Ballena jorobada “Timmy” será convertida en biocombustible tras fallido rescate en Alemania

La ballena jorobada conocida como “Timmy”, que permaneció varada durante semanas en la costa alemana y fue protagonista de una mediática operación de rescate, terminó muriendo poco después de ser liberada en el mar del Norte.

Sus restos serán transformados en biocombustible, confirmó la empresa danesa Daka Denmark, que detalló que la grasa se destinará a la producción de biodiésel, mientras que la harina obtenida de carne y huesos se empleará como combustible en procesos industriales como la fabricación de cemento.

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, los desechos de origen animal se clasifican en tres categorías, y las ballenas se ubican en la categoría uno, la de mayor riesgo sanitario y con requisitos de manejo más estrictos. El cuerpo de Timmy fue retirado de la playa de la isla danesa de Anholt, donde flotó durante dos semanas.

Algunos huesos serán trasladados al Museo de Ciencias Naturales de Copenhague para su exhibición. La autopsia realizada no logró establecer una causa concluyente de su muerte ni explicar el comportamiento errático que mostró en sus últimos días.

Un rescate polémico y frustrado

Desde finales de marzo, la ballena había encallado en distintos puntos de la costa báltica alemana, generando un intenso debate entre científicos y la opinión pública sobre si debía ser rescatada o dejarla morir en paz.

Finalmente, una iniciativa privada financiada por millonarios logró cargarla en una barcaza y liberarla en el mar del Norte. Sin embargo, poco después se perdió su rastro y a principios de mayo apareció muerta frente a Anholt.

El intento de remolcar el cadáver a tierra ante el riesgo de que explotara por los gases de la descomposición. La operación culminó con su traslado y la decisión de aprovechar sus restos como fuente energética, cerrando así un caso que captó la atención internacional durante semanas.