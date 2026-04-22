Sencillo yakimeshi con pollo para aprovechar las sobras de arroz

El arroz blanco es una de las guarniciones más clásicas, pues combina con todo. Pero si cocinaste mucho y ya te aburriste de comerlo solo, conviértelo en un yakimeshi de pollo al estilo japonés, una receta fácil, rápida y deliciosa para la cena.

La cocina de aprovechamiento ha cobrado relevancia por la tendencia zero waste, que busca reducir el desperdicio de alimentos. Sin embargo, ha estado presente desde la antigüedad en un sinfín de platillos, como el yakimeshi.

Su nombre significa “arroz frito” en japonés y consiste, básicamente, en arroz del día anterior salteado con verduras, alguna proteína, huevo y salsa de soya. Con el tiempo, se ha convertido en uno de los platillos más populares de la cocina de Japón en el exterior.

Curiosamente, su origen no es cien por ciento japonés, pues es una adaptación del arroz frito chino (chǎofàn), que evolucionó gracias a los ingredientes y técnicas locales. Justo, una de las diferencias, es que usa arroz de grano corto, en lugar del de grano largo de la versión china.

Además de aprovechar las sobras, usar arroz frío ayuda a lograr la textura ideal de este plato, pues los granos quedan sueltos, en lugar de apelmazados. Si eres fan del yakimeshi de los restaurantes japoneses, prepara esta versión con pollo en casa.

El yakimeshi es una gran opción para aprovechar las sobras de arroz Canva

¿Cómo hacer yakimeshi casero de pollo?

Ingredientes:

2 tazas de arroz blanco cocido del día anterior

1 pechuga de pollo, sin hueso, cortada en cubos

2 huevos, ligeramente batidos

1 zanahoria picada en cubitos

½ taza de chícharos

2 cucharadas de cebollín picado

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de aceite de ajonjolí

4 cucharadas de aceite vegetal

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de jengibre rallado

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En un wok o sartén amplia, calienta 2 cucharadas de aceite vegetal a fuego medio. Coloca los cubos de pollo en un tazón y salpimiéntalos. Cocina el pollo en la sartén hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Pasa el pollo a un plato y reserva. En la misma sartén, agrega el resto del aceite vegetal y calienta. Agrega el ajo y el jengibre y sofríe por un par de minutos hasta que desprendan su aroma. Incorpora los vegetales y cocina hasta que estén suaves, pero firmes. Añade el pollo y mezcla para integrar. Forma un huevo al centro de la sartén, haciendo los ingredientes hacia los bordes. Vierte los huevos batidos en el hueco y revuelve. Cuando estén casi cuajados por completo, añade el arroz frío y mezcla. Incorpora el resto de los ingredientes y mezcla para integrar todo. Adereza con la salsa de soya y el aceite de ajonjolí; revuelve y rectifica la sazón. Apaga el fuego y termina con el cebollín para un toque fresco y aromático. Sirve tu yakimeshi como un plato completo o como una guarnición para tus proteínas.

Aunque sus raíces son chinas, el yakimeshi es un clásico de la cocina japonesa Canva

Si prefieres una versión vegetariana del yakimeshi, puedes sustituir el pollo por una mezcla de vegetales, como calabacita, pimiento y brócoli. Saltea junto con la zanahoria y los chícharos, antes de continuar con el proceso.

Una de las ventajas del yakimeshi, es que se puede preparar prácticamente con cualquier proteína. Para los amantes de la carne, puedes usar un filete de res, arrachera o lomo de cerdo; si prefieres algo marino, los camarones le van perfecto.

Transforma el arroz blanco en una comida completa con esta receta de yakimeshi al estilo japonés: fácil, rápido y muy llenador.