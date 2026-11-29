En la gastronomía de Jalisco convergen la cocina tradicional, que vive en sus mercados, comida callejera y cocineras tradicionales, y la alta cocina, que lleva los ingredientes, técnicas y sabores del estado a nuevas experiencias.

Pero lejos de ser opuestas, ambas expresiones se complementan. Un claro ejemplo es Xokol, del chef Oscar Segundo, que este año ganó su primera estrella Michelin.

Este proyecto busca honrar y preservar el maíz, especialmente criollo, y permitir que más gente conozca y tenga acceso a estas semillas para reactivar su consumo y producción. ¿Cómo llega el maíz a la alta cocina?

Para el chef Segundo, para lograrlo lo primero fue dignificar al campesino, que es una de las figuras más importantes dentro de la cadena alimenticia, pues sin ellos no existiría el alimento ni los restaurantes.

Esto es importante porque al final, tanto la alta cocina como la gastronomía tradicional, vienen de la misma raíz; vienen de los ingredientes y los ingredientes vienen del campo. Gracias a ellos Jalisco puede competir con los grandes destinos gastronómicos.

Como explica el chef de Xokol, no todo se basa en lujo. La alta cocina debe partir del alimento, la técnica; en México debemos entender que no necesitamos tener trufa para que sea buena cocina.

“Tenemos grandes ingredientes, una temporada de hongos increíble, frutas. No necesitamos siempre wagyu, tenemos guajolote, especies increíbles del mar. Necesitamos aprender a darle el valor a nuestros ingredientes y que la cocina no sólo es una persona de traje atendiendo, parte de buenos ingredientes y técnicas. Esto hace que la cocina mexicana esté al de cualquier cocina”, señala Segundo.

Xokol busca enaltecer y preservar el maíz criollo Cortesía Xokol-María Laura Castro

Jalisco, una potencia gastronómica en ascenso

Hoy Jalisco se ha consolidado como un referente gastronómico internacional, algo que no llegó por casualidad. El estado tiene tradición culinaria con identidad propia que no solo se manifiesta con los chefs de restaurantes con estrella Michelin, sino con sus cocineras tradicionales.

Un claro ejemplo es Rosaura Frías, conocida cariñosamente como doña Rosy, quien forma parte del proyecto Mujeres del Valle, en la región de Ahualulco de Mercado, un colectivo de cocineras que busca preservar la gastronomía ancestral mediante la cocina de humo y leña.

A través de talleres y comidas privadas en su cocina abierta, esta cocinera acerca los sabores tradicionales de la región a los visitantes: nopalitos enchilados, huevos en hoja santa, gorditas y una variedad de moles, son solo un ejemplo de lo que ofrece.

Las cocineras tradicionales crearon la base para quienes hoy están mostrando otra versión de la cocina jalisciense, tal es el caso de Francisco Ruano, chef ejecutivo de Alcalde, restaurante con una estrella Michelin y posicionado en el lugar 55 entre los cien mejores restaurantes del mundo en 2026.

Para Ruano, en parte, lo que ha permitido este crecimiento y proyección de Jalisco como destino gastronómico es que “los restaurantes están perdiendo el miedo a la tradición y nuestros productos, lo que crea un punto de interés para el viajero gastronómico. Ya no solo la identidad está en las calles y en los mercados, también en las mesas y en los restaurantes”.

Y no porque los restaurantes validen la gastronomía y las tradiciones, sino porque “cuando entran a la conversación, enriquecen”, explica.

Pero a la experiencia de chefs como Paco Ruano y Oscar Segundo, y a los conocimientos de las cocineras tradicionales como doña Rosy, se suman nuevas generaciones de cocineros que refrescan la forma de ver la gastronomía de Jalisco.

Alcalde forma parte de los cien mejores restaurantes del mundo en 2026 Cortesía Alcalde-María Laura Castro

Iván Gamboa, de Elei Hi-Fi, un concepto inspirado en los listening bars japoneses donde se combina un menú degustación de inspiración asiática, es la prueba.

Pensado como un espacio íntimo, tranquilo, con pocos comensales, busca romper un poco con la idea que se tiene de los restaurantes de alta cocina y permitir a la gente soltarse, enfocándose en la hospitalidad.

Estos proyectos vienen de chefs que fueron inspirados por las generaciones anteriores, pero que se han nutrido con experiencias en el extranjero y otros lugares fuera de Guadalajara. Así han nacido estos espacios que rompen con lo tradicional.

Como explica Gamboa, su deseo es que “mi cocina sea recordada como alguien que nunca le tuvo miedo a ser distinto y a exponerse, a estar dispuesto a lo que sea meramente por dejar un mensaje”.

Esto se demuestra en la multiculturalidad de la comida en Elei. A través de su menú degustación, Iván cuenta pedacitos de su vida y sus viajes, que influyeron en su forma de cocinar.