Aprende cómo hacer croissants de masa hojaldre con sabor casero, ¡con un dorado perfecto! Es una receta que nunca pasa de moda; por algo es la reina de la repostería francesa y de un desayuno al estilo gourmet.

El aroma a mantequilla tostada que se escapa del horno al preparar cualquier tipo de pan no se compara con nada; se trata de una experiencia que quiere ser replicada cada mañana y acompañar con un cafecito.

Lograr la perfección en un croissant casero utilizando masa de hojaldre laminada es uno de los desafíos más respetados para cualquier entusiasta de la gastronomía. Existe el mito de que este proceso está reservado exclusivamente para los maestros panaderos, pero la buena noticia es que lo puedes replicar en la comodidad de tu cocina siguiendo los pasos correctos.

Preparar croissants de masa hojaldre desde cero y con sabor casero requiere de una infinita paciencia; sin embargo, cuando ves los resultados, cada minuto y técnica habrá valido la pena.

Croissants de masa hojaldre Canva

Receta de croissants de masa hojaldre

Ingredientes:

500 g de harina de trigo de fuerza (panadera

60 g de azúcar blanca refinad

10 g de sal fina

25 g de mantequilla sin sal (ablandada)

15 g de levadura fresca de panadería (o 5 g de levadura seca instantánea)

140 ml de agua fría

140 ml de leche entera fría

250 g de mantequilla sin sal de alta calidad (con un 82% de contenido graso mínimo, estilo europeo)

1 huevo grande batido con una cucharada de leche entera y una pizca de sal

Preparación:

En un tazón grande, disuelve la levadura en la leche y el agua fría. Añade la harina de fuerza, el azúcar, la sal y los 25 g de mantequilla ablandada; mezcla con las manos o con un gancho amasador a baja velocidad durante unos 5 a 7 minutos. Forma un disco plano, envuélvelo en plástico transparente y déjalo reposar en el refrigerador durante un mínimo de 6 horas (lo ideal es toda la noche). Coloca los 250 g de mantequilla fría entre dos hojas de papel para hornear. Utilizando el rodillo, golpea suavemente la mantequilla para ablandarla sin calentarla, y luego extiéndela hasta formar un cuadrado perfecto de 20 cm, aproximadamente. Guarda el bloque de mantequilla en el refrigerador junto con la masa; ambos elementos deben alcanzar exactamente la misma temperatura y consistencia antes del siguiente paso. Saca la masa base del refrigerador y extiéndela sobre una superficie ligeramente enharinada hasta obtener un rectángulo de 40x20 cm. Coloca el bloque de mantequilla cuadrado justo en el centro de la masa. Dobla los dos extremos libres de la masa sobre la mantequilla de manera que se encuentren en el medio, cubriéndola por completo como si fuera un sobre. Presiona suavemente los bordes con los dedos para sellar la mantequilla en el interior. Gira la masa 90 grados de modo que la costura central quede vertical ante ti; estira la masa longitudinalmente con el rodillo hasta alcanzar un rectángulo de unos 60 cm de largo. Divide en tres partes iguales: dobla el tercio inferior hacia el centro y luego el tercio superior por encima de este (como una carta). Envuélvelo en plástico y refrigéralo por 30 minutos. Saca la masa, gírala de nuevo 90 grados y estírala otra vez hasta los 60 cm de longitud. Repite el proceso de doblado en tres partes. Tras la última vuelta, la masa debe reposar obligatoriamente en el refrigerador durante 2 horas antes del formado final. Estira la masa reposada en un rectángulo largo y delgado de aproximadamente 30X75 cm, con un grosor de unos 4 mm. Utilizando tu regla y un cuchillo muy afilado, realiza cortes limpios en la base cada 12 cm. Luego, corta en diagonal desde esos puntos para obtener triángulos isósceles con una base de 12 cm y una altura de 30 cm. Para formar el croissant, toma un triángulo por la base, estíralo longitudinalmente de forma muy suave con los dedos, haz una pequeña incisión vertical de 1 cm en el centro de la base y comienza a enrollar la masa desde la base hacia la punta sin presionar con demasiada fuerza. Asegúrate de que la punta del triángulo quede situada en la parte inferior del croissant al colocarlo en la bandeja de hornear, evitando así que se desarme durante la cocción. Coloca los croissants espaciados en una bandeja forrada con papel pergamino. Barnízalos ligeramente por primera vez con la mezcla de huevo y leche, teniendo cuidado de no tocar los bordes donde se ven las capas cortadas, ya que el huevo actúa como pegamento e impediría el crecimiento del hojaldre. Déjalos fermentar en un lugar libre de corrientes de aire a una temperatura ideal de entre 24°C y 26°C durante 2 horas o 2 horas y media. Precalienta tu horno a 200°C. Aplica una segunda capa muy sutil de barniz de huevo. Introduce la bandeja al horno y reduce inmediatamente la temperatura a 180°C. Hornea durante 18 a 20 minutos hasta que adquieran un color dorado cobrizo profundo y uniforme. Retira los croissants de masa hojaldre del horno y déjalos enfriar sobre una rejilla metálica durante al menos 10 minutos antes de consumirlos.

Croissants de masa hojaldre Canva

¿Cuánto tiempo necesitas para prpearar los croissants?

Puedes realizar todo el proceso de amasado, laminado y cortado de triángulos el fin de semana. Una vez que hayas enrollado los croissants, colócalos en una bandeja y llévalos directamente al congelador de forma horizontal por dos horas hasta que estén sólidos como piedras.

Posteriormente, trasládalos a una bolsa hermética para alimentos. Se conservarán en perfectas condiciones hasta por cuatro semanas.

Cuando desees consumirlos frescos para el desayuno, saca la cantidad de piezas deseadas la noche anterior, colócalas en la bandeja del horno sobre papel vegetal y déjalas descongelar y fermentar lentamente dentro del refrigerador durante toda la noche (aproximadamente 8 a 10 horas).

A la mañana siguiente, déjalos reposar a temperatura ambiente durante 45 minutos para que pierdan el frío residual y alcancen el punto óptimo de inflado antes de aplicar el barniz de huevo e introducirlos directamente al horno precalentado.

Croissants de masa hojaldre Canva

Acompañamientos del croissant:

Café de especialidad de tueste medio extraído en métodos de filtro o espresso.

Té Earl Grey con aceites esenciales de bergamota.

Mermeladas artesanales de frutos rojos ácidos (frambuesa, grosella o mora).

Compota de naranja amarga.

Estos croissants de masa hojaldre no sirven solo para disfrutarse con café; son el testimonio de la precisión técnica, un equilibrio milimétrico entre la ligereza aérea de su interior y el crujido sutil y hojaldrado de sus capas exteriores que se deshacen al primer bocado.