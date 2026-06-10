Prepara esta receta de machaca con huevo al estilo norteño, ¡el sabor del desierto en un plato! Se trata de uno de los desayunos con huevo más tradicionales y uno de los tesoros culinarios consentidos de la República Mexicana.

En las áridas llanuras y serranías de estados como Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, la cocina evolucionó no a partir de la abundancia de vegetales frescos del sur, sino de la necesidad de conservar los alimentos y maximizar la energía para las largas jornadas de trabajo en el campo.

De este contexto nace la machaca con huevo, el pilar indiscutible de los desayunos norteños. La machaca no es simplemente carne deshebrada; es el resultado de un método ancestral de conservación donde cortes de res se salan, se curan y se exponen al sol del desierto y al viento hasta perder casi la totalidad de su humedad, concentrando sus sabores de una manera potente.

Al combinarse con el huevo, el jitomate, la cebolla y el chile verde, esta carne seca se rehidrata parcialmente en la sartén, absorbiendo los jugos de los vegetales y creando una amalgama de texturas donde lo crujiente, lo suave y lo picante coexisten en perfecta armonía.

Preparar una machaca con huevo auténtica en casa es un viaje directo a las cocinas de humo y las mesas familiares del norte. Se trata de seguir pasos sencillos, ¡pero siempre respetando el orden de los factores en la sartén para evitar que se altere el resultado!

Receta de machaca con huevo Facebook Platos con amor

Receta de machaca con huevo al estilo norteño

Ingredientes:

100 g de machaca de res

4 huevos grandes

1 jitomate mediano

½ cebolla blanca mediana, finamente picada

2 chiles verdes (serrano o jalapeño) sin venas ni semillas si prefieres un picor moderado

2 cucharadas de manteca de cerdo pura

Sal y pimienta negra recién molida

Preparación:

Coloca tu sartén a fuego medio y añade las dos cucharadas de manteca de cerdo. Deja que se derrita por completo y cubra la superficie. Incorpora los 100 gramos de machaca de res seca, fríe la carne durante aproximadamente 1 a 2 minutos, moviendo constantemente con la espátula. Cuidado con sobrepasarte; no buscamos quemarla, solo dorarla ligeramente. Agrega inmediatamente la cebolla blanca picada y el chile verde a la sartén con la carne. Sofríe durante 2 minutos hasta que la cebolla comience a ponerse translúcida y libere su dulzor. Posteriormente, incorpora el jitomate picado. Cocina el conjunto por otros 3 minutos a fuego medio-bajo. Mientras los vegetales se cocinan con la carne, rompe los 4 huevos en un tazón aparte. Añade una pizca muy ligera de sal y pimienta negra molida; bátelos ligeramente con un tenedor solo hasta que la yema y la clara se integren, sin llegar a incorporar demasiado aire ni espumar la mezcla. Vierte los huevos batidos directamente sobre la mezcla de machaca y vegetales en la sartén. Reduce el fuego a nivel bajo; con la espátula, realiza movimientos suaves y envolventes desde los bordes de la sartén hacia el centro. Apaga el fuego cuando el huevo se vea cocido, pero aún conserve un aspecto brillante y ligeramente húmedo. Sirve inmediatamente la machaca con huevo.

Receta de machaca con huevo Facebook Platos con amor

Acompañamientos perfectos para la machaca:

Tortillas de harina de trigo para hacer "taquitos" de machaca

Salsa de chiles chiltepines

Frijoles refritos, preferentemente de la variedad pinto o mayocoba (frijol peruano); se les puede añadir un toque de queso asadero o chorizo para convertirlos en "frijoles maneados"

o (frijol peruano); se les puede añadir un toque de queso asadero o chorizo para convertirlos en "frijoles maneados" Café de olla o café negro fuerte

Receta de machaca con huevo Facebook Platos con amor

Otros platillos con machaca:

Machaca en caldillo (o con papas): una preparación muy común en Chihuahua y Sonora para la hora de la comida, la carne seca se guisa con cebolla, ajo, chile verde y cubos de papa, para luego inundarse en un caldo ligero a base de jitomate o agua.

Machaca de pescado o mariscos: se guisa exactamente de la misma manera, con verduras y especias, ofreciendo una alternativa marina deliciosa.

Percherones y burritos: la machaca con huevo (o con papa) es el relleno por excelencia de las famosas tortillas de agua, creando los icónicos burritos que sirven de almuerzo portátil.

La machaca con huevo al estilo norteño es un plato que despierta los sentidos y rinde homenaje al fuego y al hierro. Toda una delicia jugosa, pero con carácter.