé de chocolate con café y leche condensada súper cremoso, ¡como de cafetería! Esta es la receta más sencilla que satisface tanto el deseo de un postre como de la necesidad de una dosis revitalizante de cafeína.

El origen del frappé se remonta a la década de 1950 en Grecia, cuando un representante de la industria cafetera improvisó una bebida espumosa utilizando café instantáneo, agua fría y una coctelera.

Pero la evolución de esta preparación hacia el continente americano transformó por completo su perfil sensorial, gracias a la incorporación de hielo triturado, cacao de alta calidad y lácteos concentrados.

Uno de los mayores desafíos al intentar replicar un frappé en casa radica en la textura. Para no obtener una bebida aguada en el fondo, la combinación de ingredientes y la técnica resulta determinante.

El frappé de chocolate con café y leche condensada representa la intersección perfecta entre la repostería líquida y el barismo contemporáneo. ¡Prepáralo en casa!

Frappé de chocolate con café Canva

Receta de frappé de chocolate con café y leche condensada

Ingredientes:

Para la base líquida:

60 ml de café expreso doble

4 cucharadas soperas de leche condensada

120 ml de leche entera fría

2 cucharadas soperas rasas de cacao en polvo

30 g de chocolate semiamargo picado o en chispas

½ cucharadita de extracto puro de vainilla

Una pizca de sal marina fina

Para la estructura helada:

2 tazas colmadas de hielo en cubos sólidos

Para la presentación y el acabado:

Crema batida fresca (nata montada), ligeramente endulzada y firme.

Salsa de chocolate oscuro o hilos de leche condensada

Ralladura de chocolate oscuro o cacao en polvo

Preparación:

Mientras el café expreso aún está caliente, incorpora el cacao en polvo tamizado, el chocolate semiamargo picado, la pizca de sal y el extracto de vainilla. Remueve con un batidor de mano pequeño o una cuchara hasta que el chocolate se funda por completo y el cacao se disuelva sin dejar rastro de polvo seco. Lleva esta mezcla al refrigerador o al congelador durante 10 a 15 minutos hasta que esté fría al tacto. Coloca dos vasos altos de vidrio grueso en el congelador al menos 15 minutos antes de preparar la bebida. Vierte primero los ingredientes líquidos en el vaso de la licuadora: la leche entera fría, la leche condensada y la base fría de café con chocolate. Añade el hielo sólido sobre la mezcla líquida; comienza accionando la función de "pulso" de tu licuadora entre 4 y 6 veces en intervalos de un segundo. Una vez que los cubos grandes se hayan roto, cambia a velocidad media-alta o alta durante exactamente 20 a 30 segundos. Debe formarse un remolino continuo que arrastre los cristales hacia las cuchillas. Utiliza una espátula de silicona para reacomodar el contenido y licúa por 10 segundos adicionales. La consistencia ideal debe permitir que una cuchara se mantenga erguida ligeramente inclinada antes de ceder lentamente, o que la bebida caiga en forma de cinta gruesa y continua al servirla. Retira los vasos del congelador. Traza líneas espirales en el interior del vidrio utilizando un poco de leche condensada o salsa de chocolate antes de verter el frappé. Llena los vasos hasta un centímetro por debajo del borde, corona con un copete generoso de crema batida fresca, espolvorea un toque de cacao en polvo y sirve el frappé de chocolate con café de inmediato.

Receta de frappé de chocolate Canva

¿Qué hacer si el frappé queda demasiado líquido?

La solución consiste en enfriar todos los líquidos previos, usar hielo seco recién extraído del congelador a -18 °C y limitar el tiempo de licuado continuo a menos de medio minuto.

Receta de frappé de chocolate con café y leche condensada Canva

¿Qué hacer si se separa el frappé?

Para rescatar una bebida que ya se ha separado, añade media cucharadita de goma xantana o dos cucharadas adicionales de leche condensada y vuelve a licuar por 10 segundos.

Disfruta a media mañana de un frappé de chocolate con café y leche condensada; eleva la experiencia gastronómica con una combinación memorable.