Pablo Soto: Chef mexicano toma el mando del mítico restaurante Noma en Dinamarca

l reconocido restaurante danés Noma reabre sus puertas en Copenhague el próximo mes de agosto bajo el mando del chef mexicano Pablo Soto. El establecimiento nórdico inicia una nueva etapa administrativa tras la sonada dimisión de su fundador original. René Redzepi abandonó la cocina principal luego de enfrentar diversas acusaciones por comportamientos humillantes contra sus empleados.

El equipo del emblemático restaurante publicó este miércoles un comunicado oficial para confirmar su esperado regreso a la escena gastronómica. Los voceros explicaron que la primavera sirvió como un periodo de profunda reflexión sobre la identidad del proyecto. El texto finaliza con un mensaje directo a sus comensales para anunciar que están listos para volver a casa.

La incorporación del talento mexicano representa el inicio de un capítulo totalmente inédito para este icónico templo de la alta cocina. El cambio de administración y de liderazgo ocurre justo en un momento de reestructuración general. El local no figura actualmente dentro de los establecimientos con tres estrellas de la prestigiosa guía Michelin nórdica para la edición de 2026.

Experiencia gastronómica renovada

A partir del 5 de agosto, el comedor central de Noma ofrecerá una propuesta culinaria diferente para todos sus visitantes internacionales. La nueva directiva, encabezada por el experto latinoamericano, planea diseñar e implementar un menú distinto cada mes. Esta rotación constante busca garantizar la innovación en los platillos y sorprender a los críticos especializados.

Platillo de Noma. Foto: Noma

Los clientes interesados en degustar las exclusivas creaciones de Pablo Soto desembolsarán un precio inicial fijado en 4,500 coronas danesas. Dicha tarifa base equivale a unos 694 dólares o 600 euros al tipo de cambio actual. El costo refleja el alto estándar de calidad, investigación y técnica que caracteriza históricamente a las operaciones del famoso local escandinavo.

El concepto de la marca nació de la combinación y abreviatura de las palabras danesas "nordisk" (que significa nórdico) y "mad" (que se traduce como comida). El proyecto original arrancó sus primeras operaciones sobre un muelle del centro de la ciudad en el año 2003. Más tarde, la empresa trasladó sus modernas instalaciones hacia un barrio mucho más bucólico en 2018.

Escándalos y reestructuración corporativa

Las instalaciones principales cerraron temporalmente sus puertas en febrero pasado por decisiones internas de la marca. Una parte importante del equipo operativo viajó y se instaló en la ciudad de Los Ángeles para realizar diversos proyectos paralelos. Esta pausa comercial preparó el terreno para los drásticos cambios que sacudieron la estructura directiva del afamado lugar.

En el mes de marzo, René Redzepi presentó su renuncia definitiva como líder de los fogones del aclamado destino culinario. El reconocido periódico estadounidense The New York Times publicó un extenso reportaje con testimonios de abusos laborales. Las declaraciones de los ex trabajadores detallaron un ambiente sumamente tóxico y opresivo al interior del reconocido restaurante.

Pablo Soto tomó las riendas de Noma. Foto: Noma

El cocinero europeo de 48 años emitió disculpas públicas casi de inmediato tras la avalancha mediática sobre su gestión directiva. A pesar del escándalo laboral, el reciente boletín de la empresa detalla que el fundador conserva su posición intacta como propietario del lugar. Adicionalmente, el empresario danés mantiene su cargo y responsabilidades como director creativo de la organización gastronómica.

La llegada del nuevo liderazgo busca sanear el ambiente de trabajo y recuperar el prestigio histórico de la institución alimentaria. El talento de México asume ahora la enorme responsabilidad de mantener los más altos estándares de calidad internacional. Los ojos de la crítica observarán de cerca esta arriesgada y ambiciosa transición durante la próxima temporada de verano.