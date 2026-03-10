Ensalada caprese, la receta más sencilla y deliciosa

La ensalada caprese es uno de los platos más conocidos de la cocina italiana y también uno de los más fáciles de preparar. Esta receta mezcla ingredientes frescos y sencillos, logrando un sabor equilibrado que ha conquistado mesas en distintas partes del mundo.

Se trata de una preparación típica de Italia formada principalmente por rodajas de jitomate, mozzarella fresca y hojas de albahaca, aderezadas con sal y aceite de oliva. Aunque su preparación es muy simple, la ensalada caprese destaca porque permite disfrutar el sabor natural de cada uno de sus ingredientes.

Su popularidad se debe también a que puede prepararse en pocos minutos y no necesita cocción. Por ello, muchas personas la sirven como entrada, acompañamiento o incluso como una comida ligera durante los días de calor.

Conoce de dónde proviene la ensalada caprese, cuáles son los ingredientes que la componen, qué es el queso mozzarella y cómo preparar esta receta clásica.

Origen de la ensalada caprese

La ensalada caprese nació en Italia, específicamente en la isla de Capri, situada frente a la costa de Nápoles en la región de Campania. El nombre del plato proviene justamente de ese lugar, ya que la palabra “caprese” significa “originario de Capri”.

Se cree que esta receta empezó a ganar popularidad durante el siglo XX en restaurantes de la isla, donde se ofrecía como una opción fresca y ligera frente a otros platillos más elaborados.

Uno de los rasgos más llamativos de esta ensalada es su combinación de colores: rojo, blanco y verde. Estos corresponden al tomate, la mozzarella y la albahaca, y coinciden con los colores de la bandera italiana. Por esta razón, el plato también se considera una representación de la identidad culinaria de Italia.

Algunas versiones sobre su historia indican que el platillo comenzó a hacerse conocido a nivel internacional a partir de la década de 1950, cuando Capri se volvió un destino turístico muy visitado.

Con el paso del tiempo, esta receta sencilla se convirtió en un símbolo de la cocina mediterránea y en uno de los platos italianos más conocidos en el mundo. Hoy en día, la ensalada caprese aparece en menús de restaurantes de muchos países y suele ser especialmente popular en temporadas de calor por su frescura.

Receta de ensalada caprese

Ingredientes para 4 porciones:

4 jitomates grandes y maduros

400 gramos de queso mozzarella fresco

1 taza de hojas de albahaca fresca

Sal al gusto

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Procedimiento:

Primero se deben lavar bien los tomates y las hojas de albahaca con agua fría para eliminar cualquier impureza. Después, corta los jitomates en rodajas de aproximadamente medio centímetro de grosor. Corta el queso mozzarella en rebanadas de un tamaño parecido al de los tomates para que la presentación sea más uniforme. Coloca las rodajas de tomate y mozzarella alternándolas en un plato grande o en una bandeja. Añade las hojas de albahaca entre las rodajas o distribúyelas sobre la ensalada. Rocía un poco de aceite de oliva extra virgen sobre los ingredientes y agrega sal al gusto.

Ensalada caprese Canva

La ensalada caprese se sirve generalmente recién preparada para disfrutar mejor su sabor y frescura. Algunas versiones modernas incluyen un poco de reducción de vinagre balsámico para darle un toque dulce.

El secreto de esta ensalada está en la combinación de sus ingredientes. Los jitomates aportan jugosidad y un sabor ligeramente ácido, la mozzarella ofrece una textura suave y cremosa, y la albahaca da un aroma fresco que caracteriza al platillo.

Además, el aceite de oliva extra virgen ayuda a unir todos los sabores y a resaltar el gusto natural de los ingredientes. Debido a que la receta es muy simple, la calidad de los ingredientes influye mucho en el sabor final del plato.

Por ello, muchos cocineros recomiendan utilizar jitomates maduros y mozzarella fresca para obtener una ensalada caprese más cercana a la receta tradicional.

¿Qué es el queso mozzarella?

El queso mozzarella es un queso fresco originario de Italia y es uno de los ingredientes principales de la ensalada caprese. Se distingue por su textura suave y ligeramente elástica, así como por su sabor delicado que combina bien con distintos alimentos.

Este queso pertenece al grupo de los llamados quesos de pasta hilada, que se elaboran trabajando la cuajada con agua caliente hasta lograr una textura elástica característica. Este proceso permite que el queso tenga una consistencia flexible que puede cortarse en rebanadas o separarse con facilidad.

Tradicionalmente, la mozzarella se producía con leche de búfala, especialmente en la región de Campania. Sin embargo, en la actualidad también se fabrica con leche de vaca. Las variedades que más se utilizan en la ensalada caprese son:

Mozzarella de búfala, conocida por su textura más cremosa y su sabor más intenso.

Fior di latte, elaborada con leche de vaca.

Ambas se venden generalmente en forma de bolas y se cortan en rebanadas para preparar la ensalada. Su sabor suave hace que combine muy bien con el jitomate y la albahaca, creando un plato equilibrado.

Ensalada caprese Canva

La ensalada caprese es un ejemplo claro de cómo la cocina italiana logra crear platos sabrosos con ingredientes simples. Su origen en la isla de Capri, junto con su combinación de colores que recuerda a la bandera italiana, la han convertido en una receta muy reconocida en diferentes países.

El éxito de esta ensalada depende principalmente de la calidad de sus ingredientes: tomates maduros, mozzarella fresca, albahaca y aceite de oliva. Con estos elementos es posible preparar un plato ligero, fresco y muy fácil de hacer.

Gracias a su sabor equilibrado y a su preparación rápida, la ensalada caprese seguirá siendo una de las recetas favoritas dentro de la cocina mediterránea.