Diferencias entre camarón, gambas y langostinos: cómo distinguir estos mariscos

El camarón, las gambas y los langostinos son tres tipos de mariscos muy conocidos y utilizados en la cocina de muchos países. A primera vista pueden parecer prácticamente iguales, por lo que es común que muchas personas utilicen estos nombres como si se refirieran al mismo animal. No obstante, existen diferencias que permiten distinguirlos.

Los tres pertenecen al grupo de los crustáceos decápodos, animales que tienen diez patas y un cuerpo cubierto por un caparazón duro que protege sus órganos. Dentro de este mismo grupo también se encuentran otros animales marinos como los cangrejos y las langostas.

Aunque comparten varias características, camarones, gambas y langostinos no siempre pertenecen exactamente a las mismas especies y pueden diferenciarse por su tamaño, su forma y el lugar donde viven. Además, el uso de estos nombres cambia dependiendo del país o de la tradición culinaria.

Conocer estas diferencias puede ayudar a identificar mejor cada marisco y a elegir el más adecuado para diferentes platillos.

¿Qué son los camarones?

El término camarón se utiliza para referirse a varios tipos de crustáceos marinos o de agua dulce que forman parte del orden Decapoda. Estos animales se caracterizan por tener diez patas, un cuerpo dividido en segmentos y un caparazón duro que protege su cuerpo.

Una de las características más visibles del camarón es su cuerpo alargado y ligeramente curvado, que se divide en dos partes principales: el cefalotórax, donde se encuentran la cabeza y el tórax, y el abdomen, que termina en una cola con forma de abanico. Esta estructura les permite desplazarse rápidamente en el agua mediante movimientos del abdomen.

El tamaño del camarón puede variar según la especie. Algunos son bastante pequeños y miden solo unos centímetros, mientras que otros pueden superar los 10 centímetros de largo.

Muchas especies de camarón viven en mares, lagunas costeras o estuarios, es decir, zonas donde se mezclan el agua dulce y el agua salada. Esto explica por qué estos animales pueden encontrarse en diferentes regiones del mundo.

En la cocina, el camarón es uno de los mariscos más utilizados. Su carne suele ser suave y con un sabor ligeramente dulce, lo que permite prepararlo de distintas formas. En muchos países se emplea en recetas como ceviches, cócteles de mariscos, sopas y caldos, arroces, guisos o salteados.

Debido a su sabor y a su facilidad para cocinarse, el camarón es uno de los mariscos más consumidos en el mundo.

¿Qué son las gambas?

Las gambas también forman parte del grupo de los crustáceos decápodos y son muy parecidas a los camarones. Sin embargo, el término gamba se utiliza principalmente en algunos países de Europa para nombrar a ciertos mariscos comestibles.

Desde el punto de vista biológico, existen algunas diferencias en la estructura del cuerpo. Por ejemplo, las gambas suelen tener tres pares de patas con pequeñas pinzas, mientras que los camarones generalmente tienen dos pares.

También hay diferencias en la forma de sus branquias y en la manera en que se acomodan los segmentos del abdomen, lo que permite distinguirlos cuando se analizan con más detalle.

En cuanto al tamaño, las gambas suelen ser un poco más grandes que muchos camarones, aunque esto puede cambiar dependiendo de la especie y del lugar donde se encuentren.

En la gastronomía mediterránea, las gambas tienen un lugar importante. Algunas variedades son muy apreciadas por su sabor y se utilizan en diferentes recetas tradicionales, como gambas al ajillo, gambas a la plancha, paellas y arroces con mariscos.

En muchas de estas preparaciones se busca conservar el sabor natural del marisco, por lo que suelen cocinarse con pocos ingredientes. También es importante mencionar que en algunos países el nombre gamba se utiliza como sinónimo de camarón, lo que puede generar confusión entre ambos términos.

Diferencias entre camarón, gambas y langostinos Canva

¿Qué son los langostinos?

El langostino es otro tipo de crustáceo muy parecido al camarón y a la gamba. Muchas de sus especies pertenecen a la familia Penaeidae, un grupo de crustáceos que viven principalmente en el mar y que nadan cerca del fondo.

En su aspecto físico, el langostino tiene un cuerpo largo y delgado, con antenas largas, ojos visibles y un abdomen dividido en segmentos que termina en una cola en forma de abanico. En comparación con muchos camarones, los langostinos suelen ser más grandes.

Dependiendo de la especie, pueden medir entre 12 y 15 centímetros o incluso más. Algunas especies comerciales alcanzan tamaños mayores. Por ejemplo, ciertas gambas y langostinos de aguas profundas pueden medir entre 15 y 21 centímetros.

En la cocina, los langostinos son valorados por su carne firme y jugosa, que mantiene bien su forma durante la cocción. Por esta razón, se utilizan con frecuencia en preparaciones como langostinos a la parrilla, langostinos al horno, arroces con mariscos o pastas con mariscos. Su tamaño también permite que se sirvan enteros en muchos platillos, lo que ayuda a que tengan una presentación más llamativa.

Diferencias entre camarón, gambas y langostinos Canva

Principales diferencias entre camarón, gamba y langostino

Aunque estos tres mariscos son muy parecidos, existen algunas diferencias que permiten distinguirlos.

Tamaño:

Camarón: generalmente es más pequeño. Muchas especies miden entre 3 y 6 centímetros.

Gamba: Suele tener un tamaño intermedio, aunque algunas variedades pueden ser grandes.

Langostino: Por lo general, es más grande que los camarones comunes.

Estructura del cuerpo:

Las gambas tienen tres pares de patas con pinzas, mientras que los camarones suelen tener solo dos. Asimismo, la forma de las branquias y la posición de los segmentos del abdomen pueden variar entre ambos.

Lugar donde viven:

Algunas especies de camarón pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada. En cambio, muchas especies de langostinos viven principalmente en ambientes marinos.

Diferencias en el nombre según el país:

En algunos países, el término camarón se usa para nombrar a muchos crustáceos parecidos, mientras que en otras regiones se utilizan palabras como gamba o langostino para diferenciar tamaños o especies. Esto significa que el mismo marisco puede recibir nombres distintos dependiendo del contexto cultural o comercial.

Diferencias entre camarón, gambas y langostinos Canva

El camarón, la gamba y el langostino son crustáceos muy parecidos que pertenecen al mismo grupo de animales marinos. Aun así, presentan algunas diferencias en su tamaño, en ciertas características de su cuerpo y en la forma en que se utilizan en la cocina.

También es importante tener en cuenta que los nombres pueden cambiar dependiendo del país, por lo que en algunos lugares se usan como si fueran sinónimos. Conocer estas diferencias permite entender mejor las características de cada marisco y elegir el más adecuado para diferentes recetas.