Receta de tacos de camarón estilo Ensenada, perfectos para la Cuaresma

En México, cualquier alimento entra en una tortilla, incluyendo los mariscos. Estos tacos son muy populares en las zonas costeras, aunque en el norte del país destacan por su originalidad. Un ejemplo son los tacos de camarón estilo Ensenada; aquí la receta.

Baja California cuenta con una de las cocinas basadas en pescados y mariscos más ricas y variadas, derivado del extenso litoral que posee. Incluso, los productos del mar suelen estar presentes en el desayuno, en forma de tacos o cocteles.

Justamente, una de las recetas más emblemáticas de este estado son los tacos de pescado y camarón estilo Ensenada. Estos tacos se caracterizan por llevar mariscos capeados y fritos, servidos en tortilla de maíz.

Como acompañamiento, se usa col fresca, salsas y aderezos cremosos, creando un equilibrio de sabores y texturas. Tal cual lo dice su nombre, su origen se sitúa en la ciudad de Ensenada, donde empezaron a popularizarse en la década de 1960 en puestos cercanos al famoso Mercado Negro.

Según se cuenta, su creador fue “El Bachigualato”, un vendedor de este mercado. Posteriormente, Don Zeferino Mancilla perfeccionó la técnica del capeado, creando la textura crujiente característica.

En ese sentido, investigadores han señalado que la técnica del rebozado utilizado en estos tacos pudo haber sido influenciada por comunidades asiáticas que se establecieron en Baja California a principios del siglo XX, de ahí su similitud con la tempura japonesa.

Aunque los tacos estilo Ensenada comenzaron siendo de pescado, hoy los de camarón son igual de famosos. Aprende a prepararlos en casa, fácilmente.

Los tacos Ensenada se pueden preparar con camarón o pescado Canva

¿Cómo hacer tacos de camarón capeado?

Ingredientes:

500 gramos de camarones medianos, pelados y limpios

2 tazas de harina

1 pieza de huevo

350 mililitros de cerveza

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de pimienta molida

Aceite para freír

¼ pieza de col morada rallada

¼ pieza de col blanca rallada

2 piezas de aguacates

12 tortillas de maíz

¼ taza de crema ácida

1 pieza de limón

2 cucharadas de chipotle adobado

Preparación:

En un recipiente amplio cierne la harina. Agrega la sal, pimienta, ajo, orégano y polvo para hornear y mezcla. Vierte la cerveza y bate con un batidor de globo para integrar todos los ingredientes. Incorpora el huevo y bate hasta eliminar todos los grumos. Cubre con un trapo de cocina y reserva. En una cacerola calienta suficiente aceite para hacer una fritura profunda. Estará listo cuando, al introducir una bolita de masa, suba a la superficie y burbujee alrededor. Introduce, uno por uno, los camarones en el rebozado (ayúdate con un tenedor o palillo de brocheta); elimina el exceso y fríelos en el aceite hasta que estén bien dorados por fuera. Tip: intenta no meter muchos camarones al mismo tiempo al aceite. Saca los camarones del aceite y colócalos sobre papel absorbente para eliminar la grasa excedente. Calienta las tortillas y arma los tacos estilo Ensenada, colocando dos o tres camarones, según el tamaño, seguidos de la mezcla de col morada y blanca, aguacate y salsa cremosa. Esta se prepara licuando la crema con el jugo de limón y el chipotle.

No necesitas un día especial para disfrutar de estos tacos de camarón al estilo de Ensenada, pero son perfectos para la Cuaresma.