Procesan a mujeres señaladas de despojo en casa de colonia Del Valle, CDMX

Luego de darse a conocer el caso de la presunta ocupación ilegal de una vivienda en la colonia Del Valle, un juez de control determinó vincular a proceso a Virginia "N" y Diana "N", señaladas por su probable participación en el delito de despojo agravado de un inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero 18, en la alcaldía Benito Juárez. La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que ambas continúen enfrentando el proceso penal, mientras la investigación sigue su curso, dieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual la parte acusadora aportará datos de prueba adicionales para buscar una sentencia condenatoria. Este plazo podría extenderse hasta seis meses.

Las autoridades ministeriales continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos para castigar a los responsables Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

La audiencia, que había iniciado el pasado jueves, se reanudó este lunes a las 10:00 horas para el desahogo de pruebas que sustentan la acusación. Al concluir la diligencia en los juzgados de la colonia Doctores, la defensa de la víctima, encabezada por el abogado Luis Jiménez Benítez, confirmó que la medida cautelar de prisión preventiva justificada permanecerá vigente para ambas imputadas.

Durante el proceso, la defensa legal de la víctima señaló que las acusadas no presentaron pruebas documentales o elementos que acreditaran la propiedad del domicilio en disputa, limitándose a argumentar su inocencia bajo cuestiones de índole civil y asegurando que no habían cometido delito alguno.

Se han documentado al menos 50 casos con un modus operandi similar, en las colonias de la Benito Juárez Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Respecto a la condición física de la imputada Virginia, se reportó un cambio notable respecto a comparecencias previas, observándose que ingresó a la sala por su propio pie, sin el uso de silla de ruedas. “No se presentó en silla de ruedas, entró por su propio pie y de hecho traía hasta un look diferente”, dijo el abogado.

La Fedapur también deberá investigar un allanamiento ocurrido el 2 de junio, cuando otra persona ingresó al terreno Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Las dos mujeres fueron detenidas por agentes de la Policía de Investigación en la colonia Doctores y posteriormente trasladadas al penal femenil de Santa Martha Acatitla. Datos señalan que Virginia "N" al parecer es integrante de una red dedicada al despojo de viviendas en varias colonias de clase media.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 21 de julio la propietaria recibió alertas de las cámaras de seguridad de su casa y descubrió que había personas dentro del inmueble sin su autorización. A partir de la denuncia, la Fiscalía inició las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

El Ministerio Público reunió entrevistas de la dueña y de nueve testigos, revisó videos de vigilancia, realizó inspecciones en el lugar y obtuvo distintos peritajes, entre ellos uno en materia de cerrajería. Con esos datos solicitó las órdenes de aprehensión que después fueron cumplimentadas.

La vivienda permanece asegurada desde el 25 de julio para evitar que la situación se agravara, medida que fue ratificada por un juez de control tres días después.

La Fiscalía capitalina informó que este expediente forma parte de una investigación más amplia sobre posibles casos de despojo en la colonia Del Valle. Tan solo este año se han abierto 30 carpetas relacionadas con este delito y un grupo especializado revisa si existe un mismo modo de operar o posibles vínculos entre los distintos casos, además de determinar si hay más personas involucradas.