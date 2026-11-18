Con su característica forma de cúpula, miga esponjosa y aroma a cítricos y mantequilla, el panettone es uno de los grandes protagonistas de las mesas decembrinas en todo el mundo.

Aunque hoy se disfruta en cualquier rincón del planeta, este emblemático pan dulce tiene detrás siglos de historia, leyendas cortesanas y una técnica de elaboración que exige paciencia.

Receta de panettone, el clásico pan navideño italiano Canva

¿Cuál es el origen e historia del panettone?

La historia del panettone sitúa su nacimiento en el norte de Italia, específicamente en la ciudad de Milán. Hasta el siglo XV, el trigo era un ingrediente costoso reservado únicamente para las clases adineradas, mientras que la población general consumía pan de mijo.

Sin embargo, existía una excepción durante la Navidad, época en la que se permitía a los hornos milaneses elaborar panes de trigo enriquecidos con mantequilla, azúcar y pasas para que todas las familias pudieran compartirlos. En dialecto milanés, este pan festivo de lujo era conocido como pan de ton.

Alrededor de su creación giran dos leyendas principales situadas a finales del siglo XV:

La historia de Toni: Relata que en la corte de Ludovico il Moro, duque de Milán, el cocinero encargado quemó por accidente el postre previsto para el banquete de Nochebuena. Para salvar la cena, un joven ayudante de cocina llamado Toni improvisó un pan dulce utilizando la masa madre que guardaba para su propia cena navideña, enriqueciéndola con harina, mantequilla, huevos, pasas y frutas confitadas. El resultado fascinó tanto a la corte que fue bautizado como pan di Toni , dando origen al nombre actual.

Relata que en la corte de Ludovico il Moro, duque de Milán, el cocinero encargado quemó por accidente el postre previsto para el banquete de Nochebuena. Para salvar la cena, un joven ayudante de cocina llamado Toni improvisó un pan dulce utilizando la masa madre que guardaba para su propia cena navideña, enriqueciéndola con harina, mantequilla, huevos, pasas y frutas confitadas. El resultado fascinó tanto a la corte que fue bautizado como , dando origen al nombre actual. El romance de Ughetto: Otra versión cuenta que Ughetto, un noble milanés enamorado de Adalgisa —la hija de un panadero en apuros económicos—, se hizo pasar por aprendiz y vendió sus halcones para comprar mantequilla, azúcar y pasas. Con ellos enriqueció los panes del negocio, salvando la panadería y ganándose la mano de su amada.

Más allá de los mitos, la receta tal como la conocemos hoy se perfeccionó a finales del siglo XIX cuando el pastelero milanés Giovanni Felice Luraschi incorporó levadura para lograr una pieza más alta y aireada.

Incluso, desde 2003, la elaboración del auténtico panettone tradicional milanés cuenta con una regulación oficial que protege sus ingredientes y procesos.

Receta de panettone, el clásico pan navideño italiano Canva

Ingredientes para preparar panettone en casa

Aunque la versión artesanal italiana utiliza masa madre natural, esta receta adaptada con levadura seca permite lograr en casa un pan de 1 kilogramo suave, aromático y con una miga espectacular:

Para el macerado aromático:

150 g (1 taza) de pasas (puedes combinar con cáscara de naranja confitada)

60 ml (¼ de taza) de ron o agua tibia

Para el fermento inicial (biga):

60 g (½ taza) de harina de fuerza

7 g (1 sobre) de levadura seca activa

60 ml (¼ de taza) de leche tibia

1 cucharadita de miel

Para el primer amasado:

400 g (3 ¼ tazas) de harina

80 ml (⅓ de taza) de agua

4 huevos grandes a temperatura ambiente

Para el segundo amasado:

100 g (½ taza) de azúcar

2 yemas de huevo grandes

170 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ralladura de 2 naranjas grandes

Necesitarás un molde de papel especial para panettone de 1 kg y dos brochetas largas de metal o madera para el enfriado.

Receta de panettone, el clásico pan navideño italiano Canva

Paso a paso para hacer panettone casero

Macera las frutas: Coloca las pasas y la naranja confitada en un tazón con el ron (o agua tibia) y déjalas reposar para que se hidraten y absorban el aroma mientras preparas las masas. Prepara el fermento inicial: Mezcla en un recipiente pequeño los ingredientes del fermento inicial hasta integrar. Cubre con plástico adherente y deja reposar de 1 a 2 horas hasta que duplique su volumen. Realiza el primer amasado: Lleva el fermento al tazón de una batidora con gancho, añade el agua y los 400 g de harina, y mezcla a velocidad baja. Agrega los huevos uno por uno hasta que se integren por completo y amasa a velocidad media durante unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa. Tapa y deja levar al menos 2 horas hasta que doble su tamaño. Incorpora los enriquecedores: Añade a la masa levada el azúcar y las yemas, mezclando a velocidad baja. Agrega la mantequilla suavizada en cubos, poco a poco, esperando a que cada porción se integre antes de añadir la siguiente. Incorpora la sal, la vainilla y la ralladura de naranja, y amasa a velocidad media-baja por unos 20 minutos hasta lograr una masa elástica y brillante. Integra las frutas y fermenta en frío: Escurre bien las pasas y cítricos, añádelos a la masa y mezcla solo un par de minutos para distribuirlos. Con las manos ligeramente engrasadas, forma una bola sobre la mesa, colócala en un tazón grande cubierto y deja fermentar de 4 a 6 horas en un lugar cálido (como el horno apagado con la luz encendida). Luego, lleva la masa al refrigerador durante toda la noche. Forma y realiza el levado final: Saca la masa del refrigerador y déjala atemperar entre 1 y 2 horas. Desgasifica suavemente, boleala con ambas manos y colócala dentro del molde de papel para panettone. Cubre y deja levar de 3 a 4 horas en un lugar tibio hasta que la masa alcance casi el borde superior del molde. Hornea: Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Con una navaja o cuchillo muy afilado, haz un corte en forma de cruz en la superficie de la masa sin aplastarla y coloca un pequeño cubo de mantequilla en el centro. Hornea en la parte baja del horno durante 50 a 60 minutos (si se dora demasiado rápido a los 30 minutos, cúbrelo ligeramente con papel aluminio). Estará listo cuando al insertar un termómetro en el centro marque 92 °C (o un palillo salga limpio).

Receta de panettone, el clásico pan navideño italiano Canva

El secreto para que no se hunda: el enfriado boca abajo

Al salir del horno, la estructura del panettone es sumamente delicada y rica en mantequilla.

Para evitar que su peso colapse la miga y pierda su característica cúpula, atraviesa la base del molde (a unos 2.5 cm del fondo) con dos brochetas largas paralelas entre sí y cuélgalo boca abajo dentro de una olla alta o entre dos superficies elevadas durante al menos 6 horas hasta que enfríe por completo.

Una vez frío, guárdalo en una bolsa hermética a temperatura ambiente para disfrutarlo esponjoso durante toda la semana.