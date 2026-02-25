¿Qué es un frappé? Conoce la forma correcta de prepararlos

Los frappés son una de las bebidas más populares en la actualidad; se encuentran disponibles en bares, cafeterías, fuentes de sodas y más. Su elaboración es sencilla y se puede adaptar a múltiples ingredientes. Pero, ¿sabes qué es un frappé? Si asocias esta bebida a solo café o chocolate, esta información te puede servir.

Origen del frappé

La palabra frappé proviene del francés y significa “agitado” o “enfriado”. En gastronomía, el término se usa para describir preparaciones que se enfrían con hielo o se baten para lograr una textura ligera.

En el contexto de la coctelería o la mixología, el frappé es hielo. Cuando una bebida menciona ser “frappeada” o llevar hielo frappé, hace referencia a la textura que debe tener el hielo. El hielo frappé es hielo molido, lo cual permite que las bebidas se enfríen rápidamente y puede o no colarse el contenido; esto evita que el sabor se diluya.

El café frappé es una bebida fría que se distingue por su espuma y por prepararse con café instantáneo, agua fría y hielo. En muchas ocasiones también lleva azúcar y, si se desea, leche. Su característica principal es la capa espumosa que se forma al batir o agitar los ingredientes antes de servirlos.

Origen del café frappé

El café frappé moderno surgió en 1957 durante la Feria Internacional de Tesalónica, en Grecia. Según registros históricos, un representante de la marca Nescafé improvisó una bebida con café instantáneo, agua fría y hielo al no tener agua caliente disponible. Al agitar la mezcla, se generó una espuma estable que dio origen al frappé tal como se conoce hoy.

Desde entonces, esta bebida se volvió muy popular en Grecia y también en Chipre. Con el paso de los años, se consolidó como una de las formas más comunes de consumir café frío en la región, especialmente durante el verano. Es importante no confundir el frappé con otras bebidas similares:

Café helado: Es simplemente café servido con hielo, sin el proceso de batido que genera espuma.

Frappuccino: Es un producto comercial desarrollado por cadenas internacionales como Starbucks, que mezcla café, leche, hielo y sabores, pero no sigue exactamente la receta del frappé tradicional.

Batido: En algunas regiones de Estados Unidos, la palabra frappé se usa para referirse a un batido espeso con helado, lo cual es diferente al café frappé griego.

Por lo tanto, aunque hoy el término se usa de manera amplia para bebidas frías mezcladas con hielo, el frappé original tiene una preparación específica y un origen en Grecia.

¿Qué es un frappé? Canva

¿Cómo hacer correctamente un café frappé?

El frappé tradicional se prepara con pocos ingredientes, pero cada uno cumple una función importante.

Café instantáneo: La base del frappé clásico es el café instantáneo. Este tipo de café permite formar espuma al agitarlo con agua fría. Su composición facilita la creación de una espuma más estable en comparación con otros tipos de café.

La base del frappé clásico es el café instantáneo. Este tipo de café permite formar espuma al agitarlo con agua fría. Su composición facilita la creación de una espuma más estable en comparación con otros tipos de café. Agua fría: El agua fría se utiliza para disolver el café y comenzar la mezcla antes de añadir el hielo. Es un elemento esencial en la receta tradicional.

El agua fría se utiliza para disolver el café y comenzar la mezcla antes de añadir el hielo. Es un elemento esencial en la receta tradicional. Hielo: El hielo enfría la bebida y aporta la textura refrescante que la caracteriza. Además, ayuda a mantener la espuma durante el consumo.

El hielo enfría la bebida y aporta la textura refrescante que la caracteriza. Además, ayuda a mantener la espuma durante el consumo. Azúcar: El azúcar es opcional. En Grecia existen distintas formas de pedir el frappé según el nivel de dulzor: sin azúcar, con poca azúcar o dulce.

El azúcar es opcional. En Grecia existen distintas formas de pedir el frappé según el nivel de dulzor: sin azúcar, con poca azúcar o dulce. Leche: La leche puede añadirse para suavizar el sabor y aportar mayor cuerpo. Algunas personas prefieren el frappé solo con agua, mientras que otras optan por incluir leche evaporada o leche fría.

El frappé tradicional puede prepararse con una coctelera, un batidor manual o eléctrico. El objetivo es incorporar aire a la mezcla para formar la espuma característica.

Receta de café frappé clásico

Ingredientes para una porción:

2 cucharaditas de café instantáneo

1 cucharadita de azúcar

1–2 cucharadas de agua fría

Hielo frappé

Agua fría o leche para completar el vaso

Procedimiento:

Coloca el café instantáneo, el azúcar y agua fría en un recipiente. Esto ayuda a disolver el café antes de batir. Agita la mezcla con fuerza en una coctelera o con ayuda de un batidor hasta que se forme una espuma espesa en la superficie. Esta espuma es una de las características más reconocibles del frappé. Agrega el hielo frappé en un vaso y después añade encima la mezcla espumosa; rellena con leche o agua para completar el vaso.

¿Qué es un frappé? Canva

Este método es el que se reconoce como preparación clásica en Grecia y otros países donde se consume el frappé original. Aunque el frappé tradicional se basa en café instantáneo, hoy existen distintas versiones que se han adaptado a otros gustos.

En distintos países se preparan frappés con chocolate, vainilla o caramelo, utilizando jarabes y leche junto con hielo.

El frappé es la forma en la que se le conoce a este tipo de hielo; puede usarse en diversas bebidas, pero la más común es el café frappé. Que con el tiempo, esta bebida se ha adaptado a distintos mercados y ha dado lugar a versiones con leche y sabores variados. Sin embargo, la receta original sigue siendo la del auténtico frappé griego.