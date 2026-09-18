Crujiente chicharrón de queso como el de las taquerías, perfecto para botanear

El chicharrón de queso es una de las joyas que esconden las taquerías de la Ciudad de México y otras partes del país. Solo o como base para una porción de bistec, pastor o suadero, es una verdadera delicia. Prepáralo en casa con esta receta.

Aunque en México usamos la palabra chicharrón para referirnos a la piel de cerdo oreada y frita, se han vuelto populares otras versiones como la de pavo, pescado y, por su puesto, queso. Estas reciben su nombre por la textura crujiente que recuerda a la versión original.

El chicharrón de queso no es otra cosa que queso rallado que se funde en la plancha o sartén hasta que pierde gran parte de su humedad, consiguiendo dorarse. Este suele servirse enrollado como entrada, aunque también puede envolver diferentes rellenos.

Su principal diferencia con el queso fundido es que no es cremoso, sino crujiente. Lograr esta textura sin que se queme o pegue puede resultar complicado, pero aquí te damos la receta y trucos para hacer un chicharrón de queso perfecto.

A diferencia del queso fundido, el chicharrón de queso queda crujiente Canva

¿Cómo hacer chicharrón de cerdo?

Ingredientes:

200 gramos de queso tipo manchego

Preparación:

Ralla el queso con un grosor medio; no combines diferentes tipos de rallado, pues podría no fundirse parejo y hacer que unas partes queden blandas y otras quemadas. Calienta una sartén o plancha antiadherente a fuego medio. Cuando esté caliente, forma un círculo o rectángulo con el queso rallado; cuida que la capa no sea muy gruesa y sea pareja, así se dorará de forma homogénea. No muevas el queso mientras se funde y tiene burbujas en la superficie. Espera a que tenga un tono dorado en la parte inferior para despegarlo cuidadosamente con una espátula. Si quieres enrollarlo o rellenarlo con algún ingrediente, este es el momento. Para enrollarlo, hazlo con ayuda de la espátula mientras esté caliente y flexible, pues cuando se enfría se endurece.

En caso de querer un chicharrón de queso más firme, dale la vuelta con cuidado para dorarlo del otro lado. Retira el chicharrón de queso del fuego y colócalo sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa y dejar que se seque completamente para que quede crujiente. Sirve caliente acompañado de pico de gallo, guacamole o solo, como entrada o botana, va muy bien en una carne asada.

La elección de queso es clave para un chicharrón de queso crujiente Canva

Trucos para que el chicharrón de queso quede crujiente

Evita agregar demasiado queso, una capa muy gruesa puede tardar más en secarse, por lo que quedará blando en lugar de crujiente.

Elige el queso correcto: debe fundir bien y tener suficiente grasa para que se logre una costra dorada. Las mejores opciones son el queso tipo Manchego, Chihuahua, asadero y Oaxaca.

Cocina a temperatura media, de esto depende lograr la textura deseada. El fuego alto puede hacer que se queme el queso y una muy baja que tarde mucho en dorarse, lo que lo dejará grasoso.

No muevas el chicharrón de queso antes de tiempo, primero debe formarse la costra inferior o se desarmará.

antes de tiempo, primero debe formarse la costra inferior o se desarmará. Si vas a trabajar el queso dándole forma cilíndrica, hazlo rápido, pues conforme se enfría se endurece.

Finalmente, evita tapar el queso o envolverlo en aluminio, el vapor hace que se ablande, por lo que no quedará crujiente.

Prueba esta sencilla receta de chicharrón de queso y no esperes a ir a la taquería para disfrutarlo.