Aprende cómo hacer sopa aguada desde cero siguiendo la receta tradicional de las familias mexicanas; una preparación que representa la esencia misma de la cocina diaria.

La sopita aguada, ya sea de fideo, de letras o de codito, es la que recibe a los niños al volver de la escuela y reúne a la familia alrededor de la mesa a la hora de la comida. Se encuentra en el corazón de la gastronomía cotidiana de México, bajo su propia categoría de “sopa”.

Es un platillo tan versátil que admite infinidad de variaciones regionales y personales, pero que siempre mantiene una base aromática inconfundible dominada por el jitomate maduro, el ajo, la cebolla y el toque herbal del cilantro o el epazote.

Preparar una verdadera sopa aguada desde cero es un ejercicio de paciencia, sazón y respeto por los ingredientes. Aunque hoy en día existen atajos en forma de sobrecitos, nada supera al sabor casero y el punto exacto de cocción de la pasta.

Cómo hacer sopa aguada Canva

Receta de sopa aguada desde cero

Ingredientes:

Para el caldillo:

500 gramos de jitomate saladet (roma) o bola, bien maduros y de color rojo intenso

¼ de cebolla blanca mediana

2 dientes de ajo grandes, pelados

1.5 litros de caldo de pollo casero (o caldo de verduras) caliente y bajo en sal

1 cucharada de aceite vegetal neutro (maíz, canola o girasol) o manteca de cerdo para sofreír

Sal al gusto

Para las guarniciones y la sopa:

200 gramos de pasta corta para sopa (fideo del número 0 o 1, letras, municiones, almejas o estrellas)

1 papa mediana, pelada y cortada en cubos pequeños de 1 centímetro

1 zanahoria mediana, pelada y cortada en cubos pequeños del mismo tamaño

1 calabacita italiana tierna, lavada y cortada en cubos pequeños (se añade al final para evitar que se deshaga)

3 ramitas de cilantro fresco, lavado y desinfectado (o 1 rama pequeña de epazote fresco)

Limones frescos partidos por la mitad

Aguacate maduro en cubos o rebanadas

Queso fresco o panela desmoronado

Chile verde serrano picado finamente o salsa macha

Preparación:

Lava perfectamente los jitomates y retira el pedúnculo. Colócalos en una olla pequeña con agua suficiente para cubrirlos, junto con el trozo de cebolla y los dientes de ajo. Lleva a ebullición a fuego medio-alto y cocina durante 8 minutos, o hasta que la piel de los jitomates se agriete y comience a desprenderse. Si prefieres un sabor más intenso, ásalos en un comal caliente, girándolos durante 10 minutos hasta que estén suaves y ligeramente tatemados. Retira los jitomates, la cebolla y el ajo del agua; colócalos en el vaso de la licuadora junto con una taza del caldo de pollo tibio. Licúa a velocidad alta durante al menos un minuto completo hasta obtener una mezcla homogénea. Pasa la salsa por un colador de malla fina directamente hacia un tazón limpio, presionando con una cuchara para extraer toda la pulpa y retener las semillas y pieles. En una olla amplia, calienta la cucharada de aceite vegetal a fuego medio. Añade la pasta seca y comienza a mover constantemente con una pala de madera o cuchara resistente al calor. El objetivo es dorar la pasta de manera uniforme hasta que adquiera un tono dorado similar al color de la miel; este paso toma entre 3 y 5 minutos. Una vez que la pasta esté dorada, baja ligeramente el fuego y vierte con cuidado el puré de jitomate colado sobre la pasta. Remueve para integrar y deja que el caldillo hierva a fuego medio-bajo durante 5 a 7 minutos. Vierte el resto del caldo de pollo caliente en la olla. Agrega los cubos de papa y zanahoria, junto con una cucharadita de sal de mar (ajusta según la sal que ya contenga tu caldo). Sube el fuego hasta que rompa el hervor, luego redúcelo a fuego medio-bajo, tapa parcialmente la olla y cocina durante 8 minutos. Pasados los 8 minutos, verifica que la papa y la zanahoria estén tiernas pero firmes. Añade los cubos de calabacita y las ramitas enteras de cilantro fresco (atadas con hilo de cocina si deseas retirarlas fácilmente después). Cocina destapado durante 3 a 4 minutos más, justo hasta que la calabacita esté cocida pero conserve su color verde brillante y la pasta esté al dente. Apaga el fuego, retira las ramitas de cilantro y deja reposar la sopa tapada durante 3 minutos antes de servir. Rectifica el punto de sal y sirve la tradicional sopa aguada bien caliente en platos hondos; cada comensal puede añadir jugo de limón recién exprimido, aguacate y queso fresco al gusto.

Receta de sopa aguada Canva

Errores comunes al preparar sopa aguada:

No dorar la pasta previamente: Cuando se arroja pasta de trigo sin dorar directamente al caldo hirviendo, los gránulos de almidón de su superficie se gelatinizan de inmediato y se disuelven en el líquido.

Cuando se arroja pasta de trigo sin dorar directamente al caldo hirviendo, los gránulos de almidón de su superficie se gelatinizan de inmediato y se disuelven en el líquido. Añadir líquido frío al sofrito caliente: Si viertes caldo frío de refrigerador sobre el caldillo recién sazonado, provocas un choque térmico que detiene abruptamente la cocción, altera la emulsión del aceite con el jitomate y puede hacer que la pasta se abra o pierda su textura óptima.

Cocinar en exceso o recalentar inadecuadamente: Si planeas guardar sopa para el día siguiente, recuerda que al enfriarse la pasta absorberá gran parte del caldillo. Para recalentarla sin que se deshaga, añade un poco de caldo o agua caliente a la olla, calienta a fuego suave sin dejar que hierva vigorosamente y sirve de inmediato.

Descuidar el equilibrio de acidez: Si tras sazonar el caldillo notas un sabor punzante, evita añadir azúcar refinada en exceso; en su lugar, asegúrate de haber cocinado bien el jitomate con el aceite y considera añadir una zanahoria extra finamente rallada al sofrito.

Receta de sopa aguada Canva

Domina esta receta de sopa aguada tradicional y abre la puerta a la memoria gustativa de todo un país; convierte a este sencillo caldo en un pilar insustituible de nuestra identidad culinaria.