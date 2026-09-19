Receta de arroz verde poblano

Si estás buscando una guarnición diferente para acompañar tu platillo fuerte, el arroz poblano puede convertirse en una opción deliciosa para llevar un toque de sabor mexicano a tu mesa.

Esta receta combina la textura del arroz con el sabor de los chiles poblanos, elote y un toque de cilantro, por lo que resulta ideal para acompañar diferentes tipos de carne o incluso disfrutarlo como parte de una comida completa.

Aunque puede parecer una receta complicada, preparar este arroz es mucho más sencillo de lo que imaginas.

¿Cuáles son los ingredientes del arroz a la poblana?

Ingredientes para preparar arroz poblano

1 taza de arroz

1 taza de arroz Agua, la necesaria

2 chiles poblanos

2 dientes de ajo

¼ de cebolla

¼ de taza de cilantro

Sal al gusto

Pimienta al gusto

¼ de barra de mantequilla

1 lata pequeña de elote o 1 elote desgranado

Caldo de pollo, el necesario

¿Cómo preparar arroz poblano?

Lava el arroz como acostumbras en casa, hasta que el agua salga más clara. Después, escúrrelo bien. Corta los chiles poblanos por la mitad y retira las venas, las semillas y el tallo. Coloca los chiles en la licuadora junto con los dos dientes de ajo, ¼ de cebolla, 1 ½ tazas de agua, el cilantro, sal y pimienta. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme. En una olla a fuego medio-bajo, agrega la mantequilla y deja que se derrita. Incorpora el arroz y revuelve durante unos minutos hasta que comience a dorarse ligeramente. Agrega los granos de elote y mezcla con el arroz. Añade la salsa de chile poblano que preparaste en la licuadora. Incorpora el caldo de pollo y mezcla suavemente. Tapa la olla y deja cocinar durante aproximadamente 10 a 15 minutos, o hasta que el arroz haya absorbido el líquido y esté completamente cocido.

¡Y listo! Tendrás un arroz poblano casero, cremoso y lleno de sabor, perfecto para servir como guarnición y darle un toque especial a tu comida.

Arroz verde poblano. Foto: Canva

¿Con qué se puede acompañar el arroz?

Si no sabes con qué combinar esta receta, el arroz en general puede acompañarse con diferentes tipos de carne, por lo que puedes servirlo junto con pollo, pescado o incluso un filete.

También puedes agregar verduras como complemento para darle mayor variedad al plato y conseguir una comida colorida y con diferentes sabores y texturas.

Arroz verde poblano. Foto: Canva

¿Cuáles son los nutrientes del chile poblano y arroz?

Además de su sabor, el chile poblano puede aportar diferentes nutrientes a la alimentación. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, este alimento contiene vitaminas A y C, además de antioxidantes.

Por su parte, el arroz aporta nutrientes como vitaminas del grupo B y vitamina E, así como minerales entre los que se encuentran calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo y zinc, de acuerdo con información de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Como parte de una alimentación equilibrada y en porciones adecuadas, este arroz con chile poblano puede ser una alternativa sencilla para darle variedad a tus comidas.

Arroz verde poblano. Foto: Canva

Si tienes antojo de una guarnición diferente, esta receta de arroz poblano puede ser una opción para preparar en casa y compartir con toda la familia.