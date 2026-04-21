Tradicionales albóndigas al chipotle, con la sazón de mamá

Uno de los platos más tradicionales de la cocina mexicana son las albóndigas. Ya sea que te gusten con huevo al interior o sin este, el secreto está en la salsa: ligeramente picante, pero deliciosa. Sigue esta receta y prepara las mejores albóndigas al chipotle.

Las albóndigas son, básicamente, una bola de algún ingrediente molido o desmenuzado, generalmente carne de res, pero también puede ser pollo, cerdo, pescado e incluso legumbres o vegetales, mezclados con huevo, pan y especias.

Aunque son muy populares en México, donde se cocinan en algún caldillo, están presentes en muchas cocinas del mundo. De hecho, el término “albóndiga” proviene del árabe al-bunduqa, que significa “la bola”, lo que hace referencia directa a su forma.

Su origen se remonta a la antigüedad, con registros de recetas similares en la Roma imperial. Sin embargo, fueron los árabes quienes las llevaron hacia la península ibérica durante la Edad Media.

Con la llegada de los españoles a América, también lo hicieron las albóndigas, usando ingredientes locales. De ahí que una de las versiones más emblemáticas de nuestra cocina, lleve picante. Aquí la receta de albóndigas al chipotle.

En el mundo existen muchas recetas de albóndigas Canva

¿Cómo hacer albóndigas al chipotle?

Ingredientes para las albóndigas:

500 gramos de carne molida de res o una mezcla de res y cerdo

¼ de taza de arroz crudo

1 huevo

2 cucharadas de cebolla finamente picada

Sal y pimienta al gusto

Ingredientes para la salsa de chipotle:

4 jitomates maduros

¼ de cebolla blanca en trozo

2 dientes de ajo

1 a 3 chiles chipotles adobados (al gusto)

2 tazas de caldo de pollo

1 cucharada de aceite vegetal

Sal al gusto

Preparación:

Coloca los jitomates junto con la cebolla y el ajo, en una ollita y cúbrelos con agua. Lleva al fuego y deja hervir a fuego medio-bajo, hasta que los jitomates cambien de color y comience a desprenderse la piel. Coloca los jitomates en la licuadora junto con el ajo, la cebolla, los chiles chipotles y una taza de caldo de pollo. Licúa hasta tener una salsa homogénea. En una cacerola, calienta el aceite y vierte la salsa. Sazona y deja hervir. Reduce a fuego medio y cocina durante 5 minutos mientras haces las albóndigas. En un recipiente amplio, coloca la carne molida. Agrega el arroz, cebolla, huevo y sazona con un poco de sal y pimienta. Mezcla hasta formar una masa compacta. Es importante no sobre mezclar, porque si no, la grasa se deshace y quedan muy apelmazadas. Toma pequeñas porciones de carne y forma bolitas con tus manos. Hazlas del tamaño que desees, sin que sean exageradamente grandes. Eso sí, cuida que sean del mismo tamaño para una cocción uniforme. Añade el resto del caldo a la salsa, deja que vuelva a hervir e incorpora las albóndigas con cuidado de no desbaratarlas. Cocina a fuego medio de 25 a 30 minutos, hasta que las albóndigas estén bien cocidas y el arroz esté suave. Sirve tus albóndigas al chipotle acompañadas de arroz blanco y frijoles de la olla, la mejor combinación.

Las albóndigas deben tener el mismo tamaño para que se cocinen de forma homogénea Canva

Aunque parezca raro agregar arroz crudo a la mezcla de las albóndigas, en realidad es un truco de las abuelitas que no solo hace rendir más la carne, también tiene un papel aglutinante y ayuda a tener albóndigas jugosas.

Al cocinarse en el interior, el arroz absorbe líquido de la salsa y se expande. Esto hace que las albóndigas queden más suaves, esponjosas y jugosas, evitando que se vuelvan densas o se resequen.

Si eres team huevito cocido, antes de preparar las albóndigas pon a cocer unos huevos y déjalos enfriar. Pélalos y córtalos en cuartos o sextos, según desees.

Toma una porción de carne, forma una tortita y coloca un trozo de huevo al centro; cúbrelo con la carne formando las bolitas. Cocina las albóndigas como lo harías sin huevo.

Las albóndigas al chipotle son uno de los platos más reconfortantes de la cocina mexicana, pues nos recuerdan a la sazón de mamá. Esta receta queda casi idéntica.