¿Qué es el pastrami? Conoce por qué se volvió un clásico de la gastronomía

El pastrami es uno de los alimentos más conocidos dentro de la gastronomía internacional, especialmente en los sándwiches de estilo delicatessen. Su sabor intenso, su textura suave y su característico aroma ahumado lo han convertido en un ingrediente muy apreciado en diferentes países.

Aunque hoy en día es común encontrarlo en restaurantes y tiendas especializadas, su origen se remonta a antiguas técnicas de conservación de la carne que surgieron en Europa del Este.

Con el paso del tiempo, esta preparación llegó a Estados Unidos, donde ganó gran popularidad y se convirtió en parte importante de la cultura culinaria. Conoce qué es el pastrami, de qué está hecho, cuál es su origen y cómo se prepara.

¿De qué está hecho el pastrami?

El pastrami es un alimento que se prepara principalmente con carne roja, especialmente con el pecho de res. Este corte se utiliza con frecuencia porque tiene grasa y tejido que, después de una cocción lenta, ayudan a que la carne quede suave y jugosa.

El primer paso para elaborarlo es el curado en salmuera. En este proceso, la carne se coloca en una mezcla de agua, sal y otros ingredientes durante cierto tiempo. De esta forma se logra conservar la carne y al mismo tiempo darle más sabor.

Una vez que la carne ha pasado por el curado, se deja secar ligeramente y se cubre con diferentes especias. Entre las más comunes se encuentran la pimienta negra, el ajo y algunas hierbas aromáticas. Estas especias aportan sabor y ayudan a formar la capa exterior característica del pastrami.

Después de añadir las especias, la carne se somete al proceso de ahumado. Durante esta etapa se cocina lentamente mientras recibe humo de madera, lo que le da su aroma y sabor característicos.

Al finalizar el ahumado, el pastrami suele cocinarse al vapor antes de servirse. Este paso ayuda a que la carne quede más tierna y fácil de cortar en rebanadas delgadas.

Aunque la versión más conocida se hace con carne de res, con el tiempo han aparecido otras variantes elaboradas con pavo, cordero o cerdo. Estas versiones se adaptan a distintos gustos o preferencias alimentarias.

En algunos restaurantes actuales también se preparan versiones con mezclas de especias propias, lo que da como resultado sabores diferentes según el lugar.

Además de su sabor característico, el pastrami forma parte de una tradición culinaria muy antigua relacionada con la conservación de alimentos. Durante muchos años, antes de que existieran los refrigeradores, las personas utilizaban técnicas como el salado o el ahumado para evitar que la carne se echara a perder.

Con el paso del tiempo, esta preparación se extendió a diferentes regiones y terminó formando parte de diversas cocinas. En la actualidad, es uno de los productos más representativos de la comida de delicatessen y de la cocina judía en Estados Unidos, sobre todo en ciudades como Nueva York.

Origen del pastrami

El pastrami tiene sus raíces en Europa del Este, especialmente en Rumania, donde existe un platillo tradicional llamado “pastramă”. Esta preparación surgió como una forma de conservar carne utilizando sal, secado y especias.

El nombre “pastrami” proviene del término rumano “pastramă”, que a su vez se relaciona con el verbo “a păstra”, que significa guardar o conservar. Este origen del nombre refleja la función original del platillo, que era preservar la carne por más tiempo.

También se ha señalado que la técnica tiene relación con el término turco “pastırma”, que se refiere a una carne curada y prensada que se consume en distintas regiones del Medio Oriente.

El pastrami llegó a Estados Unidos durante el siglo XIX, cuando muchos inmigrantes judíos provenientes de Europa del Este se establecieron en ciudades como Nueva York. Estas comunidades llevaron consigo varias de sus tradiciones culinarias, entre ellas las recetas de carnes curadas.

Cuando estas recetas se adaptaron a los ingredientes disponibles en América, el pastrami empezó a prepararse principalmente con carne de res. En Europa, en cambio, era más común elaborarlo con carne de ganso.

Con el tiempo, el platillo se volvió muy popular en las delicatessen judías de Nueva York. Estos restaurantes comenzaron a vender sándwiches con grandes porciones de pastrami caliente, lo que ayudó a que el alimento se volviera famoso. Actualmente, muchas personas consideran al pastrami como uno de los alimentos más representativos de la cocina de Nueva York.

¿Qué es el pastrami? Canva

¿Cómo se come el pastrami?

La forma más conocida de comer pastrami es en sándwiches. En Estados Unidos existe un sándwich muy famoso llamado “pastrami on rye”, que consiste en rebanadas de pastrami caliente servidas en pan de centeno. Este tipo de sándwich suele acompañarse con mostaza, pepinillos u otros ingredientes sencillos que complementan el sabor fuerte de la carne.

La popularidad del pastrami se debe en gran parte a su sabor intenso. La combinación de especias, curado y ahumado da como resultado una carne con un aroma y gusto muy característicos.

Además de los sándwiches, el pastrami también puede utilizarse en otros platillos. Algunas personas lo agregan a ensaladas, platos calientes o diferentes preparaciones donde se busca aportar más sabor. En la cocina actual también puede encontrarse en hamburguesas, pizzas o recetas modernas inspiradas en la comida de delicatessen.

¿Qué es el pastrami? Canva

La historia, el sabor y la forma en que se prepara han convertido al pastrami en uno de los productos cárnicos más conocidos en el mundo. Desde sus orígenes en Europa del Este hasta su popularidad en los sándwiches de Nueva York, este alimento sigue siendo un ejemplo de cómo las tradiciones culinarias pueden viajar y adaptarse a nuevas culturas.