Saber cuándo se celebra Acción de Gracias en 2026 permite planificar con anticipación viajes, compras de temporada y reuniones familiares en torno a una de las festividades más emblemáticas de Norteamérica.

En 2026, el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) en Estados Unidos se conmemorará el jueves 26 de noviembre.

Al tratarse de un día feriado federal oficial establecido en el calendario estadounidense, oficinas gubernamentales, bancos, escuelas y la mayoría de los comercios suspenden actividades para dar paso a encuentros familiares y dar inicio formal a la temporada de compras navideñas con el esperado Black Friday al día siguiente.

¿Cuándo se celebra Acción de Gracias en 2026? Canva

¿Por qué cambia de fecha el Día de Acción de Gracias cada año?

El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos no tiene una fecha fija en el calendario porque se celebra cada año el cuarto jueves de noviembre, una disposición promulgada oficialmente por el Congreso estadounidense en 1941 bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt.

Esta regla provoca que la celebración oscile siempre entre el 22 y el 28 de noviembre. En el caso de 2026, al caer el primer jueves del mes el día 5, el cuarto jueves corresponde exactamente al 26 de noviembre. Cabe destacar que en Canadá la festividad también es oficial, pero se conmemora mucho antes: el segundo lunes de octubre.

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¿Cuál es el origen y significado del Día de Acción de Gracias?

La tradición se remonta a noviembre de 1621 en Plymouth, actual estado de Massachusetts, cuando los colonos peregrinos ingleses compartieron un banquete de tres días con los indígenas nativos de la tribu Wampanoag para agradecer el éxito de su primera cosecha tras un invierno devastador.

Con el paso de los siglos, la costumbre se extendió por todo el territorio hasta que en 1863, en plena Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln la proclamó como una jornada nacional de gratitud y unidad. Hoy en día, más allá de su raíz histórica, representa una pausa secular y familiar para agradecer la salud, el trabajo y los logros del año.

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¿Qué se come en la cena tradicional de Thanksgiving?

La gastronomía es el eje central de la celebración, con recetas heredadas que reúnen a familias enteras alrededor de la mesa durante la tarde y noche del jueves:

Pavo horneado relleno : Es el platillo protagonista de la mesa, generalmente acompañado de relleno de pan con hierbas ( stuffing) y salsa gravy .

: Es el platillo protagonista de la mesa, generalmente acompañado de relleno de pan con hierbas ( y salsa . Guarniciones clásicas: Destacan el puré de papa cremoso, la salsa de arándanos rojos (cranberry sauce), las judías verdes horneadas y el pan de maíz (cornbread).

Destacan el puré de papa cremoso, la salsa de arándanos rojos (cranberry sauce), las judías verdes horneadas y el pan de maíz (cornbread). Postres de otoño: El pastel de calabaza (pumpkin pie), la tarta de nuez pecana (pecan pie) y el pastel de manzana cierran el banquete.

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¿Qué eventos especiales acompañan la celebración en 2026?

Además de la cena familiar, el jueves 26 de noviembre de 2026 estará marcado por actividades culturales, televisivas y deportivas que forman parte del folclore estadounidense:

Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's: Realizado por las calles de Nueva York desde 1924, reúne globos gigantes de personajes icónicos, carros alegóricos, bandas escolares y espectáculos musicales transmitidos a nivel nacional.

Realizado por las calles de Nueva York desde 1924, reúne globos gigantes de personajes icónicos, carros alegóricos, bandas escolares y espectáculos musicales transmitidos a nivel nacional. Partidos tradicionales de la NFL : La liga profesional de fútbol americano disputa una triple cartelera especial durante toda la jornada, manteniendo una tradición deportiva que acompaña la sobremesa familiar desde hace décadas.

: La liga profesional de fútbol americano disputa una triple cartelera especial durante toda la jornada, manteniendo una tradición deportiva que acompaña la sobremesa familiar desde hace décadas. Indulto presidencial del pavo: Días antes del festejo, el presidente de Estados Unidos realiza en la Casa Blanca la ceremonia simbólica de perdonar la vida a dos pavos, salvándolos de formar parte del menú festivo.

El Día de Acción de Gracias en 2026 nos recuerda que, más allá de los kilómetros o de las tradiciones gastronómicas, el verdadero valor de esta festividad reside en la pausa: ese valioso momento para mirar a quienes nos rodean y agradecer el camino compartido.

Ya sea que lo celebres con un banquete tradicional o con un pequeño gesto de gratitud cotidiano, el 26 de noviembre es la oportunidad perfecta para reconectar con lo que verdaderamente importa antes de que la prisa de las fiestas decembrinas nos alcance. ¡Feliz Thanksgiving!