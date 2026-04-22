Guía Michelin 2026: Cuándo se anuncian nuevos restaurantes con estrella en México

¡Llegó la Guía Michelin 2026! ¿Cuándo será la ceremonia en México? Tras su histórico debut en tierras aztecas, la expectativa por la edición de este año ha alcanzado niveles de ebullición en el mundo de la gastronomía.

No se trata solo de una lista de restaurantes; es el reconocimiento al sudor, la técnica y la pasión de miles de cocineros que buscan colocar el nombre de México en el firmamento culinario internacional.

Para los amantes de la buena mesa y los entusiastas de la alta cocina, no hay evento en el calendario que genere más mariposas en el estómago (y hambre de la buena) que la revelación de la Guía Michelin.

Y ha dejado de ser un "club privado" europeo para convertirse en un mapa vibrante de la diversidad mexicana cada año. La ceremonia de este año promete ser un espectáculo que combine el rigor francés con la calidez y el color de nuestra cultura.

Si quieres saber si tu restaurante favorito en México mantendrá su brillo, o si nuevas joyas se unirán al listado, te contamos todo lo que sabemos sobre la Ceremonia de la Guía Michelin 2026.

Ceremonia Guía Michelin 2026 en México Michelin

¿Cuándo será la ceremonia de la Guía Michelin México 2026?

De acuerdo con los anuncios oficiales, la ceremonia de selección de la Guía Michelin México 2026 está programada para el 20 de mayo de 2026.

El evento no es solo una entrega de placas; es una transmisión global que posiciona a las ciudades sedes en el radar de viajeros de todo el mundo que buscan experiencias auténticas y de alta calidad.

¿En dónde será la ceremonia de la Guía Michelin 2026?

Una de las grandes novedades para este ciclo es la rotación de la sede. Así que para 2026, la ceremonia de la Guia Michelin 2026 se llevará a cabo en el estado de Jalisco, con el interés en llevar la gala a regiones que representen la vanguardia y la tradición.

Ceremonia Guía Michelin 2026 en México Canva

¿Qué cambios habrá en la Guía Michelin 2026?

La Guía Michelin 2026 en México tendrá algunos cambios significativos, empezando por una expansión en los destinos que la conforman, incluyendo:

Monterrey y Nuevo León: la cultura del fuego y la carne está evolucionando hacia una cocina de autor sofisticada que ya ha captado la atención del neumático más famoso del mundo.

la cultura del fuego y la carne está evolucionando hacia una cocina de autor sofisticada que ya ha captado la atención del neumático más famoso del mundo. Oaxaca: considerada por muchos como la capital espiritual de la comida mexicana, su integración formal completa a la guía era uno de los reclamos más constantes de la crítica.

Baja California: más allá de los viñedos, la frescura del Mar de Cortés y el Pacífico sigue dictando cátedra de lo que significa la "cocina de producto".

Yucatán y Quintana Roo: la herencia maya fusionada con el lujo internacional de la Riviera Maya presenta un ecosistema perfecto para las Estrellas Michelin.

¿Cuáles son los criterios para ser incluido en la Guía Michelin 2026?

Calidad de los ingredientes

Dominio de la técnica culinaria

Armonía de los sabores

Personalidad del chef expresada en el plato

Consistencia entre las visitas de los inspectores

Ceremonia Guía Michelin 2026 en México Michelin

¿Cómo fue la ceremonia de la Guía Michelin 2025?

La ceremonia del 2025 fue un despliegue de orgullo nacional; a diferencia de las galas en Europa, la versión mexicana tuvo un toque de calidez y algarabía único. Los inspectores Michelin destacaron que la cocina en México tiene una profundidad técnica que rivaliza con cualquier otra, pero con un ingrediente secreto: la trazabilidad del producto.

En 2025, establecimientos como Pujol y Quintonil mantuvieron su estatus como los grandes referentes, pero la verdadera sorpresa fue la descentralización de los premios.

Restaurantes en el Valle de Guadalupe y Quintana Roo demostraron que la descentralización culinaria es real. Las estrellas no solo premiaron el sabor, sino la personalidad del chef plasmada en el plato, un criterio fundamental para Michelin.

México también se posicionó como un líder en gastronomía responsable con la entrega de las Estrellas Verdes, demostrando que es posible hacer alta cocina respetando los ciclos de la tierra y apoyando a las comunidades locales.

La ceremonia de la Guía Michelin 2026 no es solo una entrega de premios; es la confirmación de que México es una potencia cultural y gastronómica imparable.