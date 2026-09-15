Cómo preparar un pecan crunch latte en casa: la bebida de otoño de Starbucks

¿Se te antojó la bebida de otoño de Starbucks? Te contamos cómo preparar un pecan crunch latte en casa con esta sencilla receta que puedes guardar para todo el año y no solo en esta estación.

Entre las creaciones de edición limitada que han cautivado a los aficionados al café y a la cadena de la sirena, las combinaciones con nuez pecana (pecan) destacan por ofrecer un perfil tostado, dulce y ahumado que evoca la repostería clásica otoñal.

A diferencia de las tradicionales bebidas especiadas a base de calabaza, la línea otoñal que la cadena de cafeterías sacó pone el foco en el sabor terroso de la nuez pecana tostada, combinado con notas sutiles de azúcar moreno y la cremosa fluidez de la leche.

Recrea esta bebida de forma artesanal en tu casa, sigue el paso a paso a continuación y goza de un pecan crunch latte como lo preparan en Starbucks, ¡el sabor es igual!

Receta de pecan crunch latte (tipo Starbucks) Canva

Receta de pecan crunch latte (tipo Starbucks)

Ingredientes:

Para el jarabe casero:

1/2 taza de agua

1/2 taza de azúcar moreno (o azúcar mascabado)

1/2 taza de nueces pacanas tostadas y picadas

1/2 cucharadita de extracto puro de vainilla

Una pizca de sal marina

Para el topping:

2 cucharadas de nueces pecanas finamente picadas

1 cucharada de azúcar moreno o turbinado (azúcar de caña con grano grueso)

1/8 de cucharadita de canela en polvo

Para la base:

2 shots de espresso concentrado (o 1/2 taza de café robusto preparado en cafetera italiana/prensa francesa)

1 taza de leche

2 cucharadas de jarabe de nuez pacana casero

Hielo al gusto (para versión fría)

Preparación:

En una olla pequeña a fuego medio, combina el agua, el azúcar moreno y las nueces pacanas picadas. Lleva a ebullición suave y reduce el fuego. Cocina a fuego lento durante 8 a 10 minutos para que las nueces infundan su sabor. Retira del fuego, incorpora la vainilla y la sal. Cuela la mezcla para retirar los sólidos de la nuez y conserva el sirope en un frasco de vidrio. Para preparar el topping, tuesta ligeramente las dos cucharadas de nueces picadas en una sartén a fuego bajo durante 2 minutos. Retira del fuego e inmediatamente mézclalas con el azúcar de grano grueso y la canela en un tazón pequeño. Reserva para el montaje final. Prepara los dos shots de espresso fresco o el café concentrado de tu elección. En la taza de servido, vierte 2 cucharadas del jarabe de nuez caliente sobre el café recién extraído y remueve bien para disolver y homogeneizar los sabores. Para la versión caliente, calienta la leche y espúmala con un batidor de mano hasta obtener una microespuma sedosa. Para la opción fría, llena un vaso alto con hielo, agrega la mezcla de café con jarabe y vierte la leche fría dejando espacio en la parte superior. Opcionalmente, prepara una espuma fría espumando leche de avena con un chorrito del sirope de nuez. Vierte la leche texturizada o la espuma fría sobre la base de café. Espolvorea generosamente la mezcla crujiente de nuez, azúcar y canela en la superficie y disfruta de tu pecan crunch latte.

Bebida de otoño en Starbucks Starbucks

¿Y el pumpkin spice latte?

Aunque el Pumpkin Spice Latte lideró el mercado otoñal de forma hegemónica desde principios de los años 2000, los hábitos de consumo de las nuevas generaciones de amantes del café demandan perfiles más complejos y menos empalagosos.

El auge de la nuez pecana, el maple y el caramelo salado responde a la búsqueda de notas tostadas y terrosas que maridan de forma más armónica con espresso.

Esta evolución refleja una maduración en el paladar del consumidor, que aprecia el contraste de texturas (como espumas frías y toppings crujientes) y prefiere otras opciones en el menú.

Receta de pecan crunch latte (tipo Starbucks) Canva

La arquitectura del pecan crunch latte añade contraste en cada sorbo, transformando una simple pausa para el café en una experiencia gastronómica completa. ¡Disfrútalo en casa!