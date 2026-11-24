Si te identificas con el Grinch y también te quieres robar la Navidad, no puedes dejar de probar el menú especial inspirado en este personaje que lanzó McDonald’s. Descubre qué incluye, cuándo puedes encontrarlo y el costo para que no te quedes sin él.

El Grinch se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de la temporada navideña. Visto por algunos como un anti Santa Claus, esta ser verde y peluda fue creada por el escritor e ilustrador estadounidense Dr. Seuss.

Fue en 1957 cuando vio la luz por primera vez en el libro “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!”, como una criatura malhumorada que detesta las celebraciones navideñas por considerarlas ruidosas y materialistas.

Sin embargo, para muchas personas el Grinch no es un personaje negativo, sino que nos ayuda a ver el verdadero significado de la Navidad: la convivencia, la generosidad y el cariño.

Esto, combinado con la estrategia de marketing que creció tras la versión live action de Jim Carrey, lo ha convertido en un ícono de la temporada. Por eso, cada año lo vemos en suéteres, tazas, pantuflas y una infinidad de objetos, además de colaboraciones.

McDonald’s es un ejemplo, pues en los últimos años ha sacado cajitas felices y platillos especiales. Este año le tocó a México y, a partir de este jueves 24 de noviembre, estará disponible un menú inspirado en el Grinch, con todo y sorpresa.

¿Qué incluye el menú de El Grinch en McDonald’s?

El menú de McDonald’s inspirado en el Grinch incluye una Big Mac BLT (con tocino), unas papas a la francesa con sazonador especial Grinch, una bebida hecha con Sprite de uva verde, un aderezo cremoso de jalapeño en un vaso tematizado y unos calcetines edición especial de este personaje peludo.

El elemento más preciado son los calcetines que vienen en diferentes diseños y colores, por lo que puedes armar tu colección… solo que deberás confiar en tu suerte, pues vienen en un empaque sellado que impide ver el contenido.

Asimismo, puedes hacer algunos ajustes a tu menú, como cambiar la bebida de temporada por tu refresco favorito y personalizar tu hamburguesa según tus gustos.

Si prefieres solo probar las papas con sazonador o la bebida, están disponibles por separado, lo mismo que el aderezo. Finalmente, está la opción de pedir unas papas preparadas con tocino y la salsa cremosa de jalapeño si no tienes mucha hambre para un menú completo.

El menú del Grinch incluye unas calcetas coleccionables Cortesía McDonald's

¿Cuánto cuesta el menú del Grinch en McDonald’s?

El menú del Grinch de McDonald’s tiene un costo de 249 pesos, al menos que decidas sumar más ingredientes a la hamburguesa, en ese caso, se aumentará el extra a tu ticket.

Si quieres probar los productos por separado, las papas con sazonador están en 55 pesos, la bebida de uva verde en 49 pesos, el dip en 39 pesos y las papas con tocino y aderezo cremoso en 65 pesos. Solo toma en cuenta que las calcetas no se venden por separado.

Esta colaboración con el Grinch estará disponible a través de la app de McDonald’s, directo en restaurantes y en plataformas de delivery. Pero si las pides a través de estas últimas, el costo podría no ser el mismo.

McDonald’s sorprende con un helado de temporada

Para vivir la Navidad al máximo esta cadena de comida rápida no solo lanzó un menú del Grinch, también una colaboración con el osito Bimbo con un McFlurry especial con compota de manzana y bimbuñuelos con canela.

No importa si odias la Navidad o la amas, este menú del Grinch es perfecto para toda la familia. Corre por él para que note quedes sin completar tu colección de calcetines.