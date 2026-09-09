La ensalada de pepino y pollo que puedes preparar en pocos minutos para una cena fresca y ligera

Después de un día largo, la cena no tiene por qué convertirse en una preparación complicada. Una ensalada de pepino y pollo puede ser una alternativa sencilla para llevar a la mesa verduras, una fuente de proteína y un aderezo fresco en un solo plato.

La combinación también permite aprovechar ingredientes que suelen estar presentes en la cocina, y la receta puede modificarse según los alimentos disponibles en casa. El pepino aporta una textura crujiente, mientras que el pollo ayuda a incorporar proteína a la preparación.

Ensalada de pepino y pollo para una cena ligera Canva.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar esta ensalada de pollo y pepino?

La ventaja de esta ensalada está en su sencillez. El pepino combina bien con ingredientes ácidos como el limón y aporta frescura al plato. Por su parte, el pollo puede prepararse con anticipación para reducir el tiempo que se necesita en la cocina.

Ingredientes para 2 porciones

1 pechuga de pollo sin piel, cocida o a la plancha

1 pepino grande

½ chile morrón

½ aguacate

¼ de cebolla morada

El jugo de 1 limón

1 cucharadita de aceite de oliva

Pimienta negra al gusto

Una pizca de sal

Cilantro o perejil fresco al gusto

100 gramos de queso panela

Lechuga al gusto

Ensalada de pepino y pollo para una cena ligera Inteligencia Artificial.

¿Cómo preparar ensalada de pepino y pollo paso a paso?

La preparación es sencilla y puede quedar lista en pocos minutos si el pollo ya está cocido. Para obtener una mejor textura, lo ideal es cortar los ingredientes justo antes de mezclar la ensalada.

1. Cocina el pollo

Si utilizas pechuga cruda, retira la piel y cocínala a la plancha, al horno o en agua hasta que quede completamente cocida. Después, déjala reposar unos minutos y córtala en cubos o tiras, según la presentación que prefieras.

Es importante evitar que el centro del pollo quede crudo. Una vez que esté listo, reserva la carne mientras preparas el resto de los ingredientes.

2. Prepara los vegetales

Lava el pepino, la lechuga y el chile morrón. Corta el pepino en medias lunas, la lechuga en tiras y el morrón en cubos o gajos.

Corta la cebolla morada en tiras delgadas. Después, corta el aguacate y el queso panela en cubos. Si quieres una ensalada con una textura más crujiente, puedes dejar el pepino con cáscara después de lavarlo correctamente.

3. Mezcla los ingredientes

Coloca las verduras en un recipiente amplio y añade el pollo. Incorpora el aguacate y el queso panela con cuidado para evitar que el aguacate pierda su forma.

Mezcla los ingredientes de manera suave hasta distribuirlos de forma uniforme.

4. Prepara el aderezo

En un recipiente pequeño, mezcla el jugo de limón con el aceite de oliva, la pimienta y una pequeña cantidad de sal.

También puedes añadir cilantro o perejil fresco al aderezo para darle un sabor más aromático. La cantidad de limón puede ajustarse de acuerdo con el gusto personal.

5. Sirve

Agrega el aderezo justo antes de comer y mezcla hasta integrar todos los ingredientes.

Para conservar mejor la textura de la ensalada, evita añadir el aderezo con demasiada anticipación, sobre todo si contiene aguacate y lechuga.

Para garantizar la seguridad alimentaria, es importante que el pollo quede completamente cocido. Además, si preparas la ensalada con anticipación, debes mantenerla refrigerada y añadir el aderezo al momento de servir.

Si buscas una ensalada más abundante, también puedes añadir zanahoria, espinaca, apio, jitomate cherry o algunas semillas.

Ensalada de pepino y pollo para una cena ligera Canva.

¿Cómo hacer una cena ligera de pollo más completa sin complicarte?

La receta puede adaptarse de acuerdo con el hambre y las necesidades de cada persona. Si buscas una mayor cantidad de vegetales, puedes añadir espinaca, zanahoria, jitomates cherry, apio o más pimiento.

Otra alternativa consiste en variar las verduras según la temporada o los ingredientes que tengas disponibles en casa. De esta manera, la ensalada puede cambiar sin necesidad de modificar su preparación básica.

Si esta ensalada no resulta suficiente para una persona con mayores requerimientos energéticos, puede acompañarse con una porción de cereal integral, como arroz integral, tortilla de maíz o una rebanada de pan integral.

También es posible incorporar otros alimentos que aporten variedad al plato, siempre de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada persona. La idea es que la ensalada funcione como una base flexible para preparar una cena práctica.

Ensalada de pepino y pollo para una cena ligera Canva.

El aderezo también merece atención. Una mezcla sencilla de limón, aceite de oliva, pimienta y hierbas permite aportar sabor sin depender de grandes cantidades de mayonesa, crema o salsas preparadas.

De acuerdo con las recomendaciones de alimentación saludable de la Secretaría de Salud, conviene priorizar alimentos naturales y reducir el consumo de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y alimentos con exceso de grasas, azúcares y sodio.

Por ello, preparar un aderezo casero permite conocer los ingredientes que se incorporan a la receta y ajustar las cantidades de acuerdo con las preferencias personales.

La ensalada de pepino y pollo también puede ser una buena alternativa para aprovechar alimentos que quedaron de otras preparaciones. Por ejemplo, si tienes pollo cocido del día anterior, puedes utilizarlo para reducir el tiempo de preparación de la cena.

Lo mismo ocurre con algunas verduras. Lechuga, pepino, zanahoria, apio, pimiento o jitomates pueden combinarse de distintas formas para evitar que los ingredientes terminen en la basura.

Así, una ensalada de pepino y pollo puede convertirse en una opción práctica para la cena sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas. Su principal ventaja está en que permite combinar ingredientes sencillos y adaptar las cantidades según las necesidades de cada persona.

Además, el pollo puede cocinarse con anticipación y mantenerse refrigerado de forma adecuada para facilitar la preparación de otros platos durante la semana.

Lo importante es conservar la variedad, cuidar las porciones y elegir ingredientes que permitan disfrutar de una cena fresca y sencilla. Con pepino, pollo, verduras, aguacate, queso panela y un aderezo de limón, es posible preparar en casa un plato práctico que se puede adaptar con facilidad.