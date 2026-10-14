Prepara una cremosa malteada de pan de muerto para celebrar nuestras tradiciones con una receta diferente, pero igual de festiva que la tradicional.

Así como sucedió con la hamburguesa de pan de muerto, el ícono culinario que representa el pan ha roto nuevas fronteras sensoriales como parte de mantener viva la tradición del Día de Muertos en México.

El pan de muerto ocupa un lugar de honor indispensable en la mesa de los mexicanos y de las ofrendas. Su masa suave, impregnada con esencias de naranja y flores de azahar, no solo endulza el paladar, sino que transporta el alma.

Su estructura circular y sus relieves en forma de canillas simulan el viaje eterno de la existencia, uniendo las cosmogonías prehispánicas con la repostería traída durante la época colonial.

La malteada de pan de muerto nace de una inquietud artesanal: una bebida cremosa, fría y reconfortante que captura en cada sorbo el perfume sutil de la flor de azahar, la calidez de la mantequilla y la dulzura de la masa tradicional. ¡Es un homenaje moderno para rendir culto a la nostalgia!

Malteada de pan de muerto ChatGPT

Receta de malteada de pan de muerto

Ingredientes:

1 pan de muerto artesanal (preferentemente preparado con mantequilla pura, espolvoreado con azúcar y ralladura de naranja)

3 bolas generosas de helado de vainilla

1 taza de leche entera o evaporada fría

½ cucharadita de esencia o agua de azahar

1 cucharadita de ralladura de naranja dulce

1 pizca de canela molida para la mezcla y una pizca extra para decorar

½ taza de crema batida para el copete superior

½ taza de hielo picado (si se desea una consistencia tipo frappé)

Preparación:

Corta la mitad del pan de muerto en trozos pequeños. En una taza de leche fría, añade los trozos de pan y deja reposar durante 5 minutos para que la miga absorba el líquido y libere la mantequilla y los aceites esenciales en la leche. En la licuadora, coloca la leche con el pan hidratado, las bolas de helado de vainilla, la ralladura fresca de naranja, la pizca de canela y la esencia de azahar. Procesa a velocidad media-alta durante 45 a 60 segundos. Busca una textura tersa, espesa y sin grumos grandes de miga. Si prefieres mayor densidad fría, agrega el hielo picado en los últimos 15 segundos. Escarcha el borde de dos vasos altos pasando un trozo de naranja fresca y sumergiéndolo en una mezcla de azúcar refinada con canela molida. Vierte la malteada despacio. Corona la malteada de pan de muerto con una nube alta de crema batida, espolvorea canela adicional y coloca un pequeño huesito de pan de muerto o la otra mitad de la pieza cortada en el borde del vaso.

Receta de malteada de pan de muerto ChatGPT

Tips extra para la malteada de pan de muerto:

Para una versión vegana, sustituye la leche entera por leche de almendras o avena cremosa; reemplaza el helado de vainilla por helado a base de crema de coco o soya dulce. Asegúrate de utilizar un pan de muerto vegetal preparado con margarina o aceite de oliva ligero.

Si buscas una opción reducida en azúcar, emplea helado de vainilla sin azúcar añadida y reemplaza el escarchado exterior por canela pura molida combinada con eritritol o fruta del monje.

Receta de malteada de pan de muerto ChatGPT

¿Cómo servir la malteada?

Sirve la malteada de pan de muerto en vasos de barro negro de Oaxaca o cristal soplado artesanal. Coloca la bebida sobre un mantel de papel picado violeta o naranja, flanqueado por pétalos sueltos de cempasúchil

El Día de Muertos en México es un puente donde la memoria se transforma en fiesta y los aromas se convierten en recuerdos; qué mejor que celebrarlo con una malteada de pan de muerto para cambiar lo típico por algo distinto.