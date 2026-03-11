Pasta con pesto tradicional, la receta más deliciosa

La pasta con pesto es uno de los platillos más conocidos de la gastronomía italiana. Su popularidad se debe a que combina ingredientes frescos, aromas intensos y una preparación sencilla que permite destacar el sabor natural de cada elemento.

Este platillo nació en el norte de Italia, especialmente en la región de Liguria. En esa zona se desarrolló la versión más conocida, llamada “pesto alla genovese”, considerada parte importante de la tradición culinaria local. Con el paso del tiempo, la receta se difundió por distintos países y hoy es una de las formas más populares de preparar pasta.

Conoce cómo hacer una pasta con pesto tradicional, la receta fácil de hacer y que te ayudará a deslumbrar a cualquiera en la comida.

¿Qué es el pesto?

El pesto es una salsa típica de Italia que se prepara triturando hojas de albahaca fresca junto con ajo, piñones, queso y aceite de oliva. Al combinarse estos ingredientes, se obtiene una mezcla espesa y aromática que se usa como condimento para diferentes platillos, especialmente pasta.

La palabra “pesto” proviene del término genovés pestare, que significa “machacar” o “triturar”. Este nombre hace referencia a la forma tradicional de preparar la salsa, ya que los ingredientes se muelen en un mortero de mármol con un mazo de madera.

La variedad más conocida es el pesto alla genovese, originario de la ciudad de Génova, en la región italiana de Liguria. Esta receta forma parte de la identidad gastronómica de la zona y utiliza albahaca genovesa, una variedad muy aromática que se cultiva en esa región.

Una de las características del pesto es que se elabora sin cocinar los ingredientes. Esto permite conservar mejor el aroma y el sabor natural de cada componente.

Algunos especialistas señalan que esta salsa podría tener relación con preparaciones antiguas del Mediterráneo hechas con hierbas trituradas, aceite y queso. Incluso se menciona una pasta de hierbas llamada moretum, descrita en textos de la antigua Roma.

Con el tiempo, la receta se convirtió en una de las salsas más representativas de Italia y actualmente se prepara en muchas partes del mundo gracias a su sabor fresco y su fácil elaboración.

Pasta con pesto tradicional Canva

¿Qué ingredientes lleva el pesto?

El pesto tradicional se prepara con pocos ingredientes, pero cada uno tiene un papel importante en el sabor final. La calidad de los productos influye mucho en el resultado de la salsa.

Los ingredientes básicos del pesto genovés son:

Albahaca fresca

Aceite de oliva extra virgen

Piñones

Ajo

Queso parmesano o Parmigiano Reggiano

Sal

La preparación tradicional consiste en triturar primero el ajo con la sal, después agregar los piñones y las hojas de albahaca. Posteriormente, se añade el queso rallado y, al final, el aceite de oliva para formar una mezcla cremosa.

La albahaca es el ingrediente que da el aroma principal al pesto. Los piñones aportan una textura suave y un sabor ligeramente dulce. El queso añade intensidad y un toque salado, mientras que el aceite de oliva ayuda a unir todos los ingredientes y crear la textura de la salsa.

En muchas cocinas actuales se utiliza una licuadora o procesador de alimentos para preparar el pesto, ya que esto facilita el proceso. Sin embargo, en la tradición culinaria italiana, el mortero sigue siendo el método preferido porque permite controlar mejor la textura de la salsa.

En algunas versiones modernas se sustituyen los piñones por nueces o almendras para reducir el costo, aunque la receta clásica continúa utilizando piñones por su sabor más suave.

Pasta con pesto tradicional Canva

Receta de pasta con pesto

Ingredientes para 6 porciones:

Para la pasta:

600 gramos de pasta seca

4 litros de agua

2 cucharadas de sal

Para el pesto:

80 gramos de hojas de albahaca fresca

30 gramos de piñones

1 diente de ajo

80 gramos de queso parmesano rallado

150 mililitros de aceite de oliva extra virgen

½ cucharadita de sal

Procedimiento:

Lava las hojas de albahaca con agua fría y sécalas cuidadosamente. Coloca el ajo y la sal en un mortero y tritúralos hasta formar una pasta. Añade los piñones y continúa moliendo hasta obtener una mezcla cremosa. Incorpora las hojas de albahaca poco a poco mientras las machacas con el mortero. Agrega el queso rallado y mezcla bien. Por último, añade el aceite de oliva lentamente mientras sigues mezclando hasta formar una salsa homogénea. Para la pasta: Coloca el agua en una olla grande y llévala a ebullición. Cuando el agua hierva, agrega la sal. Y cuando retome el hervor, agrega la pasta y cocínala siguiendo el tiempo indicado en el paquete. Antes de escurrirla, guarda una pequeña cantidad del agua de cocción. Coloca la pasta caliente en un recipiente amplio. Añade el pesto y mezcla suavemente. Incorpora un poco del agua de cocción reservada para integrar mejor la salsa. Este paso ayuda a que la salsa cubra la pasta de manera más uniforme y tenga una textura más suave. Sirve la pasta inmediatamente y, si lo deseas, añade un poco más de queso parmesano por encima.

¿Qué tipos de pasta pueden llevar pesto?

El pesto se usa principalmente como salsa para pasta, y existen algunas combinaciones que son más comunes dentro de la tradición italiana. Una de las opciones más conocidas es la pasta trenette, que es parecida al linguine y se mezcla con pesto en recetas tradicionales de Liguria.

También es frecuente servir pesto con trofie, una pasta corta y retorcida originaria de esa misma región que permite que la salsa se adhiera fácilmente. La forma de esta pasta ayuda a que el pesto quede atrapado en su superficie, lo que mejora la experiencia al comerla.

Además de estas variedades, el pesto puede combinarse con otros tipos de pasta como linguine, espagueti, fusilli, penne o fettuccine. Las pastas con espirales o ranuras suelen retener mejor la salsa, mientras que las pastas largas permiten que el pesto se distribuya de forma más uniforme.

En algunas recetas tradicionales de Liguria, el pesto también se sirve junto con pasta acompañada de papas cocidas o ejotes, lo que da como resultado un platillo más completo.

Pasta con pesto tradicional Canva

La pasta con pesto tradicional es un ejemplo claro de la cocina italiana basada en ingredientes simples y sabores naturales. Su preparación es sencilla, pero el resultado depende en gran medida de la frescura de los ingredientes y de la forma en que se mezclan.

Al combinar el pesto con diferentes tipos de pasta, es posible obtener un platillo versátil que puede disfrutarse en comidas familiares o en ocasiones especiales.