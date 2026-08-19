Esponjosos hot cakes de elote, un desayuno con sabor a pastel

Si tu postre favorito es el pastel de elote, transfórmalo en un delicioso desayuno con estos esponjosos hot cakes de elote. Acompáñalos con leche condensada, cajeta o disfrútalos solos, calmarán tu antojo de dulce por la mañana.

El maíz ha estado presente en la alimentación de los mexicanos desde tiempos prehispánicos. De hecho, existen más de 60 razas nativas y cientos de preparaciones para disfrutarlo, pues puede comerse tanto seco como fresco.

El elote es la versión tierna del maíz, muy popular como snack e ingrediente de recetas saladas, pero también, por su sabor dulce, protagoniza postres. Uno de los más emblemáticos es el pastel de elote.

Este se prepara, básicamente, moliendo granos de elote y mezclándolos con huevo, leche, mantequilla, azúcar, canela y vainilla. La adición de harina es opcional, según qué tan esponjoso lo queramos.

Si te gusta tanto el pastel de elote, que podrías desayunarlo, mejor transfórmalo en unos hot cakes esponjosos. Son más fáciles de hacer y te olvidas del horno.

El maíz forma parte de la gastronomía de México desde la época prehispánica Canva

¿Cómo hacer hot cakes de elote?

Ingredientes:

1 taza de granos de elote enlatados, escurridos

1 taza de harina de trigo

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de canela molida

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 huevo

¾ de taza de leche

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 pizca de sal

Mantequilla para cocinar los hot cakes

Preparación:

Licua los granos de elote bien escurridos, junto con la leche, el huevo y la vainilla hasta tener una mezcla uniforme. Para un toque rústico, deja pequeños tropiezos de granos de elote. En un recipiente amplio, mezcla la harina con el azúcar, la canela, la sal y el polvo para hornear. Agrega la mezcla de elote y revuelve suavemente con ayuda de un batidor de globo para integrar completamente. Tip: no batas demasiado para que consigas una textura más suave en tus hot cakes. Deja reposar la mezcla por 10 minutos para que espese y los hot cakes mantengan su forma al cocinarlos. Calienta un sartén antiadherente a fuego medio-bajo y añade una pequeña cantidad de mantequilla. Vierte aproximadamente ¼ de taza de mezcla por cada hot cake. Cocina hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes comiencen a verse firmes. Voltea cuidadosamente y cocina el otro lado hasta que esté dorado. Continúa hasta terminar con toda la masa. Tip: para que la masa se cocine pareja, evita subir demasiado el fuego o corres el riesgo de que queden partes crudas. Sirve los hot cakes de elote calientes, acompañados de un poco de mantequilla y leche condensada, cajeta o un poco de crema batida.

Para un sabor más intenso a pastel de elote, utiliza elote natural sin cocer, recién desgranado. También puedes precocerlo, solo escúrrelo muy bien para evitar tener exceso de líquido en tu mezcla.

Con esta receta de hot cakes de elote, podrás desayunar este delicioso postre cuando se te antoje, sin tener que prender el horno ni complicarte.