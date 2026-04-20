Carlota de manzana: el postre cremoso y sin horno que conquistará tu mesa

Si eres fanático de los postres que no requieren pasar horas frente al horno, la carlota es, sin duda, la reina de tu cocina. Aunque la versión de limón es la más conocida en los hogares mexicanos, añadirle fruta cocida le da un toque mucho más elegante, ideal para cualquier reunión.

La carlota tiene sus raíces en la alta cocina europea, pero en México la hemos adoptado y transformado utilizando ingredientes accesibles como las galletas de vainilla y la mezcla de tres leches. En esta ocasión, la manzana aporta una acidez sutil y una textura suave que, al combinarse con la cremosidad del queso, crea un equilibrio perfecto.

La carlota de limón es la más famosa, pero se puede realizar con diversas frutas Canva

Para esos días donde buscas consentir a la familia con algo dulce pero fresco, esta carlota de manzana se convertirá en tu receta favorita. Solo requiere paciencia para el refrigerado, pues ahí es donde ocurre la magia de la integración de sabores.

¿Cómo hacer carlota de manzana caramelizada?

Ingredientes para las manzanas:

3 manzanas medianas (Gala o Granny Smith), peladas y en cubitos

2 cucharadas de mantequilla

1/2 taza de azúcar mascabado

1 cucharadita de canela en polvo

Ingredientes para la crema y base:

1 lata (380g) de leche condensada

1 lata (360ml) de leche evaporada

1 barra (190g) de queso crema a temperatura ambiente

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 paquetes de galletas sabor vainilla (tipo María)

Jugo de cuatro limones

En el mundo hay más de 7 mil variedades de manzana Canva

Preparación:

1. Carameliza la fruta: En una sartén a fuego medio, derrite la mantequilla y agrega los cubitos de manzana. Espolvorea el azúcar mascabado y la canela. Cocina por unos 5 a 8 minutos, moviendo ocasionalmente, hasta que las manzanas estén suaves y bañadas en un almíbar espeso. Retira del fuego y deja enfriar por completo.

2. Prepara la mezcla cremosa: En la licuadora, vierte la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema y la esencia de vainilla. Procesa hasta obtener una crema homogénea y sin grumos. Luego ve agregando el limón sin dejar de licuar. Te recomendamos ir probando la mezcla hasta que tengas el equilibrio perfecto.

3. Armado del postre: En un refractario de vidrio, coloca una capa delgada de la crema en el fondo. Acomoda una cama de galletas cubriendo toda la superficie.

4. Capa sobre capa: Vierte una porción de la crema sobre las galletas y distribuye una parte de las manzanas caramelizadas. Repite el proceso (galletas, crema, manzanas) hasta agotar los ingredientes. Asegúrate de que la última capa sea de crema.

5. Decoración y reposo: Puedes decorar la parte superior con el resto de las manzanas o galletas trituradas. Cubre con papel film y refrigera por un mínimo de 4 horas (lo ideal es dejarlo toda la noche para que la galleta absorba la humedad y suavice).

Si buscas un toque extra, puedes añadir nuez picada entre las capas para darle un contraste crujiente. Esta carlota de manzana es la prueba de que no se necesita ser un experto repostero para crear un postre perfecto.